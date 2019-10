"Si se quiere, se puede solucionar la crisis de Alcoa, Endesa o Ence"

Endesa en As Pontes, Alcoa en San Cibrao, Ence en Pontevedra... Dentro de la crisis industrial que vive Galicia, ¿qué situación ve peor?

Aquí hay una serie de hechos consecutivos: el impago a la comunidad de los 700 millones; el precio de la energía de Alcoa un 50% superior al que venía pagando hasta 2018; en As Pontes sube el precio de las emisiones de CO2 y no se dan garantías de continuidad a la que posiblemente sea la única central térmica que se pueda tener en España; y cuando se da una prórroga a Ence para mandar un mensaje de estabilidad a sector forestal, el mismo ministerio que tiene que ver con todo lo que acabo de decir, salvo los 700 millones, da instrucción a la Abogacía del Estado de que se allane a la denuncia que puso el Ayuntamiento de Pontevedra. Supongo que los gallegos ya nos preparamos para ver cuál va a ser el siguiente problema. Siempre hay problemas en el sector industrial, momentos de bonanza y contracción, pero también hay soluciones y tenemos que trabajar en ellas.

¿Cuáles?

El precio del CO2 subió para todos y en otros lugares mantienen sus térmicas. Alemania o Italia buscaron fórmulas y aquí se podría bajar la fiscalidad del carbón o suprimirla, como se hizo con el gas. Europa no plantea un cierre sino una transición ecológica y ordenada. En Alcoa también hubo tensión con los precios de la luz en los últimos años y la empresa siempre se mantuvo. Hay que volver a esos 35 euros por megawatio porque A Mariña es el pulmón del aluminio primario de toda España, la única empresa tras perder A Coruña y Avilés, además de los 2.000 puestos de trabajo y el 30% del PIB de Lugo. Ya no pido que el ministerio muestre el estatuto electrointensivo, solo que diga a qué precio quedará la luz. Y siempre es siempre discutible dar una concesión a Ence porque no nos gusta el sitio, pero mientras no haya otro no podemos poner en cuestión el futuro de la comarca de Pontevedra, el puerto de Marín y a 80.000 personas que viven del forestal. Lo que ocurre es que hay problemas que surgen y otros que se generan, y en lugar de aminorarlos, se profundizan. Y esta es la discusión que tenemos en este momento con el Gobierno.

Y en esta secuencia, ¿dónde sitúa el diálogo entre instituciones?

La hemeroteca acredita que en agosto de 2018 el Gobierno central no nos había comunicado la mensualidad del Iva correspondiente a diciembre de 2017, 200 millones. Tuve una reunión con la ministra de Hacienda donde nos comprometimos con que ese dinero se iba a reponer a todas las comunidades. Pero el Gobierno después inició esa peripecia de que estaba en funciones y ahora dice que paga, pero no todo. Intentamos hablar con el Gobierno cada vez que tenemos un problema. Lo hicimos con Alcoa y Ence y encontramos soluciones. Pero con este Ejecutivo del PSOE estamos observando varias posibilidades. Una, que para ellos Galicia no es prioritaria, quizás porque gobierne un partido con mayoría absoluta que es su oposición. Dos, que su planteamiento ideológico es no a las térmicas, no a las plantas electrointensivas y no a las industrias en ámbitos cercanos al dominio público, decisión ideológica de enorme irresponsabilidad y con enorme impacto en el empleo. Ningún Gobierno antes se atrevió a esto. Y tres, la hostilidad del Gobierno central con la Xunta, que es absolutamente equivocada.

"En su momento sí solucionamos las tensiones de Alcoa, Ence, la automoción, el tax lease... hay que buscar soluciones"

¿Y con cuál de las tres posibilidades que expone se queda?

Tendremos que ir avanzando en el tiempo para quedarnos con alguna de ellas, pero que la Xunta tenga peor consideración en el Gobierno que el Ejecutivo del señor Torra es una cosa muy sorprendente. No hemos creado ningún problema, cumplimos las obligaciones fiscales y mantenemos la corresponsabilidad en la gestión del Estado. Pero en estos asuntos industriales ni siquiera somos actores secundarios, ya que es el Gobierno central quien decide cerrar Ence o dejar caer Alcoa y As Pontes. Nosotros trabajamos para que esto se pudiera evitar. Por ejemplo convencimos al Gobierno anterior y a Endesa para invertir 200 millones en As Pontes para adecuarse a la normativa de gases. Y conseguimos un modelo energético que posibilitó precios competitivos a la industria electrointensiva. Quiero seguir trabajando con el Gobierno de mi país, porque es mi Gobierno, pero me gustaría que este nos siga porque Galicia no ha tenido ni una sola buena noticia desde que llegó.

¿Hay lugar para el optimismo con la industria gallega?

Si se quiere, se puede. Lo mantuvimos siempre. En As Pontes se puede actuar sobre el céntimo que grava el carbón en igualdad de condiciones que el gas o existe el pago por capacidad, por el que en Italia hay térmicas que reciben e más de 200 millones por año. Y si en Alcoa el precio de la energía fue competitivo hasta 2018, tenemos que mandar el mensaje de que se puede conseguir. En Galicia gestionamos la crisis de la automoción y lo conseguimos, el tax lease que amenazó el naval y lo conseguimos... Aquí lo que hace falta es buscar una solución a cada problema. Y a veces no será al 100%, pero entre el 100% y el 0% hay toda una diferencia que Galicia no se puede permitir. Se habla mucho de la España vaciada... ¿Quieren vaciar A Mariña o Ferrolterra? ¿Vamos a solucionar los problemas de despoblación cerrando la industria principal de comarcas de 70.000 o 100.000 habitantes?