Rubén Penedo: "Supón unha diferenza mensual de arredor de 3.000 euros"

La SAT Os Penedos de Álvare, en A Pastoriza, trabaja 110 hectáreas de campo, superficie que le supone a esta ganadería un consumo anual de 70.000 litros de combustible.

Si hacen un desglose mensual, calculan que les sirven unos 6.000 litros de gasóleo al mes, lo que significó para esta sociedad pastoricense un gasto aproximado de más de 9.000 euros en combustible agrícola, cuando este se situó en su pico máximo de 1,57 euros por litro.

La situación ha mejorado en las últimas semanas. Rubén Penedo, socio y trabajador de la SAT, estima que la reciente bajada de los precios "supón unha diferenza mensual de arredor de 3.000 euros", pues el camión de carburante que llegará este viernes a las instalaciones de Os Penedos tendrá un coste de 1,11 euros por litro.

A pesar de la mejoría, las circunstancias distan mucho de las de hace un año, cuando en esta granja pagaban por el litro de gasóleo una media de 0,47 euros, lo que repercutía en un gasto mensual de 3.500 euros menos que actualmente.

Influye además la gran cantidad de hectáreas que trabajan y la maquinaria que emplean para ello. "Facemos nós todos os traballos do campo, a excepción do ensilado", explica Rubén Penedo. Aún en el pico máximo de los precios del combustible la SAT tenía que hacer frente a ese consumo, pues se trata de labores imprescindibles. "Non temos maneira de aforrar ou gastar menos en gasoil", confiesa este joven pastoricense que, además, es el responsable de comprar el combustible para su sociedad.

La incertidumbre de la situación hace que esta granja aprovisione sus depósitos para aprovechar el precio actual, pues su servidor habitual prevee que la bajada continúe, pero no lo asegura con firmeza.

En cuanto a la subida del valor de la leche y la bajada de los carburantes, Rubén lamenta que "melloran as cousas pero segue sen ser rentable", pues los piensos continúan incrementando su precio y los costes se multiplican, lo que implica una falta de proporcionalidad entre los ingresos y los gastos de los ganaderos.