Lo que tienes que saber sobre el acuerdo del gas para España y Portugal

Todavía habrá que esperar un poco para ver el efecto en la factura, pero este viernes quedó listo para recibir el beneplácito de la Comisión Europea el mecanismo por el cual España y Portugal limitarán el precio del gas con el que se produce electricidad para contener el recibo de la luz de miles de hogares, negocios e industrias. Estas son las claves de la fórmula.

¿En qué consiste la medida?

Para entender el efecto de esta intervención en el mercado hay que tener en cuenta una de las claves del funcionamiento del sistema por el cual se fijan los precios de la electricidad en el llamado ‘pool’: la tecnología más cara para generar electricidad, los ciclos combinados, marcan el precio del resto de fuentes, aunque produzcan a un coste mucho menor, como la nuclear, eólica o solar. Así, la excepción ibérica autorizada por Bruselas supone poner durante doce meses un tope al precio del gas con el que los ciclos combinados generan electricidad, con el objetivo de disipar el efecto contagio de la elevaba cotización del gas natural sobre el precio de la luz. Estas centrales no perderán porque se les compensará por la diferencia entre su coste real de mercado y el precio con el tope, pero el resto de fuentes sí cobrarán menos por la electricidad. El Ejecutivo sostiene que esta medida propiciará una "reducción significativa" de los beneficios extraordinarios que reciben las compañías con "costes de producción mucho más bajos".

¿Qué impacto tendrá el tope?

El precio del gas se limitará a 40 euros el megavatio hora (MWh) durante seis meses e irá subiendo de cinco en cinco euros cada mes mientras esté en vigor, hasta finalizar en 70 euros. El Gobierno estima que esta medida contendrá el precio del MWh de electricidad en el mercado mayorista a 120 o 130 euros, en torno a un 40% menos que los 210 euros que marcó de media en el primer trimestre, con picos más altos en muchas horas del día. Con todo, la volatilidad y la incertidumbre reinan en el mercado. Hoy el megavatio hora cotiza a 191,5 euros de media. En relación a cuánto bajará la factura, desde asociaciones como Adicae o la Ocu apuntan a descensos de entre un 20 y un 30%.

¿A quién puede beneficiar?

En cuanto se aplique, la medida beneficiará de forma inmediata a los 10 millones de usuarios acogidos en España a la tarifa regulada, el llamado precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), y a las empresas con sus recibos vinculados al mercado mayorista. Según los datos del Ejecutivo, cubrirá al 37% de consumidores domésticos y a un 70% de industriales. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que también podrían beneficiarse de este mecanismo de forma progresiva los usuarios del mercado libre a los que les toque renovar sus contratos durante el año de aplicación del tope al gas, dando por hecho que si la electricidad en el mercado mayorista baja las ofertas en el libre también.



¿Cuándo se notará en el recibo?

El Gobierno dio luz verde este viernes al decreto ley que recoge la medida con vistas a su publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado para su entrada en vigor al día siguiente, pero eso no implica que el tope al precio del gas vaya a tener efecto inmediato. Es más, no se empezará a aplicar hasta que la Comisión Europea dé su visto bueno definitivo tras revisar la letra pequeña del documento aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes. Ribera calculó ayer que el aval puede tardar unos diez o quince días. Además, las eléctricas y los operadores del sistema deben adaptarse a este mecanismo. Esto significa que la medida no tendrá efectos antes de junio.



¿Quién costeará la medida?

La compensación que recibirán los ciclos combinados por la diferencia entre la cotización del gas en el mercado y el tope al precio de este combustible la financiarán las comercializadoras, pero estas lo trasladarán a los clientes finales que tengan tarifas vinculadas al mercado mayorista, como los usuarios con el PVPC o con contrato indexados a ese pool. El Gobierno incide en que, aun así, los consumidores se beneficiarán de una bajada en la factura. "Saldrán ganando, claramente", afirman.