El bloqueo de decenas de vías de comunicación que vertebran el país de norte a sur seguía siendo este miércoles la tónica en otra jornada de protestas de los agricultores y ganaderos , que lejos de abandonar su lucha siguen reivindicando con sus tractores pisar el freno con las exigencias medioambientales o la carga burocrática en diferentes puntos de la geografía española. Una medida de presión ante la que Bruselas ha hecho una primera concesión, la de garantizar que retirará la propuesta de ley para reducir a la mitad el uso de pesticidas químicos hasta 2030, y que ha llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a lanzar una promesa: la de "fortalecer" la ley de la cadena alimentaria.

Desde diciembre de 2021, la reforma de esa normativa nacional obliga a pagar a los profesionales del campo precios por encima de los costes de producción y evitar la venta a pérdidas, pero en la práctica los agricultores y ganaderos denuncian incumplimientos. Por eso, el refuerzo de esa ley es una de las demandas del colectivo, y este miércoles Sánchez anunció desde el Congreso que el Gobierno la fortalecerá, aunque no precisó cómo ni cuándo. En el mismo escenario, la Cámara Baja, el ministro de Agricultura, Luis Planas, defendió, en cambio, la "eficacia" de la ley e incluso le atribuyó el "logro" de que el precio medio de la leche en España pasara de 36 céntimos por litro en enero de 2022 a 51 en noviembre de 2023, el máximo de la Unión Europea", remarcó.

En la sesión de control al Gobierno, Planas exhibió algunas medidas del Ejecutivo para apoyar al sector, como el mantenimiento de la devolución del impuesto especial de hidrocarburos al gasóleo agrícola o las ayudas para amortiguar el impacto de la guerra en Ucrania o de la meteorología adversa. Acciones a las que Sánchez sumó otras: "Estamos facilitando la adaptación a la normativa de la UE, estamos simplificando la PAC, estamos implementando cláusulas espejo [para exigir a los productos importados de terceros países las mismas condiciones que se exigen a los del bloque comunitario]", defendió. La competencia desleal que los productores españoles y de otros paises europeos ven en los alimentos foráneos es otro de los motivos de su rebelión. Al respecto, Planas señaló que el establecimiento de esas cláusulas es "una reivindicación que viene liderando España". En cualquier caso, el ministro aseguró que las importaciones están controladas por un mecanismo aduanero.

Pese a las primeras promesas del Ejecutivo comunitario y el español, la revuelta no se detiene. Sí en Lugo, donde este miércoles no hubo tractores en la calle tras la pequeña movilización del martes, que apenas reunió a una treintena de vehículos agrícolas y a un grupo de ganaderos en el aparcamiento del polígono de As Gándaras. El hecho de que sean protestas impulsadas a través de grupos de Whatsapp, sin el paraguas de las organizaciones agrarias, hace que su evolución y alcance sean más impredecibles. En Ourense, por ejemplo, la tractorada iniciada el martes también se retirará a lo largo de esta mañana. Harán un parón en sus reivindicaciones para disfrutar del Entroido.

Sin embargo, en otros puntos de España la lucha continúa e incluso se recrudece. Una de las imágenes de este miércoles fue la de cientos de tractores avanzando hacia Barcelona por la autovía y tomando el centro de la ciudad, procedentes de Lleida, Tarragona o Girona. También la del bloqueo con barricadas en el puerto de Castellón o la de los tractores obstruyendo los accesos al aeropuerto de Jerez. Además, al menos seis personas fueron detenidas en Santa Fe, en Granada. Y se identificó a cientos de agricultores por posible infracción de las leyes de seguridad ciudadana o vial, según fuentes del Ministerio del Interior.

Las protestas no solo subieron ayer de tono en algunas zonas, sino que también se diversificaron, con una vertiente online. Un grupo de hackers rusos intentó atacar las páginas web de diversas instituciones españolas "en solidaridad" con las protestas de los agricultores. Durante unas horas lograron bloquear algunas de ellas. Detrás de estos ataques está el grupo "NoName057", que los reivindicó en su canal de Telegram y al que apuntó el Centro Criptológico Nacional. Los ciberataques se registraron en País Vasco, Murcia, Navarra, Alicante y Canarias.

La movilización no tiene visos de cesar. Este jueves arranca el calendario fijado por Upa, Coag y Asaja a nivel nacional. El sábado, la Plataforma 6-F llama a tomar Madrid con los tractores, con la pretensión de llegar a la sede del PSOE. Ese día se sumarán los transportistas espoleados por la plataforma que impulsó el paro de marzo de 2022.