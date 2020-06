Trabajadores de la aluminera Alu Ibérica en A Coruña bloquearon el tráfico de vehículos en la tarde de este jueves en los carriles de salida de la Avenida Alfonso Molina, donde quemaron neumáticos, para denunciar la situación de incertidumbre que rodea el futuro de la factoría. Mantuvieron durante una media hora el corte de la vía, una de las principales arterias de la ciudad. La movilización provocó algunas retenciones de tráfico hasta que pudo desviarse por otras zonas.

Los participantes en la protesta calificaron de "enorme insulto" la falta de asistencia a una reunión telemática desarrollada este jueves de representantes de las empresas Alcoa y Parter, anteriores propietarios de las fábricas de A Coruña y de Avilés, así como la ausencia de la ministra de Industria, Reyes Maroto, y del secretario de Industria, Raül Blanco, para abordar el futuro laboral de esas plantas alumineras.

Los trabajadores convocaron una asamblea, tras esa reunión, y desarrollaron su protesta a partir de las 16.30 horas bloqueando el tráfico durante media hora en la avenida.

"Fue una reacción de enfado monumental de la plantilla", indicó a Efe el presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho, que pide a las empresas y al Gobierno "transparencia". A partir de ahí, subraya que las primeras "tienen que cumplir" lo prometido y que Industria debe "hacer cumplir" lo pactado. Y asegura que la ministra "tiene que dimitir de inmediato si no toma medidas".

"El ministerio está desaparecido y no podemos tolerar esta situación", denunció López Corbacho, al tiempo que pidió investigar el proceso que ha llevado a la multinacional Alcoa a vender las plantas al fondo suizo Parter y posteriormente al grupo Riesgo, todo en menos de un año.

Las plantillas de A Coruña y Avilés están preocupadas por su futuro después de que Parter, el inversor elegido el pasado año para adquirir las plantas, cediera la mayoría del accionariado a Riesgo, sobre el que advierten que hay muchas dudas.

La Xunta acusa a Industria de faltar al respeto a los trabajadores

El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, calificó este jueves de "falta de respeto" hacia los trabajadores de Alu Ibérica la ausencia de los "máximos" representantes del Ministerio de Industria en la reunión de la mesa técnica sobre el futuro de la empresa, en la que tampoco participaron Alcoa y Parter.



Estuvieron en la reunión el director general de Industria del ministerio, Galo Gutiérrez; representantes del Principado de Asturias; el propio Conde, y los sindicatos.



Según fuentes de la multinacional, Alcoa declinó participar en la reunión porque considera que "no le corresponde" asistir a la mesa técnica de dos plantas de las que "ya no es propietaria". Desde la multinacional del aluminio apuntan que "Alcoa ha logrado que el nuevo inversor asuma el mismo nivel de compromiso a Parter", ya que suscribió "ante notario" los acuerdos de venta que incluían el mantenimiento del empleo en las dos fabricas y un proyecto de futuro.



Conde, por su parte, acusó al ministerio de demostrar "una vez más que la industria no está en su agenda, que Galicia no está en su agenda", y lamentó que los 328 trabajadores de la planta coruñesa "no tienen una concreción de cuál puede ser su futuro".