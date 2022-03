"Quizá debe haber cierta intervención temporal en mercados como el energético"

La economía española parece estar en medio de una tormenta perfecta: inflación, crisis energética y de suministros, huelga de transporte, pánico e incertidumbre entre los consumidores, endeudamiento elevado... Y todo esto, arrastrando aún los efectos de la crisis anterior.

¿Hay precedentes en España de una situación como esta?

No, porque venimos de una pandemia de la que no nos habíamos recuperado. En España el PIB todavía estaba cuatro puntos por debajo del previo a la crisis y en Galicia, más de tres puntos por debajo. Y cuando la reactivación parecía que se iba a consolidar, llega la invasión de Rusia a Ucrania que nos mete de lleno en una nueva crisis, tanto en la oferta como en la demanda, y esto conlleva una incertidumbre tremenda, una gran volatilidad de precios... En definitiva, tenemos una crisis al cuadrado en la que podemos distinguir tres grupos de impacto fundamentales.

¿Cuáles?

El primero y más importante es el humanitario, con unas consecuencias muy difíciles de cuantificar: por un lado están las muertes y por otro las migraciones desde Ucrania hacia el resto de Europa, que van a suponer un coste que no se contemplaba, pues a esas personas hay que ofrecerles los mismos servicios que tiene cualquier ciudadano europeo (educación, sanidad, vivienda, etcétera). En segundo lugar está el impacto social: el primer indicador es la pérdida del poder adquisitivo de los hogares, que viene dado por la inflación; y yo discrepo de que esa inflación sea coyuntural, pues no solo se está produciendo por la guerra, sino que ya se venía dando anteriormente y va a continuar bastantes meses.

Tenemos que acostumbrarnos a vivir en los próximos meses con un alza de precios importante. Este impacto social también va asociado a una gran pérdida de confianza a causa de la incertidumbre y la volatilidad y se refleja en la disminución del consumo y de la inversión. Los consumidores van a tener menos renta y por lo tanto la demanda y el consumo privado, que es uno de los elementos importantes para el crecimiento, se van a ver afectados; y las empresas van a frenar la inversión productiva. No hay que olvidar que en Galicia llevamos ya seis o siete trimestres consecutivos de caída de la inversión y todo se suma. Y el tercer grupo de impacto es el económico-financiero: tenemos un menor crecimiento del previsto y tenemos inflación, con alzas muy fuertes en los precios de la energía y de materias primas en sectores que para Galicia son muy importantes, como los complejos agroganadero y mar-industria, la madera, la construcción... Todos ellos se van a ver muy afectados. Y esto se suma a que en España el nivel de endeudamiento relativo es mucho más alto y la salida de la crisis está siendo más lenta que en otros países europeos. Los otros países de la Zona Euro ya han alcanzado el nivel pre-crisis del cuatro trimestre de 2019, pero España aún está cuatro puntos por debajo y esto también se nota.

¿Qué puntos débiles ha puesto en evidencia la actual situación?

Primero la globalización, que nos ha enseñado la parte buena, pero ahora también nos está mostrando la mala: la expansión de la pandemia y la fuerte vinculación o incluso dependencia de determinados países, sectores y productos. Ahora todo esto va a acelerar procesos de relocalización empresarial; y sí o sí tenemos que plantearnos hacer una nueva gestión o aceleración de la transición del modelo energético. Ya se venía diciendo desde hace tiempo, pero esto va a acelerar ese proceso.

Con este panorama, ¿qué medidas es necesario aplicar?

Lógicamente, una respuesta fiscal coordinada va a ser clave y esa coordinación tiene que ser tanto a nivel europeo como en España entre las distintas comunidades autónomas. Lo que no se puede pretender es echar balones fuera. Todos tenemos que comprometernos con las respuestas que se den para salir de la crisis, porque cuanta mayor coordinación, mayor certidumbre y por lo tanto mayor capacidad de reacción ante estos problemas. Junto a medidas fiscales expansivas, quizá también tiene que haber cierta intervención temporal en mercados como el energético. Que el precio de la energía, del gas, de las materias primas no pueda superar determinado umbral es, a lo mejor, algo que hay que plantearse seriamente, pero como medida temporal. Además, yo creo que vamos a tener que apoyar de forma importante a aquellos sectores que se han visto más afectados por el incremento de precios, por ejemplo los transportes, la pesca, las industrias electrointensivas...

Los gobiernos, tanto Europa, como las comunidades autónomas y el Gobierno central, tienen que aplicar medidas para minimizar el impacto sobre el empleo. De la misma manera que hubo ERTEs vinculados al covid, ahora también habrá que definir mecanismos, porque ya empezamos a ver muchas empresas que van a aplicar EREs o ERTEs y esto hay que tenerlo previsto y definido. Creo que se reaccionó bastante bien en la crisis de la pandemia y ahora es necesario un nuevo consenso de apoyo a empresas y familias para evitar que caiga el consumo y que todo este problema se traslade a los precios mucho más de lo que ya lo está haciendo. Y luego, sí o sí, hay que proteger a los hogares, pues el aspecto social es clave. De cara al futuro, hay que ser algo optimista y pensar que hay empresas, por ejemplo en Galicia, que pueden ejercer de tractoras y ayudar a las más pequeñas. Y hay que exigir que el Plan de Reconstrucción y Resiliencia se acelere y su gestión sea eficaz, porque va a ayudar a impulsar determinados proyectos empresariales y por tanto el empleo. Y evitar que se rompan las cadenas de suministro.

¿Entonces cree que a priori se quedan cortas las medidas del plan nacional planteado por el Gobierno?

Si algo nos ha enseñado la crisis de la pandemia es que las medidas tienen que ir aplicándose a medida que se va agravando la crisis. Ahora se ha avanzado una serie de medidas, pero de muchas no conocemos la letra pequeña, entonces es muy difícil de valorar. Yo creo que a medida que la crisis vaya avanzando, vamos a ver nuevas medidas de protección.

¿Qué no debería hacer el Gobierno o los gobiernos para no empeorar las cosas?

No deben actuar individualmente. Si no hay una respuesta coordinada, no habrá éxito en las medidas aplicables. Y también debe haber una mayor transparencia, aunque no sé si esa es la palabra adecuada. Al menos debe haber un carácter más didáctico a la hora de explicar las medidas que se tomen. Si a la sociedad se nos explica que todos debemos asumir ciertos costes, hasta un nivel, la pérdida de confianza va a ser menor. Y además, se debe ser previsible. No tomar hoy una decisión y mañana la contraria.

¿Es inevitable que la situación económica vaya a peor?

En economía las expectativas y la confianza son muy importantes. Si solo estamos pensando en qué mal van las cosas, nos va a costar aún más salir adelante. Por eso siempre hay que intentar ver la parte positiva y esta puede ser la coordinación. Si los ciudadanos vemos que los políticos se ponen de acuerdo a la hora de tomar medidas, que los países actúan de forma coordinada, todo eso es positivo. Si vemos que hay medidas de defensa del empleo y se gestionan adecuadamente, generaremos confianza. Pero ojo, el optimismo no significa que veamos todo bonito, sino que seamos conscientes de que la situación es mala, pero que existen mecanismos que nos permitirán salir adelante en el menor tiempo posible.

¿De qué dependerá que esto se quede en un frenazo de la recuperación económica en la que estábamos o que acabe en estanflación o en una recesión profunda?

En primer lugar, del tiempo que dure la guerra, que es el elemento distorsionador que ha frenado la reactivación económica. Y ese tiempo no son solo los días o meses que duren los bombardeos, también es el impacto de las medidas que la UE, Estados Unidos y Reino Unido están tomando contra Rusia. El éxito de esas medidas va a afectar al tiempo de recuperación. No sé si entraremos en recesión, pero que va a haber un impacto importante sobre el crecimiento y el empleo es seguro. En Galicia, en el segundo semestre de 2021, el crecimiento vino por el lado de la demanda externa y nuestro principal mercado es la UE, así que hay que ver cómo impacta la crisis en esos países para ver cuál será el impacto aquí.

¿Aquí partimos de una situación más desfavorable que otros países europeos?

Sí, aunque también es verdad que somos menos dependientes de Rusia que otros países de Europa y ese es un elemento que juega a nuestro favor. Pero la situación de partida de un endeudamiento relativo más importante y que la recuperación va con mayor retraso que en otros países son dificultades añadidas. Y, además, la caída de inversión importante que hay en Galicia es otro problema que se suma.

¿Cree que será esta una crisis al nivel de la de 2008?

Es distinta, porque ahora la causa es más exógena. Igual que la crisis del covid vino de China y se extendió a todo el mundo, esta también viene por un elemento exógeno, que es una guerra, pero que conlleva un importante grado de desabastecimiento en cuanto a gas, energía, materias primas... insumos necesarios para las industrias. Ahí tenemos por ejemplo el problema del sector agroganadero con la falta de piensos y materias primas. Y ahora volveremos a hablar una vez más, aunque llevamos décadas haciéndolo, de la estructura productiva de Galicia. Estamos cansados de hablar de cambiar el modelo productivo y seguro que el debate volverá a estar sobre la mesa una vez que termine todo esto.

Cuando pasen estas prioridades urgentes, a medio plazo volveremos a hablar de la transición del modelo energético, de la estructura del sistema productivo gallego, del peso de la industria... Y en ese modelo hay empresas muy importantes que van a ejercer de tractores en distintos ámbitos, incluido el biotecnológico, en el que Galicia puede jugar un papel muy relevante, pero también el pesquero, el textil... No somos un páramo industrial.