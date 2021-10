Los retrasos en la emisión de la factura de la luz afectan a más de 2.000 gallegos

Hogares y pequeños negocios de diversos puntos del país consumen electricidad ‘a ciegas’ más de cuatro meses después de que el 1 de junio entrara en vigor la enésima reforma de la tarifa regulada —el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC)— con la que el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) trataron de empujar a los usuarios a modular su consumo implantando tres tramos horarios (valle, llano y punta) con precios cambiantes. La razón es que llevan sin que se les cargue el recibo en muchos casos desde junio.

Con una cuota de mercado del 55% en Galicia —lo que se traduce en que controla algo más de 1,09 millones de puntos de suministro atendiendo a los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia— la comercializadora regulada Gas&Power (Naturgy) copa gran parte de los usuarios afectados por los retrasos. Fuentes de la compañía indican que son el 0,2% del total, esto es, unos 2.000. En el Estado, donde Gas&Power es la tercera por peso con una penetración del 13,9%, la ratio de usuarios que estuvieron o están en espera es del 0,3%, lo que representa a unos 12.300 clientes.

En cuanto a las causas, apuntan a "incidencias puntuales en los sistemas informáticos" debido a la entrada en vigor de la nueva estructura de peajes y cargos, que exigió llevar a cabo "reprogramaciones". En la dilación también tiene que ver que, para emitir la factura, la comercializadora depende de los datos derivados de las lecturas de los contadores que realizan las distribuidoras. En Galicia, UFD, del grupo Naturgy, controla 1,5 millones de puntos de suministro.

A falta de que el problema se resuelva "en las próximas semanas", la compañía explica que en cuanto dispone de los datos de consumo real emite una factura única cuyo pago se puede "fraccionar sin causar perjuicio al cliente".

De su lado, desde Endesa (comercializadora Energía XXI), explican que los retrasos que han afectado a algunos clientes se debieron a "incidencias de diversa índole". De un lado, por la dilación de las distribuidoras en remitir "las facturas de peajes y cargos" a la comercializadora para que esta pueda emitir el justificante al cliente. De otro, la energética también apunta a "incidencias en los sistemas de facturación" a hogares y empresas debido a la implantación del cambio en la tarificación en junio.



APLAZAMIENTOS. Sin concretar datos de afectación, Endesa asegura estar trabajando "con intensidad" para solucionar el retraso "definitivamente en las próximas semanas". Las fuentes consultadas indican que, una vez que se va regularizando la situación, "se envían al consumidor tantos recibos como corresponda por los periodos de facturación pendientes". En cuanto al pago, el grupo afirma haber informado "por carta" a los afectados de la opción de acogerse a un acuerdo de pagos con aplazamientos y abonos fraccionados "sin ningún coste para el usuario".

COMERCIALIZADORAS INDEPENDIENTES. "La comercializadora es la empresa que da la cara frente al cliente y estos retrasos están suponiendo muchos enfados de usuarios y una pérdida de imagen". Así se pronuncia Javier Bescós, el presidente de la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (Acie), bajo cuyo paraguas se agrupan compañías como Cepsa, Repsol o Xenera. Este ingeniero industrial, que es directivo de Feníe Energía, explica que realizan los cargos a hogares y empresas en función de las "lecturas y facturas que emiten las distribuidoras" y que, tras el último cambio tarifario, "hubo muchos errores de facturación en los peajes de acceso" emitidos por las compañías que se encargan del transporte de la electricidad a los consumidores.



Pero, dados los meses transcurridos, ahora Bescós asume que los retrasos de las distribuidoras son, a todas luces, "injustificables".

Las comercializadoras independientes denuncian que los retrasos de las distribuidoras les están acarreando "una pérdida de circulante" al tener que comprar la energía y no poder facturar a los clientes

Y es que las comercializadoras independientes sostienen que esta dilación les está "suponiendo una pérdida de circulante" al tener que comprar la energía en un escenario de precios como el actual y sin poder facturar a los clientes. A esto se suman, dicen, "los miles de reclamaciones" que reciben. "Estamos financiando la rebaja del Iva, pues cobramos a los clientes con un 10% y pagamos sus contratos con las distribuidoras al 21. Esto disminuye poco a poco nuestra tesorería y no se compensará hasta que Hacienda no nos devuelva el exceso de Iva pagado en mayo o junio de 2022", alerta el portavoz de Acie.

En esta situación, y visto que alguna distribuidora no les concreta "una fecha aproximada de resolución", la patronal ha comunicado "los casos concretos de retrasos reiterados" a la CNMC. Además, ha instado al Gobierno a conformar "un repositorio centralizado" en Red Eléctrica de España, el operador del sistema, con la lectura de los suministros para que su sector no dependa de las distribuidoras.



¿Qué debo hacer?

Lo primero, reclamar ante la eléctrica, que tiene un mes para responder

El descontento es manifiesto en las redes sociales, donde muchos usuarios han volcado su frustración. Temen el momento de hacer frente al pago de cuatro meses de consumo en un escenario en el que el que el precio de la energía —que ha llegado a batir los 300 euros en alguna franja horaria— ha pasado ya a determinar alrededor del 50% de la tarifa regulada, minando el efecto de las medidas que trazó el Gobierno, como la rebaja del Iva al 10% y del impuesto eléctrico al 0,5%.El Instituto Galego de Consumo e da Competencia (IGCC) explica que "o primeiro paso" es presentar una reclamación ante la eléctrica, "que terá un mes para darlle unha contestación". Si esta no llega o resulta "insuficiente ou non satisfactoria", lo siguiente es acudir al IGCC. Una vez recibidos las facturas atrasadas, "ao tratarse dunha situación non imputable ao cliente, este poderá solicitar un pago en cotas sen xuros", indica el ente de la Consellería de Economía.Las quejas también han llegado a la Unión de Consumidores de Galicia , cuyo secretario general, Miguel López Crespo, constata que, además de incumplir la obligación de enviar los documentos de pago, con estos retrasos las comercializadoras "vulneran totalmente o dereito á información dos usuarios" y la normativa ligada al nuevo sistema tarifario. "Causan un prexuízo ao impedir distribuir o consumo adaptándose aos períodos en que o prezo da enerxía poida ser máis baixo", expone López Crespo.