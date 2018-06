Raúl M. Lorenzo: "El que invierte de forma seria en criptomonedas conoce los riesgos"

Dejó su puesto en la plataforma de alquiler de coches con conductor Cabify a finales de 2017 para centrarse en un reto que le apasiona: el blockchain y la inversión en criptomonedas. Ahora Raúl Marcos Lorenzo es un reputado asesor en unos campos que abordará ante los emprendedores gallegos que acudirán en julio al foro NOSDay, que busca impulsar las empresas tecnológicas en Galicia.

¿Qué hace un asesor de blockchain?

La mayor parte de las veces me contactan empresas y fondos de inversión para entender qué es blockchain y las criptomonedas, y ver cómo les puede afectar. En general, mi labor es explicar para qué sirve, y más importante aún, para qué no sirve.

¿Qué aplicaciones tiene el blockchain en la vida real?

La primera aplicación son las criptomonedas, con Bitcoin a la cabeza, y ya solo eso es interesantísimo, pues son monedas que no están creadas ni controladas por ningún banco central, y que permiten hacer transacciones sin necesidad de confiar en la otra parte. Por otra parte, blockchain permite guardar datos de forma descentralizada, y hace imposible que sean modificados o borrados. Una utilidad es crear dinero, por supuesto, pero hay muchísimas más, como la trazabilidad, compartir datos entre empresas o mejorar procesos.

¿Surgirán nuevos tipos de negocio?

Ya está sucediendo. Estamos en un momento en el que parece que blockchain vale para todo y es mágico, y no es así, pero los casos en los que sí aporta valor serán explotados para crear nuevos modelos de negocio, o mejorar algunos existentes.

El Banco de España ha incidido en los "riesgos" asociados a la inversión en criptodivisas, dada su volatilidad, su baja aceptación como medio de pago y ante los casos de hackeo que, por ejemplo, han lastrado la cotización del Bitcoin. ¿Esto provocará una pérdida de interés en este tipo de inversión?

El Banco de España hace muy bien en advertir de los riesgos de invertir en criptomonedas, y es cierto que tienen mucha volatilidad y que es un tipo de inversión con mucho riesgo. Si esto provoca una pérdida de interés, es que venía de pensar que invertir en criptomonedas es dinero fácil. Quien lo hace de forma seria ya era consciente de eso.

¿Contar con una regulación mundial o a nivel de estados contribuiría a dar seguridad a las criptodivisas?

Lo ideal sería una regulación a nivel mundial, pero es una utopía. Lo que está sucediendo es que diferentes países compiten por ver quién atrae inversión con regulaciones benévolas con las criptomonedas. A nivel de estados está pasando poco a poco, y creo que es algo positivo pues da seguridad a los inversores y permite crear servicios.

En el futuro no usaremos dinero físico, pero el papel principal será de la tarjeta de crédito y las aplicaciones móviles

¿Qué es el Ethereum y qué distingue esta criptodivisa del Bitcoin?

Ethereum es el segundo proyecto más importante después de Bitcoin, y su moneda se llama Ether. La diferencia es que en el blockchain de Ethereum se puede guardar código, y este se ejecuta de forma descentralizada, por lo que un Ether, aunque tiene valor y se puede comprar y vender, no está pensado como moneda de uso general como Bitcoin, sino para ejecutar código en ese ordenador descentralizado superpotente.

¿La complejidad tecnológica e incluso conceptual es una barrera para democratizar las criptomonedas?

A medio y largo plazo no, igual que la complejidad de internet o el email no ha sido una barrera de entrada, porque poco a poco se han ido creando servicios y plataformas que te permiten hacer uso de esas tecnologías sin realmente comprender cómo se usan. Esto sería inviable para el usuario medio.

¿Llegaremos a un escenario en el que ya no se use dinero físico?

Estoy convencido de que sí. Pero el papel principal de esa transformación no será de las criptomonedas, sino de las tarjetas de crédito y las aplicaciones móviles. Las criptomonedas se integrarán en ese escenario, pero creo que esa transformación ocurrirá antes.