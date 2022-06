La ruptura con Argelia lastrará en Galicia a un ciento de exportadores

La ruptura de las relaciones comerciales con España decretada por Argelia a raíz del giro en la posición sobre el Sáhara Occidental del Gobierno central, que pasó a apoyar la propuesta autonomista que propugna Marruecos, afectará a Galicia, aunque el impacto será limitado. En 2021, fueron 98 las empresas gallegas que exportaron mercancías al país magrebí por valor de 72,5 millones de euros, un 16,5% más que en el primer año de pandemia. De este total, 41 tienen un vínculo comercial regular al sostenerlo de forma ininterrumpida en los últimos cuatro años. Con todo, Galicia representa apenas el 3,8% del volumen de exportaciones españolas, que rondaron los 1.888 millones el año pasado. Los lazos comerciales son más intensos con Marruecos, donde la comunidad selló operaciones el ejercicio pasado por más de 1.033 millones.

En la provincia de Lugo, fueron siete las compañías que exportaron a Argelia en 2021, lo que se tradujo en 4 millones en ingresos.

¿Qué sectores serán los más tocados? El automóvil gallego, con transacciones por valor de 12,5 millones, y los productores de material eléctrico, cuyo peso alcanza el 14,3% del saldo exportador.

Las berlinas 'low cost' que Stellantis fabrica en Vigo y las furgonetas —que produce en exclusiva para África— están en el foco

La Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime) confirma que existe cierta preocupación. "Vemos con inquietud el conflicto; es nuestro deseo que se puedan restablecer las relaciones dado que cada año son más las empresas gallegas que exportan sus productos a Argelia", explicó el secretario general, Enrique Mallón, que llama a "reconducir la situación" para seguir "consolidando las relaciones comerciales". En declaraciones a AGN, refrendó que la paralización de la actividad dañará "especialmente" a los fabricantes gallegos de "bienes de equipo, instalaciones y mantenimientos de plantas industriales y determinados componentes de automoción".

El golpe se extenderá al gigante de la automoción gallega Stellantis, que fabrica en exclusiva en Vigo las furgonetas para surtir los mercados europeo y africano. Fuentes sindicales confirmaron que también están en el foco las berlinas del segmento low cost C-Élysée y Peugeot 301.

Pero el listado de afectados va más allá, pues el tercer sector que peor parado es el granito, con ventas por más de 8,9 millones. A escasa distancia, la madera —con transacciones de semimanufacturas por otros 8 millones—, seguida de las exportaciones de pescado (6,2 millones).

Importaciones:

Galicia compra mercancías por 65 millones

La otra cara de la moneda son las importaciones. Las estadísticas revelan que en 2021 llegaron a Galicia mercancías procedentes de Argelia por valor de 64,6 millones, un 120% más que en 2020.



Sobre todo carburante

Los combustibles son el producto más demandado al país africano. Coparon el 84,6% del monto de las importaciones en 2021, por delante de los productos agrarios para la protección de cultivos, con transacciones por 9,9 millones.

Reganosa descarta que el conflicto vaya a repercutir en el suministro de gas

Con el gasoducto Medgaz como principal vía de suministro, Argelia es el segundo proveedor de gas de España por detrás de EE.UU., que aporta el 30%. Desde que Argel decretó el miércoles la suspensión del Tratado de Amistad y Vecindad sellado en 2002, la preocupación se ha extendido a todas las relaciones comerciales. Con todo, en las últimas horas la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que no existe "ningún riesgo" de que el país africano suspenda los contratos de gas en vigor.



Una de las claves la aportó Francisco Reynés, el presidente de Naturgy, que en una entrevista concedida en los últimos días a La Vanguardia indicó que el contrato de suministro está en vigor hasta 2032. Lo que sí se está negociando es la revisión ordinaria de los precios del gas para el periodo que abarca desde el pasado enero hasta finales de 2024, según explicaron a Efe fuentes de la energética, que refrendaron que la relación con la empresa estatal de hidrocarburos argelina Sonatrach —que es accionista de Naturgy— discurre con normalidad.



LA ARGELINA SONATRACH, ACCIONISTA DE REGANOSA

En Galicia, Sonatrach tiene una participación del 10% de la regasificadora de Reganosa en Mugardos. Fuentes de la compañía descartaron cualquier impacto. "Las relaciones entre los gobiernos no tendrán repercusión en el funcionamiento de las energéticas españolas en cuyo capital Sonatrach participa", explicaron a AGN. Ven "garantizada" la seguridad del suministro en la Península gracias a la "robustez" del sistema gasista español y a "la alta diversificación y flexibilidad de la cesta de aprovisionamiento" de las terminales de GNL.



"Es algo que podemos afirmar gracias a nuestro sistema de plantas regasificadoras, que es único en Europa, y gracias a que en Galicia tenemos una terminal de GNL. No hay dependencia de ningún origen concreto", indicaron. Reganosa incide en que Argelia no forma parte de sus "puntos habituales de abastecimiento". En los últimos siete años solo recibió uno de los 204 gaseros argelinos que llegaron a España.