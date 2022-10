Puy justifica la reducción de impuestos a las rentas altas para evitar la fuga de patrimonios

El PPdeG justifica la necesidad de reducir impuestos a las rentas altas alegando que de no hacerlo, podría haber una fuga de patrimonio hacia otras comunidades autónomas o incluso hacia el vecino Portugal.

Así lo ha explicado el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy Fraga, en declaraciones divulgadas este domingo por la emisora privada Cadena Ser en Galicia, al insinuar que de no rebajar ese impuesto, algunas grandes fortunas gallegas "para no pagar" el impuesto de patrimonio, podrían "cambiar su domicilio" a otras comunidades autónomas donde no lo hay y hasta "irse a Portugal".

Puy Fraga afirmó que se trata de un "impuesto que no existe en ningún país de la Unión Europea" y apuntó que la intención de la Xunta de rebajar en 17 millones de euros lo que percibe de ese tributo forma parte de una "hoja de ruta" para "disminuir de forma paulatina" hasta su "desaparición".

Puy Fraga, un experto en economía aplicada, justificó esa medida al indicar que si algunas fortunas se van de Galicia, "no solo dejan de pagar el impuesto de patrimonio, sino que arrastran lo demás tributos, en particular el IRPF".

Respecto a la posibilidad de que el Gobierno central intervenga para evitar esa distorsión, Puy Fraga consideró "sorprendente" tal actitud y advirtió de que en tal caso "estaría vulnerando claramente la autonomía fiscal de las comunidades autónomas" y constituiría una "falta de respeto" al "autogobierno" y a la "lealtad institucional".

El diputado autonómico y portavoz parlamentario del PPdeG indicó que las bonificaciones y recortes en fiscalidad deben hacerse siempre que "no se rebajen hasta un punto en que se deterioren los servicios públicos".

Así, aseguró que en Galicia los "indicadores de calidad y satisfacción de los usuarios" y determinados informes como el Pisa sobre educación en los países de la OCDE "demuestran que la calidad de los servicios públicos en Galicia, lejos de caer, mejoran".