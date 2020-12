A dirección de Banco Santander e o 82,99% da representación sindical asinaron o acordo do Expediente de Regulación de Emprego (Ere) que suporá a amortización de 3.572 postos de traballo, a recolocación de 1.500 empregados e o peche de 1.033 oficinas.

En Galicia, os afectados serán 370 persoas (hai que incluír as externalizaciones a empresas de centros de chamada do grupo) e 79 oficinas.

Segundo informaron a Europa Press fontes sindicais após a sétima reunión da mesa do Ere, o acordo supón a redución do perímetro de afectación da cifra de extincións inicialmente proposta pola empresa. Un total de 1.500 persoas non verán extinguidos os seus postos de traballo, senón que 400 poderán recolocarse dentro do banco en Santander Persoal e 1.100 en empresas do grupo.

O colectivo procedente da excedencia especial remunerada do Ere de 2016 de Banco Popular reincorpórase á empresa para todos os efectos como cadro do Santander, co que se dá cumprimento ás solicitudes dos sindicatos.

Para o cinco sindicatos asinantes, a consecución de paquetes indemnizatorios "suficientes e dignos", na liña de procesos anteriores, "minorará a natureza traumática que calquera Ere leva".

Neste sentido, valoran que o acordo asinado "conta cos equilibrios suficientes e as compensacións adecuadas" para evitar que se aplicase o establecido na reforma laboral no caso de que non se alcanzou acordo algún.

A xestión do proceso dilatarase ao longo de todo o ano que vén, aínda que a intención do banco é abrir o período de voluntariedad para os empregados de servizos centrais, centro corporativo e EE II afectados até finais de marzo, mentres que para a rede comercial o prazo acabará a mediados de xullo, de forma que o Santander tería pechado o Ere en agosto.

As últimas unidades serán aquelas de servizos centrais que teñen que acompañar o proceso de peches de oficinas, como recursos humanos e unidade de control de rede. O Santander comprometeuse a contestar as solicitudes de adhesión nun prazo máximo dos 10 días seguintes á finalización de cada período de adhesión voluntaria.

En canto ao peche de 1.000 oficinas previsto, o banco prevé que as últimas sucursais se pechen o 18 de xullo de 2021, e abriranse até 18 centros polo territorio nacional para externalizar a parte do cadro.

CONDICIÓNS DE SAÍDA

A entidade e os sindicatos pactaron indemnizacións para os colectivos con idades entre os 50 e 54 anos con máis de 15 anos de antigüidade do 65% do salario pensionable por 6 anualidades cun máximo de 320.000 euros, sen incluír as curmás, así como un convenio especial con revalorización anual máxima do 3% até os 63 anos.

Doutra banda, os maiores de 62 anos recibirán unha indemnización de 20 días por ano traballado cun tope de 12 mensualidades; os traballadores con idades entre os 58 anos e os 61 anos (cunha antigüidade mínima de 15 anos) obterán o 76% do salario pensionable ou o 70% máis o 56% do complemento voluntario.

Para quen estean entre os 55 anos e os 57 anos, igualmente cunha antigüidade mínima de 15 anos, obterán o 74% do salario pensionable ou o 67% máis o 54% do complemento voluntario.

Estes dous últimos colectivos tamén terán un convenio especial con revalorización anual máxima do 3% até os 63 anos, así como unha dedución do desemprego os dous primeiros anos.

As curmás de voluntariedad serán de 30.000 euros para quen teñan entre 15 anos ou máis de antig~idade, mentres que se estableceron tramos a medida que se reduce o tempo traballado no banco, cun mínimo de até 5.000 euros para quen levan menos de 5 anos.

Tamén se pactaron unhas curmás por trienios consolidados a data de saída de 2.000 euros e unha curmá por dificultades especiais de colocación de 15.000 euros.

Por outra banda, os menores de 50 anos con calquera antigüidade terán unha indemnización de 40 días do salario bruto anual cun tope de 24 mensualidades e os maiores de 55 anos con menos de 15 anos de antig~idade a mesma indemnización máis as curmás por ano na empresa e un convenio especial con revalorización anual máxima do 3% até os 63 anos.