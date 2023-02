El SMI de 1.080 euros supera el 65% del salario medio en las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra

El Gobierno había garantizado que el salario mínimo interprofesional (SMI) se situaría en el 60% del sueldo medio en España antes de finalizar la legislatura y esa promesa se ha cumplido ahora con la subida hasta los 1.080 euros brutos al mes en 14 pagas, una actualización aprobada este martes por el Consejo de Ministros que las empresas deben aplicar con efectos retroactivos desde enero. Como las remuneraciones que cobran en promedio los trabajadores varían de unas zonas de España a otras, hay 13 comunidades donde el SMI ya supone más del 60% de la nómina media, entre ellas Galicia (65%). Las excepciones son Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña. Y en 24 provincias supera el 65%, con Lugo (66,9) Ourense (66,9) y Pontevedra (66,4%) en la lista.

Estos datos los pone de relieve la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) en un informe en el que destaca que "en ningún otro país de la Unión Europea" el SMI es igual o mayor al 60% de la retribución media, lo que le lleva a concluir que, "en términos comparables", España tiene el sueldo mínimo legal "más caro de Europa".

El estudio analiza las repercusiones de la subida "exagerada" del salario mínimo desde 2018, al pasar de 735,9 euros brutos al mes en 14 pagas a los 1.080 euros actuales, esto es, un 46,8% tras la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia. La patronal que pilota Gerardo Cuerva pone de relieve que desde entonces el SMI se revalorizó "más de cinco veces más" que el salario medio en el país.

Cepyme insiste en que ese incremento se ha cobrado cientos de miles de puestos de trabajo, una advertencia que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, siempre ha negado con rotundidad. Mientras, las cifras de la patronal sitúan en 256.200 los empleos que se destruyeron o se dejaron de crear con el alza del SMI entre 2018 y 2022. Al respecto, denuncia en su informe que la medida reduce las oportunidades laborales de trabajadores "no cualificados y/o sin experiencia" y "estimula el reemplazo de puestos de trabajo elementales por maquinaria y/o robots".

La patronal reprueba que el SMI suba de forma homogénea a nivel nacional sin diferenciar la productividad del territorio, el sector o el tamaño de la empresa. En este punto, avisa de que el impacto es "mucho mayor" en las pymes y que estas "tienen cada vez menos margen para soportar un incremento de los costes salariales".

Las empresas de limpieza, representadas por la patronal Aspel, aseguran no tener margen para asumir la reciente subida del salario mínimo en 80 euros: "No podemos dar lo que no tenemos".

Cepyme estima que esa revalorización supondrá para el empresario "un desembolso de entre 1.654 y 1.734 euros mensuales, en función del tipo de cotización por accidentes laborales2.

A las críticas al Gobierno se sumó este martes el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que ve a los empresarios "injustamente tratados". Fue después de verse envuelto en la polémica al trascender su salario, de unos 380.000 euros este año tras una mejora.

Con ese telón de fondo, Yolanda Díaz llamó a los sindicatos y, sobre todo, a la patronal a reactivar las negociaciones para estimular una subida de los salarios en España.