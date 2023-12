R amplía su cobertura de banda ancha en el rural en 76 concellos con 5G

El operador de telecomunicaciones R amplía su cobertura de banda ancha en el medio rural al incluir a 76 nuevos municipios, de modo que los habitantes de 224 concellos de las cuatro provincias tienen ya acceso a internet de alta velocidad.

Cuando se complete el programa en los próximos meses, esta solución de internet 5G (a través de Mambo Axiña) tendrá capacidad para abarcar 300.000 inmuebles que por las dificultades orográficas de sus entornos no pueden tener acceso a la fibra óptica. Los hogares y empresas cubiertos que sean clientes de R en estas áreas dispondrán de velocidades de hasta 150 megas y, con el sistema wifi 6 podrán hacer uso de múltiples dispositivos a la vez “con la máxima calidad”, según explica la compañía del grupo MásMóvil en un comunicado.

Los 46 municipios lucenses a los que llega la solución de internet rural con 5G de R son: Abadín, Baralla, Barreiros, Becerreá, Begonte, Burela, Carballedo, Castro de Rei, Cervo, Chantada, O Corgo, Cospeito, A Fonsagrada, Foz, Friol, Guitiriz, O Incio, Lourenzá, Lugo, Meira, Mondoñedo, Monforte de Lemos, Monterroso, Navia de Suarna, As Nogais, Ourol, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Paradela, O Páramo, A Pastoriza, Pedrafita do Cebreiro, A Pobra do Brollón, Pol, A Pontenova, Portomarín, Rábade, Ribadeo, Sarria, O Saviñao, Sober, Triacastela, O Valadouro, Vilalba, Viveiro y Xove

ACUERDO CON REDE ABERTA. En paralelo, para ampliar más el acceso a la banda ancha, R ha sellado un acuerdo con el proveedor gallego mayorista de telecomunicaciones Rede Aberta, que despliega una red ultrarrápida de fibra óptica por todo el territorio. La alianza cubre desde ahora a 200.000 inmuebles en 278 núcleos de 86 ayuntamientos de las cuatro provincias. El siguiente objetivo es alcanzar otros 30.000 edificios, pues Rede Aberta ha resultado adjudicataria del Plan Único de Banda Ancha 2023 para las provincias de A Coruña y Pontevedra.