Solo 3 parques eólicos de 52 esquivan la paralización del TSXG

Continúa el goteo de paralizaciones de proyectos eólicos en la comunidad. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sumó este lunes a la lista de suspensiones cautelares las de otros seis parques ya autorizados por la Xunta amparándose en el riesgo de que su construcción cause daños irreversibles en el medio natural si una sentencia futura impide la implantación de los aerogeneradores. Ya van así 49 proyectos bloqueados desde inicios de marzo de un total de 52 sobre los que se ha pronunciado el TSXG a raíz de las peticiones presentadas por colectivos ambientales y vecinales. Esto quiere decir que solo tres parques han esquivado su parálisis en los tribunales en los últimos meses.

Entre los seis que ahora ordena dejar el standby la sala tercera de lo Contencioso-Administrativo —que integran los magistrados Luís Villares, Juan Carlos Fernández, Dolores López, María de los Ángeles Braña y que preside Francisco Javier Cambón— hay dos que tocan a la provincia de Lugo. Uno es el parque Piago, promovido por Naturgy Renovables y ubicado en los concellos de Cervo, Xove, Viveiro y O Valadouro. Constaría de siete aerogeneradores y la inversión prevista para su ejecución era de 19,4 millones. El otro es el denominado Estivada, que Green Capital Power proyectó entre Agolada (Pontevedra) y Antas de Ulla con 8 molinos de viento y un presupuesto de 28 millones. En ambos casos fue la asociación Petón do Lobo la que solicitó la paralización.

En los seis proyectos suspendidos en esta ocasión, los jueces vuelven a apoyarse en la doctrina del periculum in mora para ordenar la suspensión cautelar. Esto es, el riesgo de que no suspender las obras mientras dure el proceso judicial tenga consecuencias irreparables en el medio ambiente que frustrarían la ejecución de una sentencia contraria a las instalaciones. Y es que los magistrados ven acreditado que su construcción podría ocasionar perjuicios a valores medioambientales sensibles y que en esas zonas hay especies vulnerables o en peligro de extinción. En un comunicado, el alto tribunal gallego incide en que no se basan en daños "abstractos" y genéricos sino concretos.

Continúa así la cascada de suspensiones. El TSXG lleva tonificados 96 autos en los que decide sobre la paralización cautelar de 52 parques —el número no coincide porque sobre algunos proyectos hay diferentes resoluciones judiciales debido a que distintas entidades o administraciones presentaron demandas—. El mes pasado, fuentes de la Consellería de Economía confirmaron que se estaban presentando recursos de casación ante el Tribunal Supremo en todos los casos en los que el TSXG decreta la suspensión de proyectos eólicos que ya contaban con autorización administrativa previa y de construcción.

Tanto la Xunta como la Asociación Eólica de Galicia (Ega) contraponen el bloqueo judicial del sector en la comunidad con su impulso en otras regiones.

Motivos: del impacto en el agua a la cercanía a casas y granjas

El TSXG esgrime en los nuevos proyectos paralizados el impacto ambiental irreparable de las obras como principal causa de su decisión, pero en cada uno señala aspectos concretos. Por ejemplo, en el parque Alvite II promovido por Green Capital Power en los concellos de Mazaricos, Negreira y Santa Comba,destaca que las obras de construcción afectarían a la captación de aguas de la que se abastecen algunas casas. En el caso del parque Valdepereira, que Aerogeneración Galicia planeó en Lalín, indica que al menos uno de los aerogeneradores está a 610 metros de una aldea, lo que puede afectar a la salud de las personas y el bienestar animal.