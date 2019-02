Risco de ruptura na CEG despois de non saír adiante a reforma de estatutos

A asemblea xeral da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) non aprobou este xoves a reforma de estatutos proposta, o que provocou un risco de ruptura ante as posturas contrapostas das provincias da Coruña e Lugo por unha banda e a de Pontevedra, Ourense e sectoriais por outro.

O feito é que a reforma obtivo un 55% dos votos favorables e un 45% de abstencións, sen que ninguén emitise sufraxio negativo, pero era necesario chegar ao 75% para poder aprobarse.

A principal discrepancia é o papel que deben xogar as sectoriais na CEG. O actual voceiro da Confederación e cabeza visible da provincia da Coruña, Antonio Fontenla, compareceu ante os medios para defender que este organismo é "territorial", xa que foi fundado por catro provinciais, postura que comparte a provincia de Lugo. Agora os actuais estatutos marcan que os órganos de goberno deben reunirse para convocar eleccións, após máis dun ano sen presidente.

Posteriormente, interviñeron de forma unida as provincias de Pontevedra e Ourense con representantes das sectoriais para reclamar un maior peso destas últimas co fin de que a CEG entre "no século XXI" e non estea no "XVIII", en palabras do presidente de Cegasal, José Antonio Vázquez Freire.

Neste sentido, o presidente dos empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros, avisou: "Se me din que detrás desa abstención é que non queren que estean as sectoriais este non é o meu modelo de Confederación"; de forma que advirte de que esta provincia "se reformulará solucións e propostas".

Así mesmo, aínda que o portavoz dos empresarios de Ourense, José Manuel Díaz, deixou claro que "esta casa (pola CEG) debe seguir existindo", subliña que a súa provincia terá que "decidir no futuro se lle interesa estar e seguir integrada nesta institución ou non".