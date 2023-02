La Seguridad Social receta citas exprés y prioridad para mayores de 65 ante el colapso

Abrir por las tardes todos los centros de atención e información del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), recortar la duración de las citas para todos los servicios a un "máximo" de 15 minutos, "siendo recomendable la reducción a 10 en el mayor número" de prestaciones disponibles y atender de forma "prioritaria" a los mayores de 65 años que "no hayan conseguido cita previa". Estas son algunas de las pautas marcadas por la Dirección General del INSS a los trabajadores ante el creciente malestar entre los ciudadanos por las esperas para poder realizar determinados trámites.

El propio ministro, José Luis Escrivá, confirmó ayer que su departamento está "explorando" implantar la atención por las tardes en toda la red, aunque no precisó si será de forma presencial o a distancia, y que también se están sondeando las videollamadas. "No hay ninguna administración que atienda por la tarde. Me gustaría poder llegar a un acuerdo con los agentes sociales en ese sentido. No sé si será posible", admitió el economista de Albacete, que negó que exista "colapso", una radiografía que choca con las colas que se forman ante algunas dependencias y la espera para obtener una cita.

En su intervención en el Congreso para responder a una interpelación del PP, el ministro explicó que, para aliviar la carga que registran algunas oficinas de grandes urbes, se han derivado expedientes a otros puntos con menos población, lo que, señala, "funciona razonablemente bien". Pese a admitir la necesidad de "reforzar las plantillas", Escrivá recalcó que cualquiera que acuda a una oficina "con una necesidad urgente" será atendido.

La Dirección General del INSS llama a aumentar la atención presencial y telefónica «por día y funcionario» en las oficinas

Consciente del creciente descontento público, que incluso ha llevado a que el Defensor del Pueblo reclamase soluciones, la directora general del INSS, Carmela Armesto, ha remitido a las oficinas unas pautas. Bajo el epígrafe ‘Instrucciones Atención Directa al Ciudadano 2023’, Armesto apunta a la necesidad de paliar la problemática derivada de "la falta de disponibilidad de citas y demoras generalizadas en su concesión en todo el territorio nacional". Por ello, apela a la "colaboración de todas las direcciones provinciales" para reforzar la atención directa y mejorar el acceso a la cartera de servicios.

Entre los objetivos fijados para este año está crear unidades provinciales telemáticas (UPT) para descargar a las oficinas, que deberán "mejorar sus niveles de atención" aumentando las citas presenciales y telefónicas, modalidad, esta última, que se pretende impulsar.

El vigilante debe ceñirse a lo suyo; no está para informar

La Dirección General del INSS remarca en sus instrucciones que los vigilantes de seguridad "no deben realizar funciones de direccionamiento, información o recepción" de los usuarios.

¿Quién debe hacerlo?

El ministerio invita a recuperar los puestos de recepción o la "mesa rápida" para recibir a los ciudadanos de forma "ágil" y evitar que se vayan "sin una atención u orientación". También recomienda a los trabajadores llamar por anticipado a sus citas de los días siguientes para prepararlas con el fin de que el administrado no tenga que volver otro día, por ejemplo, por falta de algún documento y para evitar trámites que no requieran atención presencial o que sean competencia de otra administración.

Los trabajadores ven insuficientes esos tiempos, reclaman aumentar la plantilla y lamentan que muchos administrados se vean abocados a recurrir a gestorías por las largas esperas para conseguir una cita

Trabajadores: "No convocamos huelga por el colapso. No podemos hacerle eso al ciudadano"

"El plan del ministro Escrivá es un despropósito. Reclamamos más personal para acabar con las colas". Así se expresaban este miércoles fuentes de CSIF ante las instrucciones de la Dirección General del INSS para este año, que no aluden a la necesidad de aumentar los efectivos, sino que únicamente apuntan a que se valorará "positivamente" la apertura de puestos "temporales adicionales para descongestionar las franjas más solicitadas", una medida que los sindicatos tachan de parche. "Cuando un interino ha aprendido a manejarse, se le acaba el contrato y se va", censuran.

Al margen de convocar movilizaciones, las centrales desechan una huelga para no alargar más las esperas de aquellos que precisan tramitar una pensión, el ingreso mínimo vital o, entre otros ejemplos, una prestación por maternidad. "No podemos hacerle eso al ciudadano", recalcan desde CSIF, que lamentan que los usuarios se vean abocados, en muchos casos, a recurrir a gestorías.

136 efectivos en Lugo. Tensionado ante las 2.000 jubilaciones de trabajadores que se producen al año en todo el Estado, en Galicia el plantel del INSS estaba integrado en noviembre por 746 efectivos, 136 en Lugo. Desde la CIG señalan que la edad media ronda los 55 años.

Descontentos con los topes a la duración de las citas recetados, el sindicato incide en que trámites como la solicitud de una pensión internacional pueden llevar más de 25 minutos. "A cidadanía necesita os minutos que necesita. As ocorrencias son estupendas se houbese persoal", insisten.