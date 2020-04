"No tiene lógica poder vender planta de huerta y destruir las ornamentales»

Sin seguros que respondan por las pérdidas, la Asociación de Viveristas del Noroeste (Asvinor) presiona para retomar la venta de planta ornamental con el Día de la Madre a la vista. Si la prohibición se alarga, reclama al Gobierno aclarar cómo deberá justificar la destrucción de ejemplares de cara a poder optar a futuros apoyos económicos.

¿El sector da por perdida la campaña de primavera?

Seguimos consultando cuándo nos van a dejar vender planta ornamental y entendemos que deberíamos estar haciéndolo. No comprendemos cómo la gente que va a centros comerciales e hipermercados no puede comprarla, cuando sigue pudiendo adquirir otros productos que no son de primera necesidad. En caso de que nos dejen vender, tendríamos las producciones preparadas para sacarlas ya. Si no es así, me están llamando muchos asociados que preguntan cómo actuar para eliminar la planta en caso de que nos lleguen a dar algún tipo de ayuda. Pero no tenemos contestación del Gobierno a respecto de cómo tenemos que justificar esta destrucción.

¿Os confirmaron que habrá apoyos?

Nos dicen que sí los habrá, pero no tenemos ningún tipo de escrito. Todas las asociaciones españolas estamos preguntando lo mismo. Estamos con el trámite de la justificación de la destrucción de los ejemplares. Necesitamos el espacio físico de la planta que deberíamos haber vendido ya para sembrar y plantar la siguiente producción, que se venderá en la campaña de otoño y en la de primavera de 2021. Los productores piden poder vender no quieren vivir de ayudas y mucho menos esperan subsistir con lo que pueda dar el Gobierno.

¿Os está permitido hacer venta directa a particulares?

Está autorizada exclusivamente la venta telemática o por internet. Los productores pueden comercializar y enviar a través de una empresa de transportes e incluso el propio viverista puede hacer la entrega. Pero no tiene mucho sentido, pues la gente no está preparada y el coste del transporte de una sola planta lo hace inviable al encarecer el producto.

¿Tenéis constancia de que os vayan a dejar vender para el Día de la Madre?

No. A fecha de hoy, está completamente prohibido. Los puntos de venta como los supermercados o los centros de jardinería pueden abrir pero solo para vender plantel de huerta, al estar dentro de la cadena alimenticia, pienso para mascotas y abonos. Algunos centros de jardinería incluso cierran porque, para dispensar solo estos productos, no les sale rentable mantener al personal. Pero, como consumidor, si puedo ir a comprar una planta de tomate para poner en mi jardín ohuerta, no tiene lógica que no me dejen coger planta ornamental.

¿Cómo se ejecuta la destrucción?

Hay tres formas: el compostaje, la incineración y recurrir a una empresa homologada para su compostaje o envío a un vertedero autorizado. La norma general es que un técnico de una oficina agraria comarcal o un inspector de sanidad vegetal vaya al vivero y levante un acta de destrucción, como sucedió cuando se detectó la PSA del kiwi en Tomiño. Hasta allí fue un inspector y las plantas se quemaron ante él tras lo que levantó un acta especificando cuántas se eliminaron. A día de hoy, inspectores y técnicos no pueden ir a las explotaciones.

Entonces, ¿cómo se puede justificar?

La federación consultó al ministerio e incluso le dio ideas. La respuesta fue que lo documentemos lo máximo posible. Pero no nos han dado ningún tipo de pauta.

El virus se cobra muchas vidas. ¿Hay demanda del mercado funerario?

Ahora mismo no, porque tampoco se puede asistir a los velatorios, de modo que no se están mandando centros y coronas. En la Asvinor tenemos a uno de los mayores distribuidores de flor a nivel nacional. Recibió llamadas de floristerías para preguntarle si podía seguir surtiendo para ramos para los difuntos. Dijo que sí mientras tuviese existencias, pues han cerrado explotaciones. Si no hubiesen prohibido la venta de planta ornamental, seguiríamos sin problema.