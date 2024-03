Trucos para sacar partido a la declaración de la renta

El miércoles arranca el plazo para presentar la declaración de la renta por internet y, como cada año, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) publican un listado de claves para evitar errores y omisiones y sacar el máximo partido a las deducciones. Recuerdan que la mayoría de los contribuyentes confirman "precipitadamente" el borrador tras descargarlo del servicio Renta Web, por lo que recomiendan repasar el manual práctico de la campaña del IRPF 2023 para incluir tantos las rentas de alquileres y las ayudas públicas recibidas como las reducciones y deducciones, especialmente las autonómicas, las "grandes desconocidas".

Deducción por maternidad

Para Gestha, la novedad "estrella" este año es la ampliación de la deducción por maternidad. Hasta la pasada campaña, solo las madres trabajadoras se podrían beneficiar de la deducción de 1.200 anuales por cada hijo menor de tres años con derecho al mínimo por descendientes. Ahora podrán hacerlo también si en el momento del nacimiento del menor cobran una prestación por desempleo, o también si con posterioridad están dadas de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad con un período mínimo de 30 días cotizados. En este último caso, la rebaja correspondiente al mes en que se cumpla el periodo de cotización de 30 días se elevará en 150 euros. Esta deducción se calculará de forma proporcional al número de meses del periodo impositivo posteriores al momento en que se cumplan los requisitos.

Su importe se podrá incrementar hasta en 1.000 euros por gastos de custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros de educación infantil autorizados.

Operaciones con criptos

Si has realizado operaciones con criptomonedas recuerda que deberás declarar las ganancias y pérdidas patrimoniales obtenidas. La Agencia Tributaria dispondrá de la información de los saldos a 31 de diciembre y de las transacciones con monedas virtuales, desde su adquisición a cobros y pagos.

Ventas en Vinted o Wallapop

Los particulares que hayan realizado ventas a través de webs de segunda mano como Wallapop, Vinded, eBay o Milanuncios las tendrán que incluir en la declaración de la renta si ha habido una ganancia patrimonial, aunque no es lo más habitual. Ocurre, por ejemplo, si compras un móvil por 400 euros y los vendes por 450.

Ojo de cara a próximas campañas porque, desde el pasado enero, esas plataformas están obligadas a informar a Hacienda sobre las transacciones que realizan los usuarios con más de 30 operaciones al año o ingresos superiores a los 2.000 euros anuales por actividades de venta de bienes, alquiler de inmuebles, prestación de servicios personales. Es el resultado de la transposición de una directiva europea relativa a la cooperación en el ámbito de la fiscalidad, en base a la cual los países de la UE también intercambiarán próximamente de forma automática información de los alquileres turísticos y de arrendamiento de cualquier medio de transporte.

Obras de eficiencia energética

Las deducciones a las que dan derecho las obras de eficiencia energética en viviendas no aparecen en el borrador de la declaración, hay que modificarlo para incluirlas. Para beneficiarse por las reformas ejecutadas en 2023 es necesario que el certificado de eficiencia energética se emitiese, como muy tarde, el 31 de diciembre. Están enfocadas a propietarios de vivienda habitual y dueños de pisos en alquiler o que tengan perspectivas de arrendarlos antes de finales de 2025. Las obras no se podrán pagar con dinero efectivo. Hay una deducción para determinadas reformas de mejora para la reducción de la demanda de calefacción y refrigeración, otra para las que rebajen el consumo de energía primaria no renovable y una tercera para rehabilitaciones energéticas de uso predominante residencial. Los técnicos de Hacienda recuerdan que las ayudas recibidas para acometer este tipo de actuaciones están exentas del IRPF.

Compra de vehículos eléctricos

Quien haya comprado o compre un vehículo eléctrico entre el 30 de junio de 2023 y el 31 de diciembre de 2024 puede deducirse el 15% del precio de compra, con una base máxima de 20.000 euros.

Esta deducción es compatible con las ayudas públicas y existe la posibilidad de deducir compras realizadas a plazos. Esto es posible siempre y cuando la compra se realice antes de que termine 2024 y se abone el 25% del precio en este mismo período. El pago completo debe satisfacerse antes de 2026.

Compra o venta de inmuebles

Es importante verificar que el borrador no incluya inmuebles que ya se hayan vendido o que consten los adquiridos, comprobando además que la vivienda habitual figura con esa calificación.

Un año más, todos los beneficiarios de una familia que perciban el ingreso mínimo vital (IMV) tendrán que liquidar el IRPF.