¿Qué es la pedrea en la Lotería de Navidad 2023?

Se acerca el sorteo de la Lotería de Navidad en España y con él, la emoción es palpable en millones de hogares. Ese momento esperado en el que la atención se centra en la televisión, la radio y los móviles, todos conectados con la esperanza de ganar algún premio que haga la Navidad aún más especial y mejore la economía de las familias.

Y aunque la mayoría sueña con llevarse uno de los grandes premios, la realidad es que la fortuna no siempre sonríe de esa manera. Sin embargo, no todo está perdido si nuestro décimo no coincide con los números afortunados. Ahí es donde entra en juego la esperanza de la pedrea.

Aunque los premios de la pedrea son de cuantía menor en comparación con los premios principales, son muchos más los agraciados, y la probabilidad de ser uno de ellos se multiplica. No te harás rico, pero desde luego el pellizquito de la pedrea siempre se agradece.

Qué es la pedrea en la Lotería de Navidad

La pedrea en la Lotería de Navidad es el conjunto de premios menores que añade emoción y sorpresas al esperado sorteo. Es decir, esos que los niños de San Ildefonso entonan con sus reconocibles 'mil euros', entre los 100.000 números que giran en el bombo.

De todos esos números, 1.794 se convertirán en agraciados con el premio más pequeño, dando lugar a una probabilidad tangible de éxito. En otras palabras, uno de cada 57 números extraídos será premiado con la pedrea.

Estos números afortunados obtendrán un premio de 1.000 euros por serie, convirtiéndose en la melodía más repetida a lo largo de las cuatro horas del Sorteo Extraordinario de Navidad.

Cuánto toca en la pedrea por cada décimo

Lo cierto es que la pedrea en la Lotería de Navidad tiene sus propias reglas. Cuando escuchas tu número de décimo seguido de la cifra mágica de 1.000 euros, es normal que pienses que has ganado esa cantidad.

Pero, calma. Lo que se canta es el premio a la serie, y cada serie consta de un billete, es decir, 10 décimos. En realidad, la pedrea es un premio de 100 euros al décimo.

Es como una pequeña victoria que suma cinco euros por cada euro jugado. De este modo, si tuvieras una participación de 5 euros, te llevarías 25 euros. Claro, esto está a años luz del Gordo y otros premios mayores, pero es un premio al fin y al cabo.

Por eso, la pedrea en la Lotería de Navidad también se conoce como el premio de consolación. Una manera de decir que la suerte te sonríe, aunque sea en pequeñas dosis.