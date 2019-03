El régimen de autónomos se desangra con 18 empleos perdidos al día en Galicia

El trabajo autónomo está de capa caída en Galicia. Con febrero ya van ocho meses de reducción del número de cotizantes, de modo que la Seguridad Social perdió una media de 18 afiliados al día desde julio, lo que deja el total en 209.877, la cifra más reducida desde diciembre de 2007. La evolución del colectivo en la comunidad rompe el esquema del conjunto del Estado, donde ahora hay 80.636 profesionales por cuenta propia más que hace once años, con más de 3,2 millones en activo.

Las causas de esta sangría —que diezma un colectivo que pasó de representar el 24% del total de la afiliación en Galicia en 2014 al 21 actual— son múltiples y van desde la falta de relevo acentuada por la grave crisis demográfica, hasta la competencia de las grandes cadenas o las ventas online. En el último año, el sector peor parado ha sido el del comercio, que perdió 1.379 cotizantes por cuenta propia; le siguió la industria, con 1.333, en tanto que la agricultura perdió 1.106 efectivos. Tampoco es positivo el balance de la construcción, con 375 trabajadores que dejaron la actividad, o el de la hostelería, con 331. La ganancia de emprendedores en otras ramas como las actividades científicas y técnicas, las recreativas o las administrativas no bastó para contener la hemorragia de las actividades tradicionales.

Upta y Ata, las dos organizaciones de autónomos mayoritarias, coinciden en muchos puntos del diagnóstico, entre ellos el "fracaso" de las políticas para allanar la sucesión generacional activadas por la Xunta. "Non están a funcionar e fan que negocios que son rendibles teñan que botar o peche por esa falta de relevo", constata Rafael Granados, el presidente de Ata-Galicia, quien, rechaza que el incremento de las cotizaciones aplicado desde enero a cambio de la extensión de coberturas como el desempleo, las contingencias profesionales o la formación haya podido suponer un lastre para el emprendimiento.

"O consumo interno en Galicia está retraído e iso afecta ao comercio, á hostalaría e ao resto do sector servizos, como as perrucarías ou a distribución", constata, por su parte, el presidente de Upta, que ve urgente atajar la precariedad laboral y redoblar esfuerzos para captar industrias que se instalen en los polígonos empresariales.

Eduardo Abad avisa de que las pequeñas tiendas y los locales de restauración incluso están perdiendo ya "o factor da estacionalidade", al no detenerse los cierres ni siquiera en los meses de verano, cuando fenómenos como las rebajas animan el consumo.

Para revertir esta situación, el responsable de Upta receta escapar de la oferta "low cost" para competir apostando "pola calidade" y, en el caso concreto del pequeño comercio, llama a dar un impulso a la modernización "facendo unha plataforma conxunta" que sirva de escaparate a todo tipo de artículos y que permita responder en tiempo y forma al consumidor. "Precisamos políticas que permitan competir coas grandes estruturas de distribución de mercadorías como Amazon", remarca.

Convencido de que "segue estando patente a burbulla do emprendemento" —que se formó al calor de la tarifa plana de 50 euros lanzada en 2013, llevando a muchos parados a montar un negocio por necesidad—, Abad insiste en que los emprendedores "de calidade" se forjan en los institutos de Bachillerato y de Formación Profesional.

En una autonomía con más de 42.000 trabajadores por cuenta propia que superan los 55 años y que, por lo tanto, se jubilarán en la próxima década, Upta urge al Ejecutivo gallego a "cualificar a persoas sen experiencia profesional" para que negocios "rendibles poidan seguir en activo", pues con "facilitar o traspaso non abonda".



Medidas a lograr vía decreto antes de la cita con las urnas

El adelanto de las generales al 28 de abril frena los avances para aprobar este ano la cotización por ingresos reales o la nueva ley contra la morosidad. Con todo, Upta presiona para que el Gobierno cambie por decreto la ley de reformas urgentes del trabajo autónomo en lo que toca a los requisitos de las deducciones por manutención para quien coma fuera de casa por motivos laborales. También quiere revertir la subida en 45 euros de las cotizaciones del régimen del mar.



Ata pide no relegar los compromisos al "limbo"

Por su parte, el presidente de Ata llama al Ejecutivo que salga de las urnas a sacar adelante las medidas "xa comprometidas para que non queden no limbo". Reclama apoyo para un sector que "crea un de cada catro empregos en España".