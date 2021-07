La negociación de la reforma laboral prosigue con sindicatos y patronales CEOE y Cepyme. El objetivo es cerrar el nuevo marco este año, pues es uno de los hitos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se comprometió a cumplir ante la Comisión Europea para tener acceso, en la primavera de 2022, a otros 12.000 millones de euros de los fondos comunitarios con los que espolear la recuperación. Ante una negociación que se antoja complicada, el Ministerio de Trabajo trasladó el miércoles a los agentes sociales una nueva propuesta que incluye cambios. Entre ellos, destaca el paso atrás dado por el Gobierno al retirar del borrador anterior la exigencia de que el mecanismo de sostenibilidad del empleo (MSE) —el sustituto de los expedientes de regulación temporal de empleo (Erte) del covid— tenga preferencia sobre los despidos colectivos planteados "por causa económica, técnica, organizativa o de producción".

El documento, al que tuvo acceso AGN, refleja que en la anterior redacción se planteaba exigir a los empresarios "motivar suficientemente" cualquier Ere extintivo formulado por estas causas, probando que la aplicación del MSE sería "inviable para poder resolver de modo proporcionado y razonable la situación" de la compañía.

El borrador del Real decreto ley de modernización de las relaciones laborales modificará el Estatuto de los Trabajadores para incluir los nuevos Erte en un artículo 47.bis. ¿En qué consistirán? El último documento estipula que las empresas podrán echar mano de un MSE para "reducir la jornada" de los trabajadores de cada uno de sus centros si sobrevienen situaciones "imprevisibles y ajenas a la voluntad empresarial" que "impidan o limiten" el desarrollo "normalizado" de la actividad. Como sucedió con los Erte del covid regulados en marzo de 2020, las compañías que recurran al MSE tendrán que "mantener el empleo" de los afectados, aunque el borrador no especifica, al menos por ahora, un plazo. En el caso de la fórmula en vigor, la garantía rige durante seis meses, lo que, pese a generar descontento entre los empresarios, no impidió que los Erte de la pandemia se fueran prorrogando.

El texto especifica, asimismo, que en tanto dure el MSE no se podrán realizar horas extra, externalizar la actividad o ejecutar nuevas contrataciones. La penalización que acarreará la vulneración de estos dos preceptos será objeto de un reglamento posterior. tramitación. Siguiendo la experiencia de los Erte del covid, los plazos para que una empresa pueda aplicar un MSE serán cortos. Tras cursar la comunicación pertinente a la autoridad laboral, se abrirá un periodo de consultas con los sindicatos por no más de siete días. En caso de acuerdo, la Administración deberá dictar resolución en 15 días, interpretándose el silencio en sentido positivo. Este plazo también regirá de no existir acuerdo entre las partes, en cuyo caso la autoridad laboral analizará la solicitud del empresario.

El nuevo esquema también estipula que los trabajadores con su jornada reducida tendrán prioridad para acceder a cursos del sistema de formación profesional para los ocupados. Y para financiar los nuevos Erte se creará un fondo nutrido por el Sepe, con cargo a las cotizaciones por desempleo, y recursos de la UE.

Contrato por un año de formación

En cuanto al contrato formativo, la idea es enfocarlo a la formación dual o a prácticas para titulados. En este último caso, el tope serán 12 meses. Estos acuerdos no podrán ofertarse a trabajadores a los que la empresa hubiera contratado previamente. Además, incluirán un plan formativo individual y un tutor en la firma. El empleado —en pruebas por hasta dos meses— no podrá hacer horas extra, ni trabajar de noche o a turnos.



Formación dual

El contrato de formación dual está pensando para estudiantes de FP, universitarios y a los que cursen programas de formación para el empleo. Durará entre seis meses y dos años.