El forestal apoya a Altri: "Nos ilusiona que la madera acabe en forma de una blusa"

El complejo industrial que Altri levantará en Palas de Rei con una inversión de unos 750 millones de euros para fabricar lyocell a partir de la madera de plantaciones certificadas y, en una fase posterior, con residuos textiles reciclados cuenta con el aval del sector forestal gallego. Así quedó de manifiesto este miércoles en la reunión que el consejero delegado de la pastera portuguesa, José Soares de Pina, mantuvo en Santiago con representantes de la industria maderera y propietarios de los montes, en la que contó con el respaldo del vicepresidente segundo y conselleiro de Economía en funciones, Francisco Conde, el titular de Medio Rural, José González, y la directora general de la sociedad Impulsa Galicia, Enyd López.

"Nos hace ilusión pensar que nuestra madera acabará en forma de un pantalón o de una blusa. Esto es, en productos con un valor añadido alto". Así se expresó en declaraciones a los medios Juan Ramón Gallástegui, el vicepresidente de la Asociación Forestal de Galicia, que agrupa a grandes y pequeños propietarios de plantaciones. Los dueños del monte inciden en que su deseo es "obtener la mejor salida" para el eucalipto, las frondosas y el pino que se producen en la comunidad, por lo que ven "una muy buena noticia" en el proyecto de Altri en la medida en que "aumentará la demanda de madera en Galicia" y la diversificará.

En esta línea se pronunció también José Manuel Iglesias Vilas, el presidente del Clúster da Madeira de Galicia (CMA), que felicitó a compañía, Xunta y concello de Palas por la iniciativa. "É un proxecto ilusionante que vai servir para reforzar todos os eslabóns da cadea da madeira e para diversificar. Recibímolo cos brazos abertos", indicó. A este respecto, Iglesias recordó que en 2008 el sector tenía "unha forte dependencia" de la construcción y la pasta de papel se convirtió en un balón de oxígeno, lo que refleja la importancia de la diversificación. A juicio de la patronal, la biofábrica atraerá "tecnoloxía e coñecemento" a Galicia.

"Será una oportunidad única para el ecosistema industrial", vaticina el CEO de Altri

De su lado, el CEO de Altri recalcó que el complejo –que producirá pulpa soluble para su utilización como base para fabricar lyocell– es "estratégico para Galicia y para España" por su carga innovadora y su apuesta por la sostenibilidad. Además de representar una oportunidad para los clústeres del textil y el forestal de Galicia y el norte de Portugal, el ejecutivo auguró que el impacto trascenderá a estos dos sectores y que se generará "una oportunidad única para el ecosistema industrial". Tras desvelar la pasada semana la elección de Palas, el directivo recalcó que Altri confía en adoptar la decisión final de la inversión "a final de año".

RECICLADO DE RESIDUO TEXTIL. Respecto a la materia prima que se empleará para fabricar el lyocell, Soares explicó que será eucalipto "en gran parte" por ser la especie "más adecuada". Pero la empresa también analiza otras especies autóctonas. "Nos permitimos buscar un portfolio de otras especies que puedan aportar a la fibra textil final", indicó. Una vez que las instalaciones estén funcionando, en una segunda fase, la idea es "incorporar reciclado textil", lo que constituye "un reto importante a nivel de circularidad".

"Este proxecto vai constituir un revulsivo para toda a industria forestal en Galicia pola súa capacidade de transformación e de xerar valor", auguró, por su parte, el vicepresidente segundo de la Xunta en funciones. Además de llamar la atención sobre el "emprego de calidade" que se generará –se estiman unos 2.500 puestos entre directos e indirectos–, Conde destacó la capacidad de la biofábrica para "dixitalizar o conxunto da industria forestal e promover proxectos innovadores que permitan xerar novos productos". Así, el conselleiro auguró que servirá para "atraer novos investimentos e novas industrias vencelladas ao forestal e textil" a través, por ejemplo, del "impulso do proceso de reciclado".

"Con respecto á selección da ubicación, non hai debate", recalcó Francisco Conde

Además de poner en valor la "confianza" que, el monfortino llamó al tejido productivo y a las administraciones a "traballar conxuntamente" para que la hoja de ruta "poida ter éxito e o impacto que todos estamos buscando". Como proyecto industrial estratégico (PEI), una vez que la empresa presente la solicitud, la Xunta promete una "axilización administrativa" para que Altri pueda tomar la decisión final de inversión a finales de año y empezar la construcción. "É unha oportunidade para Galicia e para España dende o punto de vista de posicionamento da industria sostible", apuntó Conde, que adelantó que se está "avaliando toda a documentación previa" para que el grupo pueda emprender la tramitación burocrática. La Xunta, que incide en que el proceso y la evaluación de los diferentes impactos del proyecto será "garantista", destaca que la figura del PEI permitirá prioridad de despacho, "axilización de prazos" y la obtención de las licencias de obra "unha vez que se avalíen todos os informes sectoriais".

A MARIÑA. En cuanto al descontento registrado en A Mariña, donde alcaldes y portavoces municipales del PSdeG han emprendido una campaña de recogida de firmas para tratar de forzar un cambio del emplazamiento, Conde recalcó que, "con respecto á selección da ubicación, non hai debate". Agradeció a Altri el haber "escoitado" al Gobierno gallego cuando este le trasladó su interés en que se estudiasen opciones "preferentemente" en la provincia de Lugo y en A Mariña en especial. No obstante, una vez comprobado que en la comarca "non hai capacidade de auga para atender este proxecto", Conde llama a pasar página. "Agora temos que sumar entre todas as administracións e o tecido produtivo para que o proxecto teña éxito", advirtió, al tiempo que vaticinó que la planta de Palas también beneficiará a empresas y propietarios mariñanos al contar con madera. Convencido de que toda Galicia se "aproveitará dos impactos positivos", pidió que Xunta, Gobierno central –"cos fondos europeos"–, Diputación de Lugo y concellos de la provincia trabajen "cunha soa voz e unidos ao tecido produtivo" para que este proyecto tractor llegue a buen puerto.

En lo que respecta a la necesidad de que la planta cuente con fondos europeos, el conselleiro confirmó que está pendiente de fijar una fecha para una reunión con la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, para "actualizar" los detalles de esta iniciativa e "identificar de qué instrumentos" se podría beneficiar en el marco de los fondos Next Generation. Sobre la mesa está tener acceso a las ayudas del Perte forestal, que todavía debe ser aprobado, o de "outros instrumentos" que "se están deseñando" para proyectos tractores dentro del Plan nacional de recuperación.