El sector pesquero pide la rebaja del Iva para incentivar el consumo

El sector pesquero parece estar permanentemente en crisis y son varios los problemas a los que debe hacer frente, entre ellos una restrictiva política marcada por Europa que obliga a la flota gallega a reducir los caladeros en los que se puede faenar. Un mal al que suman la incertidumbre de la cuotas, que se fijarán en breve, o el precio del combustible, además de factores como la escasez de tripulantes o la reducción en el consumo de pescado fresco. Para este último caso, desde el sector reclaman un mayor esfuerzo del Gobierno central y exigen, contundentes, una rebaja del Iva para los productos pesqueros.

Una medida que están convencidos que ayudará a frenar el alarmante descenso en el consumo entre la población española, que ha pasado en unos años de suponer más de 30 kilos por persona y año a no llegar a los 18 actuales, y la cifra sigue a la baja.

"Hai diversos estudos que referendan que os países que baixaron o Ive lograron incrementar o consumo de peixe", aseveró el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, en el marco de la mesa redonda organizada por El Progreso para debatir sobre los retos de la pesca. En el foro también participaron Eduardo Míguez, director adjunto de Puerto de Celeiro; la armadora Cristina Canoura y Carmen Abad, secretaria de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Lugo.

De primera necesidad

Todo ellos coincidieron en señalar la importancia de incluirlo entre los productos de primera necesidad con un impuesto reducido, lejos del 10% actual, puesto "que se exclúa da cesta da compra básica aos produtos pesqueiros ten en si mesmo un efecto negativo, porque dá a imaxe de que non son necesarios", dijo el titular de Mar.

La rebaja tendría también un efecto disuasorio sobre ese mantra instalado en la sociedad de que el pescado es un producto caro. "É necesario cambiar ese chip e hai posibilidade de comer peixe a diferentes prezos e en diversas épocas", señaló Eduardo Míguez, quien afeó que no se produzca esta rebaja del precio cuando están demostrados los importantes beneficios para la salud del consumo en fresco, pues "a nosa dieta atlántica e mediterránea supón unha maior esperanza de vida e menos gasto sanitario".

Recalcó, además, el gran incremento del consumo de salmón, que ya supera en España al de la merluza –producto estrella de las lonjas lucenses– pese a que no es un artículo precisamente barato. La demanda viene dada por un intensa campaña comercial de Noruega. En este sentido, Míguez reclama propuestas similares en España, porque "hai que fomentar o consumo de peixe en xeral".

Poder pescar

Para llevarlo a la mesa, los barcos deben salir a faenar, algo vital para Galicia, donde la pesca supone el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) y hay muchas familias que viven directa e indirectamente de la misma; por ello, el mensaje del conselleiro es claro: "O que temos que conseguir é pescar máis". Para ello, Europa debe reducir sus medidas coercitivas pues, según Alfonso Villares, "as políticas europeas, baseadas nunha realidade interesada, foron un desastre para o sector da pesca".

"Estannos restrinxindo con un discurso que non é correcto", afirma Villares para añadir que "o sector pesqueiro galego é o máis proteccionista e o que máis respecta o mar de todo o planeta, pero están mandando a mensaxe de que a xente do mar é depredadora cando o 70% do peixe que entra en Europa vén de fóra e de sitios onde non teñen o mesmo miramento ca nós, e como pescan en Europa ben o saben", señala Alfonso Villares. Recalca el titular de Mar que "se pechan as fronteiras os europeos non terán peixe para consumir, e quizais, sexa ese o discurso que temos que abandeirar".

Hacerse a la mar es cada vez más complicado, no solo por la escasez de tripulantes, algo inherente a todos los oficios, según recordaron en el foro, sino también por la excesiva burocracia que acompaña a la salida de un barco, algo de lo que saben bien Carmen Abad, que gestiona los trámites ante diversas entidades para que los barcos lucenses pueden hacerse a la mar, o Cristina Canoura, integrante de una familia armadora que cuenta en la actualidad con tres embarcaciones en propiedad. La joven, de 29 años, se formó profesionalmente antes de incorporarse a la empresa familiar y vive en primera persona las dificultades de encontrar profesionales. "Falta gente, sobre todo mandos, como patrones y motoristas, lo que lleva a muchas embarcaciones a quedar amarradas y creo que se debería fomentar que la gente vea el mar como algo llamativo", recalca.

Formación

Un aspecto en el que se trató de dar un paso adelante fue con la implantación este curso de la FP de Navegación e Pesca Litoral en Celeiro, dependiente del IES María Sarmiento. Evitar que la gente de la zona tenga que desplazarse para poder formarse es uno de los objetivos de estas enseñanzas, con las que se busca "facilitarlle o camiño á xente que queira ir ao mar, ao tempo que outros o vexan como un estímulo", reiteró el titular de Mar, departamento autonómico que destina el 5% de su presupuesto a formación.

Son trece los alumnos que se matricularon este año en el ciclo, y serán más para el próximo curso escolar al sumar barcos de Burela a los que ya se anotaron este año de Celeiro para que los alumnos puedan hacer las prácticas, pues se trata de una formación dual. La mayoría de estos estudiantes, en concreto diez, "veñen do sector e xa saben que lles gusta ese tipo de vida, porque a experiencia nos di que é moi complicado que sigan se non é así", manifestó Eduardo Míguez, quien recalcó la importancia de que se puedan formar también extranjeros, como de hecho pasa en Celeiro con dos indonesios. Un colectivo que engrosa las tripulaciones de marineros en buena parte de los barcos lucenses.

Excesiva burocracia

Una formación que todos aplauden, pero que los expertos creen que podría complementarse con la acreditación profesional de las personas que lleven tiempo trabajando en el mar.

"O máis importante é promocionar á xente que está nos barcos. Os hai que empezaron de mariñeiros, pero que por circunstancias persoais e sociais non puideron estudar e, aínda que saben levar un barco, non poden, pero tampouco poden permitirse pasar dous anos en terra", lamentó Carmen Abad.

Tanto ella como Míguez destacaron la "incongruencia" de algunas normativas como que "un patrón costeiro polivalente podería cubrir dous dos tres postos de mando dun barco (segundo patrón e motorista), pero o impedimento actual é que non lle valen as horas de mar no Gran Sol, porque teñen que ser de baixura. É algo tan incoherente como que a un piloto de avión non lle sirvan ás horas de voo e teña que facer as prácticas nunha avioneta para ter o título", contó el director adjunto de Puerto de Celeiro.

La convalidación de títulos para gente que viene de otros países supone en ocasiones un sinfín de gestiones y trámites "que ás veces nos leva a tirar a toalla, pois mesmo os de Portugal non valen", contó Carmen Abad, "pero a los escoceses no se les requiere nada", terció Cristina Canoura, que lamenta la rigidez española frente a otras legislaciones. "Aquí un patrón tiene que hacer un examen de la legislación marítima española y ¿cómo va a venir un francés a hacerlo cuando puede ir a otro país?", se pregunta.

Una queja a la que suma los numerosos títulos y cursos que debe hacer, y renovar, cada tripulante con cuestiones tan ilógicas "como que se pide uno de salvamento en botes cuando los barcos lo que llevan a bordo son zódiacs". Cursillos que en buena parte de los casos no se pueden hacer en A Mariña "y hay que ir fuera y pagarlos" pero, con todo, no es el peor de los males, "porque se pueden hacer en centros privados si no hay plazas en el ISM, pero los reconocimientos médicos no" y, lamenta, pueden frenar la salida de un barco.

"A min téñenme parado barcos porque un tripulante tiña un título pendente de renovación e, sen iso, Capitanía non che dá permiso para saír", dice Carmen, quien insiste en que "un barco non é só un barco, son quince persoas e se o paras, paras quince postos de traballo e quince familias". "Os mariñeiros están acostumados ao mal tempo, a vender mal, a traer pouco peixe e que non chegue para cubrir gastos ou moito e non se venda ben, pero do que realmente están cansos é da burocracia", explica alto y claro la secretaria de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Lugo.

Al lamento se suma el grave impacto que tiene en la flota lucense el veto a la pesca de fondo en 87 ecosistemas marinos protegidos, en vigor desde hace un año y pendiente aún de los recursos presentados por España, incertidumbre que lleva a los armadores a frenar inversiones. "Siempre estuvimos dispuestos a invertir, porque estamos en una constante renovación, tanto en instalaciones a bordo como en maquinaria, pues todo cambia, pero el problema es que ¿cómo vamos a invertir en algo si no sabemos lo que va a pasar en un futuro?", alerta Canoura, que suma también la preocupación por el reparto de cuotas.

Food trucks

Acercarán platos y prepaciones a colegios y universidades

Pescar, consumir y visualizar son los tres verbos que tiene que conjugar el sector. Son varias las campañas que se realizan desde diversas entidades, más fuertes en la provincia en el caso en los armadores de Celeiro y Burela, a las que se suman la promoción de la Administración. En el caso de la Xunta se está apostando fuerte por las food trucks, que en breve se acercarán a colegios, institutos y universidades, según señaló el conselleiro de Mar, Alfonso Villares.



Galicia sabe a Mar

Es el nombre de la campaña que tiene como objetivo animar el consumo y acercar la preparación de recetas fáciles y originales. "O que se busca con este showcooking é presentar produtos atractivos e intentar que se consuma máis do noso peixe,que é o mellor que hai", señaló el conselleiro.



Celeiro, torre de control

Como ejemplo de la innovación en las flotas, el director adjunto de Puerto de Celeiro, Eduardo Míguez, aseveró que están trabajando en un proyecto, "case xa unha realidade" para "dende terra supervisar todos os barcos que están no mar, no que sería unha especie de torre de control para poder levar consumos, renovacións... ou sexa para facer un control global dende o porto", recalca, al tiempo que destaca los continuos avances en automatización y mecanización de la flota.