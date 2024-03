¿Por qué pago 2 euros por un limón de 0,20?

"Si el campo desaparece no llegará la comida a las mesas". Así rezan algunas pancartas de las usadas en las protestas de los agricultores estos días, quejosos una vez más de que no se pagan sus productos de forma acorde a lo que cuestan en los supermercados. La Organización de Consumidores (Ocu) nos ayuda a entender un problema que va directamente al estómago. Muchos apuntan a los elevados costes de los servicios de los intermediarios entre el agricultor y el consumidor final: transporte, almacenamiento, distribución, comercialización... Lo cierto es que en productos de uso común y tan frecuente como las patatas o las naranjas, la diferencia supera el 500%. El récord en enero lo marcaban los limones, que cuestan 0,20 y se venden en los lineales a casi dos euros. La Ocu analiza el porqué se llegó a esta situación.

Origen del problema

Diferencia: Número de veces que se multiplica el precio de origen hasta que llega al consumidor. EP

1. Las grandes cadenas de distribución controlan la producción, imponiendo precios casi inaceptables para los agricultores. Hay mucha presión por la fuerte competencia. O venden o se "comen" el producto.

2. Los controles de calidad e higiene en la UE implican costes elevados a los productores. En cambio, al mercado llegan, a precios muy competitivos, productos de terceros países que no siempre respetan las mismas reglas de juego, sobre todo en lo referente a los pesticidas.

3. Al consumidor le cuesta más llenar el carro de la compra: los precios de los productos de alimentación han subido en los últimos años.

4. En cambio, lo que ha bajado es la parte destinada a alimentación en el presupuesto familiar, y eso además ocurre a nivel global. De hecho, los índices de obesidad son mayores cuantos más pobre es la población: la comida basura es más barata.

5. Hay cambios de hábitos de los consumidores, que cada vez cocinamos menos y compramos con menos frecuencia.

6. A esto se le suman cuestiones conyunturales como catástrofes naturales, que arrasan cosechas, o controvertidas decisiones políticas sobre un producto u otro.

...Es el mercado, amigo

1. Los costes de producción son, como cuenta la web Newtral.es, uno de los factores que más encarece los productos desde su precio de origen al de destino. Desde que el agricultor cultiva un alimento o el ganadero cría un animal, el producto que al final consumimos pasa por varias etapas que van encareciendo el precio.

2. Sector primario: Agricultores y ganaderos afrontan costes de producción como carburantes, energía, fertilizantes y materias primas. Estos costes suponen el 70% de la producción. A esto hay que sumar los costes laborales o el alquiler del terreno, entre otros.

3. Industria y transformación: En esta fase los productos pueden ser sometidos a diferentes procesos para lavarlos, pelarlos, cortarlos, triturarlos o extraerles el zumo, las grasas u otros componentes. Estos también incrementan los costes de los alimentos desde que salen de los agricultores hasta llegar al supermercado.

4. Distribución: Este eslabón de la cadena agroalimentaria se refiere a los supermercados, las tiendas y comercios que conectan al sector productor e industrial con los consumidores. En esta fase se incluyen gastos como transporte, almacenaje y manipulación para la venta. La distribución es clave en el precio final: es la que decide qué es lo que paga el consumidor.

Posibles soluciones

1. El consumidor no es responsable de la diferencia de precios entre el campo y la mesa: los precios de la alimentación que paga el usuario no son bajos. Aun así, hay pequeños cambios que pueden contribuir a mejorar las cosas: ser consumidor comprometido.

2. Aumentar más el consumo de productos locales. En teoría, si se compran productos de cercanía, y además que estén en época (nos hemos acostumbrado a comer tomates todo el año, cuando solo se dan durante dos meses), el gasto es menor.

3. Los distribuidores deben incorporar el origen de los alimentos en las etiquetas: se ha avanzado en este sentido con los productos frescos, pero no sucede así con los envasados, según la Ocu.

4. Es necesaria mayor transparencia sobre el reparto de costes en toda la cadena alimentaria, de forma que se incluyan medidas correctoras donde y cuando sean necesarias. Se sabe cuánto cuesta producirlos y lo que vale en el lineal, pero no cuánto se embolsaron el transportista o el hipermercado.

5. La Asociación de Consumidores recomienda que, en lo posible, se favorezca la compra de proximidad en mercados, tiendas de barrio y canales cortos de comercialización: anímate a informarte sobre opciones de compra directa de alimentos, así como de otras plataformas y, pese a que no es sencillo, de grupos de consumo.

Trabaja en clase

Te proponemos una serie de actividades

Después de haber leído el análisis sobre el origen y las causas de que los alimentos suban tanto de precio desde el origen a la venta, te proponemos una serie de actividades.



¿Sabes cuánto cuesta, por ejemplo, un kilo de tomates o una barra de pan?

La compra llega a casa, bien sea hecha a diario en una tienda o semanalmente en un hipermercado, pero la rutina y la certeza de que la comida siempre está ahí nos hace olvidar lo que cuestan las cosas.



¿Miras alguna vez dónde fueron cultivadas las frutas y verduras, o de dónde es la carne?

Los pimientos de padrón se cultivan en Marruecos y los espárragos vienen de Perú o Ecuador. Haz la prueba y te sorprenderás.



¿Conoces a algún productor de alimentos y, si es así, qué vende?

El padre de un amigo tal vez tiene vacas o una viña... Recuerda si has oído sus quejas o si alguna vez te planteaste por qué no se ve recompensado.



¿Cada cuánto hace la compra tu familia? ¿Cuántas veces coméis precocinados o fuera?

Los hábitos y el ritmo de vida han cambiado. Ya no siempre hay alguien que tenga preparada la comida artesanalmente cada día. Analiza los pros y los contras.