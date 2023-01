¿Cómo se le ocurrió meter agua de mar en una bebida isotónica?

Antes de crear Refix yo ya consumía agua de mar con mi hermano. Nos bebíamos un chupito todas las mañanas, porque contiene 78 sales minerales como magnesio, calcio o silicio que nuestro organismo necesita. La idea surgió cuando cursaba un máster de protección medioambiental, con un proyecto de emprendimiento en un espacio protegido. Elegí una reserva en la Costa da Morte para extraer un recurso, el agua de mar, para desarrollar un producto y dar valor económico al ecosistema sin perjudicarlo. Empezó como proyecto de máster pero a los dos años conseguimos sacar el producto al mercado, en septiembre de 2017. Eso sí, tras dos años de investigación para afinar la fórmula, ingredientes, sabor...

¿Es el agua de mar de la Costa da Morte el secreto del éxito?

Es la clave del producto. También es importante el zumo de limón, que sabe ácido y salado y no tiene edulcorantes ni calorías. Tenemos otra versión de naranja, para quien no le guste el ácido. La clave realmente es que no hay ningún otro producto parecido en el mercado.

¿Dónde está el límite en el consumo de agua de mar?

La puedes diluir al 20%. O si te la tomas pura, pues un chupito. No puedes beberte un vaso entero.

¿Aporta el agua de la Costa da Morte también un factor diferencial?

Desde luego. La cogemos en una reserva marina que tiene la mejor calidad de agua del mundo. De hecho, la Xunta la analiza cada semana porque ahí se extrae marisco y no va depuradora, porque es la calidad A estable. La mayor posible.

¿Cómo es el proceso hasta que llega la botella a la tienda?

Tras extraer el agua la filtramos, porque hay microplásticos por todas partes. Esto lo hacemos con un barco. Lo metemos en la costa, con un camión cisterna que tiene una propia bomba, con la que succionamos el agua y filtramos dos veces. De esa forma se filtran las bacterias y lo que pueda haber pero la estructura mineral del agua de mar se mantiene intacta, que es lo importante. Después la embotellamos tras combinarla con los demás ingredientes en Murcia y en Portugal.

¿Por qué no en Galicia?

La quisimos hacer en Galicia pero no podemos. Hay que cumplir unos requisitos porque exportamos a países como Estados Unicos, Reino Unido, Grecia… Y cada uno nos pide unas condiciones de exportación que en Galicia no cumple ninguna fábrica. De hecho, cogemos el agua de mar en Costa da Morte, y después la mandamos a Murcia y a Portugal, donde tenemos dos plantas.

Es una lástima que no pueda completarse todo el proceso aquí...

Es una pena, pero es lo que hay… Nos gustaría hacer todo el proceso aquí pero no es posible. En Galicia no hay ni zumo de limón. Con todos los limoneros que tenemos, y de mayor calidad que en otras zonas, no hay industria. No hay un zumo de limón envasado aquí porque no hay fábricas. Nosotros compramos zumo de limón ecológico de Murcia, el de naranja a Valencia...

¿Qué planta se necesitaría en Galicia para cumplir esos requisitos?

Necesitaríamos un número de CDA para exportar a Estados Unidos, justificación BRC para exportar a Reino Unido, certificación Kosher para exportar a Israel... Al final son muchas cosas que aquí en Galicia no hay porque tenemos una industria de supervivencia. Fíjate que aquí tenemos muchas embotelladoras pero no tienen ni siquiera certificado ecológico, que también lo necesitamos.

Lejos de casa

"Refix se envasa en Murcia y Portugal. Aquí las embotelladoras no ofrecen las certificaciones que nos piden otros países"

¿Qué cifras de facturación ronda Refix?

Vendíamos entre 100.000 y 150.000 botellas anuales, que se traduce en entre unos 100.000 y 150.000 euros, pero hace ocho meses conseguimos vender parte de la empresa a una ‘family office’ de California y estamos haciendo una reestructuración para vender eso multiplicado por diez, es decir, más de 1.000.000 de botellas y facturar más de un millón.

¿Los contactaron desde California o ustedes con ellos?

Contactamos nosotros con ellos. Llevábamos un año buscando inversor. Es una ‘family office’ que invierte en proyectos con potencial de futuro, sostenibles… Vieron que Refix es un proyecto único, con potencial, y se lanzaron.

Refix es una muestra de lo importante que es la internacionalización. ¿A cuántos países exporta y qué porcentaje supone el mercado internacional?

Tenemos acuerdos en Grecia, Israel, Holanda, Reino Unido, Alemania y sobre todo Estados Unidos y Portugal, que son los mercados que más nos interesan. En cuanto a la cuota, es ’fifty fifty’. Un 50% en España y la otra mitad repartida entre el resto.

Planes de expansión

"Una 'family office' de California compró una parte y la producción se multiplicará por diez"

La atleta portuguesa Patricia Mamona es la imagen de marca. ¿Cómo ayuda a impulsar la marca?

Sí. Es muy conocida en Portugal, donde nuestra ‘family office’ tiene mucha presencia. Los portugueses han hecho unas condiciones muy buenas para atraer inversiones y suelo. Entonces, casi todos los inversores con los que hemos hablado quieren invertir en Portugal.

Ella es un modelo sano y deportista, pero el eslogan dice que también sirve para recuperarse tras una noche de excesos.

La verdad es que es una maravilla para la resaca. La explicación es muy sencilla; cuando bebes te deshidratas porque orinas constantemente. Es agua pero arrastra también sales minerales porque el alcohol es muy diurético. Si tú te bebes una botellita o dos de Refix antes de irte a dormir, estás recuperando las sales minerales y no sientes esa deshidratación que te mata al día siguiente.

¿Qué deseo pide Refix a 2023?

Que siga todo como va ahora. Porque nos va muy bien.