Quince proyectos e iniciativas vinculadas a la biotecnología en Galicia recibirán en los meses de septiembre y octubre una formación que les permitirá conocer y desarrollar las técnicas para despertar y atraer el interés de los inversores públicos y privados en I+D hacia sus iniciativas.

Los líderes de esos proyectos, en su mayoría vinculados a la investigación, aprenderán a seducir a los fondos de capital especializados en el sector bio. El objetivo final: que esos inversores a los que tendrán que presentar su proyecto arriesguen su capital e inviertan en sus ideas.

Cada proyecto atraerá el interés para una diferente finalidad: dar los primeros pasos, impulsar un avance generado de una investigación, lanzar un nuevo producto o, por ejemplo, abrir mercados. Este viernes comenzaron su formación en la Bio Investor Academy 2019.

Los inversores en I+D públicos y privados estarán presentes en la VIII Lonja de Inversores Biotech, que tendrá lugar el 17 de octubre en el Centro Tecnolóxico Agroalimentario de Lugo (Cetal). Ahí las iniciativas biotech gallegas tendrán la oportunidad de explicar su plan de negocio y convencer a los inversores de que su proyecto biotecnológico es viable e innovador y que merece que apuesten por él.

La Bio Investor Academy 2019 –así se denomina la iniciativa que cumple su octava edición– está impulsada por el Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga), que preside Carme Pampín, y por la Axencia Galega de Innovación (Gain).

Dos de las empresas que se formarán en la Bio Investor Academy son socias de Bioga: Origo Biopharma y Ecolagunas. También participa Inbiogal, una spin-off de la Universidad de Vigo. El resto de iniciativas son proyectos todavía no constituidos como sociedades. Y son: Nanoevers, vinculada a la unidad de Nano-oncología del IDIS; TraffikGene, liderada por el investigador del CIQUS Javier Montenegro; MatPrint, del Instituto de Cerámica de Galicia; Biobalmis, vinculado a la Fundación Profesor Novoa Santos; un proyecto que todavía no tiene nombre y que desarrolla nuevos dispositivos filtrantes para el tratamiento de aguas en acuicultura; Stelabus; otra iniciativa también sin denominación que trabaja en biomarcadores ópticos para el diagnóstico temprano de artrosis; iTechTerm; Nanostring, del Grupo Genvip del IDIS; KitDitoba, del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC); MP Line y HF-OROME. No todos los proyectos que participan en esta iniciativa acudirán a la presentación ante los fondos de inversión.

CÓMO SEDUCIR. La Bio Investor Academy 2019 celebró este viernes en el edificio Emprendia (USC), en Santiago de Compostela, su primera sesión formativa. El equipo de formadores está liderado por Eladio Crego, consultor senior especializado en empresas innovadoras en EFT Consulting. Y lo completan Jesús Díaz, consultor senior de Estratega Consulting Global, y Sandra Rodríguez, directora de Growcom.

Las quince empresas aprenderán cómo seducir a los inversores para lograr su apoyo financiero y así sacar adelante sus proyectos. También conocerán qué estrategias deben aplicar para captar inversión y así convencer a inversores públicos y privados o qué capital será necesario para poner su proyecto en el mercado. "Tratamos de explicarlles como é o proceso para conseguir financiamento de investidores privadose tamén públicos e como teñen que relacionarse con eles", explica Eladio Crego, quien añade que “esta formación tamén axuda a autoavaliarse, a coñecer si os diferentes proxectos biotecnolóxicos están listos para acceder ao investimentos”.