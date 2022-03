Los transportistas de Lugo ven cerca el final del paro y la flota recupera la normalidad

A la espera de las noticias que puedan llegar "por parte de la Administración", integrantes de la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías abren la puerta a una posible finalización del paro en este sector en las próximas horas, después de las reuniones que han mantenido en los dos últimos días con "los grandes cargadores de Lugo".

En declaraciones a Efe, el presidente de la Asociación de Empresas de Transportes Río Miño, Diego Arias, dijo que la respuesta de la mayoría de esos grandes cargadores a las demandas de los transportistas “ha sido positiva” y, de hecho, muchos han aceptado ya "subidas por encima del 20%" sobre el precio que venían pagando por el servicio.

Por lo tanto, aclaró, "a aquellos cargadores que han aceptado esa subida, tenemos que darle servicio", dijo Arias. "Al que acepte esa subida, tenemos que abrirle la puerta y permitir que empiece a mover a su mercancía. Debemos prestarle servicio", insistió.

Con respecto a los cargadores que no acepten una subida en el precio del transporte suficiente para cubrir los gastos de explotación, “tendrán que ponerse al nivel de los demás, porque de lo contrario no se les va a dar servicio", precisó.

Normalidad en la flota

La flota y las principales lonjas han recuperado en gran parte la normalidad en Galicia a la espera de la reunión del sector con el ministro de Pesca, Luis Planas, en la tarde de este martes en Madrid, en la que se abordarán las medidas para atajar los precios del combustible.

Al respecto, el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y patrón mayor de Burela, Basilio Otero, afirma que "ahora ya está casi todo el mundo faenando".

Apunta que, "desde el jueves" de la pasada semana, "parte de la flota retomó su actividad y desde ayer (por el lunes) se incorporaron más barcos". "Estaba parada Rías Baixas y Costa da Morte, pero en Rías Baixas decidieron volver a la actividad esperando a la reunión de la tarde con el ministro", ha indicado.

En la reunión de la tarde en el Ministerio, Basilio Otero ha indicado que "se cerrará lo que se planteó el sábado": "pagar 35 céntimos por litro de combustible y exención de la Seguridad Social hasta el mes de julio". Otero ha considerado "suficientes" esas dos medidas para volver a faenar. Ratifica que con estos apoyos ya "no" se saldría a la mar a pescar "a pérdidas".

"Cierta normalidad" en las lonjas

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la lonja de A Coruña, Juan Carlos Corrás, indica que aún no se trabaja "al 100%", pero "se ha recuperado actividad en parte de bajura, litoral y cerco". Este martes se han descargado más de 100 toneladas, la mayor parte de caballa y especies pelágicas, mientras "parte de la altura" todavía sigue sin faenar. Además, los cerqueros están en campaña de bocarte por Asturias, Cantabria y País Vasco.

Asimismo, explica que "los piquetes siguen" en la lonja coruñesa, pero se trabaja con "cierta normalidad", lo que es necesario para "poder trasladar el pescado que va a los pescados centrales y poder desarrollar la campaña de la caballa sin mayores problemas".

Igualmente, el presidente de las cofradías coruñesas y patrón mayor de Muros, Daniel Formoso, resalta que en la ría de Muros y Noia se trabaja "más o menos con normalidad", al igual que en lonja, en una zona de "barcos pequeños" en la que no hay problema de transporte.

Por su parte, el portavoz de la flota de Celeiro (Lugo), Suso Celeiro, señala a Europa Press que se ha vuelto a faenar con "total normalidad". Aunque se ha recuperado el volumen de ventas en lonja, todavía se mantienen unos precios "muy bajos" respecto a lo habitual.

El tráfico de vehículos pesados crece un 23%

El tráfico de vehículos pesados alcanzó el 94 % este lunes, un 5,94 % menos que un día normal y un 23,4% más que hace una semana, cuando el paro de los transportistas registraba su seguimiento más elevado, ha informado a Efe el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

De acuerdo a los datos del centro de gestión de tráfico de la Dirección General de Tráfico (DGT), el 21 de marzo el tráfico interurbano de estos vehículos llegó a situarse un 27,98 % por debajo de lo normal.

Una cifra que corrobora las impresiones que este lunes transmitieron las principales patronales del transporte, que apreciaron "práctica normalidad" en las carreteras y "mucho trabajo" entre los transportistas; el propio Gobierno apuntó que el seguimiento de las movilizaciones ya es "marginal".

Transportistas en paro piden "aguantar"

La plataforma convocante de los paros en el transporte ha pedido a los camioneros y conductores profesionales "aguantar" las presiones para volver a trabajar, y aunque reconoce que una "pequeña parte" de los autónomos ha retomado la actividad, asegura que mantienen el 80 % de los apoyos que tenía.

"No nos desesperemos, sabemos que las grandes empresas están trabajando y que una minoría de autónomos, bajo las amenazas condenables de sus cargadores, se han puesto a trabajar en contra de su voluntad", ha reconocido este martes en un mensaje a través de las redes sociales el presidente de la entidad, Manuel Hernández.

El portavoz de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera ha criticado que el Gobierno "mande globos sonda pero no concrete ninguna medida", y ha recordado que hasta que no existan garantías legales de que se prohibirá trabajar a un precio por debajo del coste no desconvocarán oficialmente la protesta, que cumple hoy su décimo sexto día.