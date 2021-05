El Gobierno ha defendido que la propuesta que ha realizado ante la Comisión Europea para introducir peajes en todas las autovías del país a partir de 2024 se basa en un criterio de "coherencia", ya que España recibirá 140.000 millones de fondos pagados por todos los ciudadanos europeos y en la mayoría de los países de la Unión ya se paga por el uso de las vías de alta capacidad. El secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, ha asegurado que se trata de una medida "justa", porque pagarían solo los usuarios que utilizan las carreteras y no el conjunto de la población mediante los Presupuestos Generales del Estado.

"Desde un punto de vista de la coherencia, España está pidiendo a los ciudadanos europeos en su plan de recuperación que se invierta en nuestro país en infraestructuras de transporte, cuando en la mayoría de países de la Unión Europea ya se está pagando por el uso de las carreteras, por lo tanto, coherencia, si estamos pidiendo recursos para invertir en las infraestructuras, lógicamente tenemos que plantear esa reforma", ha argumentado Saura. En cualquier caso, insiste en la necesidad de contar con el mayor consenso social, político y económico, sobre todo con el colectivo de transportistas, a los que la propuesta remitida a Bruselas ya excluía del pago de los peajes, que tendrían que asumir los cargadores.

El Gobierno se abre a establecer compensaciones

Aun así, desde el sector transportista ya han criticado la medida, defendido que la carretera ya está sometida a otros gravámenes y que la imposición de peajes a los profesionales podría desencadenar un aumento de los precios para los consumidores. Saura ha descartado que esto pudiese ocurrir, argumentando que los peajes ya existen en Europa, donde también circulan los camiones que traen mercancía a España, señalando además que, cuando hay competencia, "no tiene por qué trasladarse ese pago a los precios, por lo que no habría una pérdida de la competitividad de la economía española".

Otro de los aspectos clave en el que Saura justifica esta medida es la sostenibilidad y la reducción de emisiones, ya que el objetivo del Gobierno es que la gente utilice más el tren, una alternativa más respetuosa con el medio ambiente y en cuya infraestructura los españoles han invertido 65.000 millones de euros en los últimos 30 años.

PP, Cs y PDeCAT piden cuentas al Gobierno por su plan de extender los peajes

Sobre fijar 2024 como la fecha en la que podrían comenzar a establecerse los peajes, Saura ha asegurado que esta medida no se puede implementar ahora, en un contexto de crisis económica derivada de la pandemia, por lo que solo se podría introducir en una situación posterior a la recuperación. En esa línea se pronunció también la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha considerado este viernes "prematuro" poder concretar ninguna cuestión relativa la implantación de peajes en las autovías españolas. Y la también portavoz del Gobierno ha apuntado que era una iniciativa que el PP tenía "en la mesa" cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa.

Sin embargo, el Partido Popular, al igual que Ciudadanos y PDeCAT, ya avanzaron que aprovecharán la próxima sesión de control en el Congreso para pedir cuentas al Gobierno por su propuesta. El PP, además, tiene previsto afear al Ejecutivo su retraso a la hora de hacer público este plan, pues pese a ser aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros no fue publicado hasta este mismo miércoles, una vez celebradas las elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid. "¿Hasta cuándo pensaba ocultar a los españoles que tendrán que pagar peajes por circular en carretera?", preguntará al ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha avanzado por su parte que presentará iniciativas en la Cámara baja contra la propuesta, al tiempo que la formación hará un llamamiento a la ciudadanía a movilizarse. En un comunicado, ha criticado "los efectos negativos" que supondría esta medida para las actividades económicas, sobre todo, de zonas como Galicia que tiene una ubicación geográfica periférica en la península y en Europa.

Así, Rego ha considerado que "una medida que el Gobierno pretende vender cómo verde, para desincentivar el uso del vehículo privado", realmente representará una losa para un país "que no posee transportes públicos adecuados ni una red ferroviaria a la altura de las necesidades del siglo XXI". "No desincentiva el uso del vehículo privado porque no hay alternativas; no es verde ni sustentable, simplemente es antisocial y antigallega", ha remarcado Rego que incidió en los efectos que tendrá esta medida, sobre todo, para las "clases populares" ya que, a su juicio, "los ricos siempre podrán pagar" los peajes.

Desde las propias filas socialistas, el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, ha confiado en que el Gobierno del Estado encuentre "un mecanismo más justo" que la implantación de peajes en las autovías. Tras la reunión de la junta de gobierno provincial, ha considerado que esta medida forma parte "de esas cosas que se ponen en los planos, que se mandan a Bruselas, muchas veces por indicación de la Unión Europea". Por ello, ha confiado en que "no se lleve a cabo tal y como está saliendo publicado".

Aunque ha reconocido que "no conoce en profundidad" la medida, se ha mostrado convencido de que, finalmente, "el Gobierno socialista de Pedro Sánchez encontrará alguna medida o alguna forma de financiar el mantenimiento de las carreteras" alternativa. Así, ha sostenido que "nadie discute que hay que mantenerlas" las carreteras "en buen estado", pero ha considerado que "tiene que haber mecanismos más justos que este que se plantea". "Para mi no es justo que todos los ciudadanos sustenten de la misma forma esta actuación, tengan rentas altas o rentas bajas, por lo que creo que el Gobierno de España encontrará un mecanismo más justo y que no trate por igual a todos aquellos que necesitamos usar las vías públicas; autovías, autopistas o carreteras, que necesitamos tener movilidad sobre todo en provincias como Lugo que estamos en la periferia", ha resuelto.

En este sentido, ha incidido en que está "plenamente convencido que el Gobierno de España va a encontrar algún mecanismo más justo de lo que se está publicando". "Estamos empezando, habrá mucho que hablar, mucho que negociar, y al final sí hay que establecer algún mecanismo de financiación espero que sea un mecanismo más justo y se financie sin carga para aquellas personas con las rentas más bajas", ha apuntado.