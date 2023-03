Amazon, Google y otras big tech lideran el desarrollo de infraestructuras en las que procesar y alojar la información de organizaciones públicas y privadas, la sociedad Impulsa Galicia —participada por Xunta, Abanca, Reganosa y Sogama— aspira a que la comunidad no quede rezagada. Hoy por hoy, Madrid y Barcelona son el foco de multitud de proyectos. En Galicia, la sevillana Ingenostrum ha aceptado el reto de evaluar la viabilidad de crear una ‘nube’ verde que se nutrirá de energía renovable y reaprovechará el calor generado en su operativa para surtir a otras industrias . El CEO, el cacereño Santiago Rodríguez, avanza algunas claves de una iniciativa que requerirá una inversión de 400 millones de euros. Desde la estructura de la financiación hasta la participación de socios locales, todo está por definir.

¿En qué fase está el proyecto? ¿Está clara ya su viabilidad?

Antes de iniciarse, todos los proyectos tienen que someterse a un estudio previo. Es un momento preliminar y absolutamente necesario para la toma de decisiones concretas. Este estudio se hace tanto de la parte técnica como económica. Una vez superada esta fase, nuestra idea es poder llegar a la decisión final de inversión en un periodo aproximado de 12 meses.

¿Fue la sociedad Impulsa Galicia la que os planteó la iniciativa? ¿Qué factores os llevaron a aceptar?

En efecto, Impulsa Galicia fue la que detectó la necesidad. Se inició un proceso de elección de posibles socios, o compañeros de viaje, para acometer la construcción de un centro de datos e Ingenostrum fue la compañía seleccionada. Nos embarcamos porque desde el inicio nos sentimos muy respaldados por Impulsa y porque las características de este centro de datos, positivo en carbono, obedecen a nuestro objetivo número uno: contribuir a la descarbonización de la industria.

Teniendo en cuenta que se aprovechará el calor generado en alguna fábrica, ¿dónde se ubicará?

Aún es pronto para hablar de una ubicación concreta. Tenemos sobre la mesa diferentes opciones y estamos estudiando con detalle cuál es la más idónea para la construcción del data center. Serán varios los criterios a tener en cuenta y uno de ellos es, sin lugar a dudas, que esté cerca de industria que necesite calor en su proceso productivo.

La 'nube' gallega consumirá mucha energía. ¿Qué potencia eólica será necesaria para cubrir el consumo eléctrico de las instalaciones?

No solo estamos estudiando la potencia eólica, sino las diferentes opciones de energía renovable y no se definirán hasta que no sepamos la ubicación del centro. En cualquier caso, si tenemos en cuenta la potencia total prevista que asciende a 15 megavatios IT, la necesidad sería de unos 25 MW.

¿El centro de datos será 100% neutro en emisiones?

Así es. No sólo será neutro, sino que daremos un paso más en la sostenibilidad haciéndolo positivo en carbono. Significa que lograremos generar más energía de la consumida recuperando el calor generado por los servidores. Luego, se utilizará ese calor en forma de energía para industrias aledañas.

A más digitalización, mayor necesidad de almacenar la información. Nosotros construimos esas 'casas de los datos'

¿Necesitarán una fuente de agua próxima para enfriar los servidores?

Sería aconsejable para que el sistema utilizado para enfriar los servidores sea lo más eficiente y sostenible posible.

¿Qué experiencia tienen en el desarrollo de centros de datos 'verdes'?

El área de data centers es de creación relativamente reciente. Nuestra intención es aprovechar todo nuestro conocimiento del sector de las renovables y aplicarlo a este tipo de construcciones, que son electrointensivas, aunque no estén catalogadas como tal. Es el caso de CCGreen, una iniciativa para desarrollar un gran centro de datos neutro en carbono en la provincia de Cáceres. En este caso, además de estar planificada una planta fotovoltaica para el suministro energético, hay proyectado un lago artificial que se alimentará de las aguas residuales de la Edar de la ciudad y que utilizaremos para el enfriamiento del ‘data center’.

Precisaremos profesionales de las ramas de ingeniería, industrial, informática y telecomunicaciones

En la era de las plataformas de streaming, las compras por internet, los electrodomésticos y fábricas inteligentes.... ¿Por qué son necesarios tantos centros de datos?

A medida que la industria y la sociedad se digitalizan, más volumen de datos generamos. Pensemos en cuántas acciones hacemos vía internet al cabo del día. Todas estas acciones que realizamos de manera automática y sin plantearnos qué hay detrás requieren de unos servidores. Por ese motivo, a mayor digitalización, mayor necesidad de construcciones que almacenen esta información. Un ejemplo gráfico sería el desarrollo industrial de las ciudades y cómo cada vez atrajeron a más población. Todos esos trabajadores crearon la necesidad de desarrollar urbanísticamente nuevas zonas. En este caso sucede lo mismo, se ha creado una gran necesidad de almacenar datos y nosotros construimos esas viviendas, la casa de los datos.

¿Qué implicaría que uno de los grandes cables submarinos de fibra óptica procedentes de América fijase una estación de amarre en Galicia?

Sería una excelente noticia no sólo para Galicia sino para todo el territorio nacional. Una estación de amarre contribuiría de manera exponencial al posicionamiento de España como nuevo hub tecnológico a nivel europeo y mundial y Galicia, sin ninguna duda, se beneficiaría de ello.

Aprovecharemos nuestro conocimiento en renovables para aplicarlo a estas construcciones electrointensivas

Prevén la creación de un centenar de empleos. ¿Qué perfiles van a precisar?

Serán de dos tipos. De un lado, profesionales altamente cualificados de diferentes ramas de la ingeniería, industrial, telecomunicaciones o informática. De otro, se generarán puestos más diversos en disciplinas profesionales como electricidad, operaciones o gestión.

¿Será la primera incursión de Ingenostrum en Galicia?

Con la división de data center será la primera. Anteriormente, realizamos estudios con el área de negocio de transición energética. Estamos muy ilusionados y convencidos de que la iniciativa será bien acogida por las empresas gallegas.