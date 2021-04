Una subcontrata de Amazon en O Porriño deberá convertir en fijos a 200 repartidores

La Inspección de Trabajo ha dado la razón a UGT, que denunció que los contratos de los trabajadores de subcontratas de Amazon en O Porriño no se ajustan a la ley. La Administración constata que la modalidad por obra y servicio no procede en estos casos, sino que los repartidores deben ser indefinidos dado que el servicio que prestan no es una actividad puntual e imprevisible.

La resolución responde a un expediente abierto contra Typsa Delivery, pero las conclusiones son extrapolables al sector. "A partir de ahora, cada vez que una subcontrata de Amazon utilice la modalidad de obra y servicio estará cometiendo una irregularidad", explicó a Efe Rubén Bernárdez, asesor laboral de UGT Vigo.

La Inspección echa mano de la jurisprudencia del Supremo, que fija que una empresa cuyo objeto es prestar servicios a terceros no puede contratar con la modalidad de obra y servicio. UGT estima que unos 200 trabajadores pasarán a ser fijos tras esta resolución.