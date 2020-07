Reticencias del administrador y rechazo del puerto a la oferta por Vulcano

La única oferta presentada en el juzgado por la unidad productiva de, la de la empresa, propiedad de, que asciende a 7,8 millones de euros, se ha topado con las reticencias del administrador concursal y el rechazo frontal del puerto de Vigo.Así lo ha expuesto el propio Barreras en declaraciones a los medios tras reunirse con representantes de CIG, CCOO y UGT, y antes hacer lo propio con los administradores concursales de Vulcano, en proceso de liquidación, y con el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo,Los administradores concursales, según ha contado, no aceptan de su oferta que el desembolso de los 7,8 millones se produzca elBarreras aspira a tener un "margen" para negociar con diferentes administraciones (él se lo da a sí mismo hasta septiembre mínimo) para madurar más un proyecto industrial "de categoría".En este punto ha recalcado que no tiene ningún interés especulativo en los terrenos de Vulcano, pese a que su grupo empresarial tiene una división inmobiliaria."No se me puede exigir que mañana entregue un dinero sin saber si existe o no una concesión", ha lamentado el empresario vigués, quien ha advertido de que si la decisión del juzgado afecta a sus intereses y es apelable, apelará.José Alberto Barreras ha esgrimido que sin tener la certeza de que la concesión de parte de los terrenos que ocupa Vulcano seguirá vigente hasta 2027 o ya se ha extinguido, como argumenta el puerto, no va a "tirar ocho millones sin saber para qué".Precisamente es el puerto, más concretamente el "rechazo firme" de su presidente, Enrique López Veiga, "el mayor obstáculo" para el proyecto industrial, más centrado en calderería que en construcción naval, que Barreras pretende impulsar en Vulcano Marina Meridional, accionista mayoritario de otros tres astilleros. Estos son Nuevo Astillero de Huelva, Med Gate Construcciones Navales y Arkin Pruva Yatch (Turquía).López Veiga, según ha contado, le ha transmitido que aguarda por el dictamen delsobre si la concesión del terreno que ocupa Vulcano ya se ha extinguido con la liquidación del astillero, pese a una sentencia en firme dice lo contrario, que la vigencia es hasta 2027 y que se subasta toda la unidad productiva.También le ha dicho que, en todo caso, a partir de 2027 no habrá nueva concesión de esos terrenos. "Si no me lo permiten, no habrá mucho que hacer", se ha quejado José Alberto Barreras, quien intentará tener interlocución con lapara trasladarle su proyecto y buscar una opción de desbloquearlo.Los representantes sindicales con los que se ha reunido este lunes han expresado su "temor" por el "rechazo" de López Veiga a cualquier proyecto que se presente para Vulcano, ya sea el de Barreras o el de, y también por que el proceso se pueda acabar "judicializando" y prolongando en el tiempo.(CCOO) ha apuntado incluso que el presidente del puerto tiene la intención de igualar cualquier oferta que se presente y ha reclamado su sustitución, una vez celebradas las elecciones gallegas, por alguien que "apueste por la industria de la comarca".(CIG) ha señalado por su parte que respaldarán cualquier proyecto que apueste por la actividad naval para Vulcano, aunque de Marina Meridional está "muy verde" y "es más una declaración de intenciones" a la que le queda "mucho por consolidar".(UGT) ha considerado por su parte que la Xunta "tiene que dar un paso al frente y clarificar con hechos, no solo palabras", de qué lado está, si del sector naval o del presidente del puerto de Vigo.