Un centenar de taxistas de diversos puntos de Galicia ha acudido a una protesta convocada este martes en Santiago para pedir al Gobierno central "que se cumpla la ley" en relación a los VTC, los vehículos de turismo con conductor, con los que quieren competir "en igualdad de condiciones".

En la actualidad, la normativa establece que por cada 30 licencias de taxi haya como máximo un vehículo de transporte concertado. No obstante, el gerente de Radio Taxi en Santiago de Compostela, Jesús García, ha cifrado que la proporción en la capital gallega es de uno a cuatro o incluso cinco.

Además, tal y como ha indicado en declaraciones a los medios, están pendientes de salir, por la vía judicial, unas 76.000 licencias de VTC, algo que, según han repetido varios manifestantes, "sería el fin del taxi en España".

A ello se le suma, según ha añadido otro de los taxistas, Gonzalo Arias, que estos vehículos "no cumplen las normativas" porque "no están en las bases" que se les asignan y "no tienen precios regulados", por lo que "pueden cobrar lo que les dé la gana", ha asegurado.

"Las consecuencias es que el problema lo estamos teniendo nosotros. Hemos pasado a facturar la mitad de lo que estábamos cobrando, y cada taxi es una empresa que da de comer a una familia", ha expresado.

PROTESTA "CÍVICA". Los conductores se han concentrado con sus coches a mediodía en las inmediaciones del Estadio de San Lázaro de la capital gallega, donde han debatido las protestar que desarrollarían. En palabras del coordinador de las reivindicaciones, Santiago ha sido la "única" ciudad gallega en la que se ha conseguido una autorización para realizar las movilizaciones.

La movilización en Santiago partió del Estadio de San Lázaro hasta la Praza do Obradoiro pasando por la sede de la Xunta en San Caetano

En este contexto, sobre un centenar de miembros de este gremio han acudido desde varios municipios gallegos para movilizarse con sus coches por las calles compostelanas. Así, según los conductores, sobre doce vehículos venían desde A Coruña, mientras que siete lo hacían desde Vigo.

Una vez en el Estadio de San Lázaro, el gerente de Radio Taxi, Jesús García, ha instado al resto de manifestantes a "ser cívicos" y "no dar la imagen" de "violentos" como en otras ciudades de España, donde algunos de los participantes en las protestas llegaron a agredir algunos VTC e incluso a intimidar a los pasajeros de su interior.

Por ello, el coordinador ha insistido en que las protestas se realicen con "calma, tranquilidad y legalidad", consignas que ha dado para continuar reivindicando que los "indefensos" son ellos, y no los VTC.

Pasadas las 13,00 horas se han dirigido al complejo administrativo de San Caetano, sede de la Xunta, para hacer sonar sus bocinas. De este modo, y sin provocar problemas circulatorios en Santiago de Compostela, han accedido a la Praza do Obradoiro por Xoán XXII, donde algunos de los taxistas han aparcado sus vehículos para continuar con los cánticos y las pitadas.

Posteriormente, han acudido a sus habituales paradas de trabajo para informar sobre su cometido a la ciudadanía y a los taxistas que no se han sumado a las protestas. Y es que, en palabra de Jesús García, esta es "una guerra de todos".

Los taxistas piden que se transfiera a las comunidades la competencia para otorgar licencias VTC, algo que el Gobierno tiene previsto plantear a las autonomías

La huelga está prevista que continúe a lo largo del día para acabar a las 00.00 horas de este miércoles. Sin embargo, según han explicado el gerente de Radio Taxi Compostela, "todo depende de lo que digan" sus compañeros que se reúnen en el Ministerio de Fomento, en Madrid, para abordar la problemática.

El único momento de tensión se ha vivido cuando un VTC ha salido desde la Praza do Obradoiro sin colocar la señalización que lo identifica como un servicio público, de modo que la Policía Local ha procedido a interceptarlo ante las protestas de los taxistas.

MOVILIZACIONES EN TODA ESPAÑA. Estas reivindicaciones tienen lugar después de que a finales de la pasada semana los taxistas de Barcelona se declararan en huelga indefinida al dejar los tribunales en suspenso el reglamento aprobado por el Ayuntamiento de la ciudad para limitar a las empresas de VTC.

Para ello, en virtud de dicho reglamento, que estaba previsto que entrara en vigor en agosto, las VTC, firmas como Uber y Cabify, tenían que pedir una autorización municipal para prestar servicio por Barcelona.

A lo largo del fin de semana, taxistas de Madrid y otras grandes ciudades se han ido sumando también a la huelga en apoyo a los compañeros de Barcelona y en demanda de medidas que limiten a las VTC en todo el país.

Las asociaciones de taxistas acuden a las protestas con la demanda de medidas que frenen la expansión de empresas como Uber y Cabify por considerar que plantean una competencia desleal.

Para ello, piden que se transfiera a las comunidades la competencia para otorgar licencias VTC con el fin de garantizar que en todas las autonomías se cumple la ratio de proporcionalidad entre estos dos tipos de transporte urbano, que fue aprobada por el anterior Gobierno en 2015.

En la actualidad, esta proporción se sobrepasa, dado que, según los últimos datos de Fomento, existen en España 64.217 licencias de taxi por 7.058 de vehículos de transporte concertado, que multiplican así por tres a las que les corresponderían en virtud de dicha proporción.

En este contexto, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, tiene previsto plantear el traspaso de esta competencia a las comunidades en la conferencia nacional de transporte prevista para este miércoles.