Renfe abre el registro para solicitar los abonos gratuitos para viajar en tren

Renfe abrió este lunes en su página web y en su aplicación el registro para poder solicitar los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia y abonos con el 50% de descuento de Avant.

La comercialización de los mismos no empezará hasta el 24 de agosto, pero este registro es necesario para que los viajeros frecuentes o recurrentes de estos servicios puedan adquirir su nuevo abono, bonificado al 100%.

🔴Desde hoy puedes solicitar los abonos gratuitos de Cercanías, @rodalies y media distancia de @Renfe.



➡️Serán válidos del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022.



Toda la información aquí👇https://t.co/biEpCSWENa — Ministerio Transportes, Movilidad y A. Urbana (@mitmagob) August 8, 2022

Según ha avanzado el Gobierno, en el caso de Cercanías y Rodalies, para adquirir el abono -uno por cada núcleo de población- el usuario tendrá que abonar 10 euros a modo de fianza.

Si durante los cuatro meses que estará en vigor la gratuidad de estos abonos, el usuario ha realizado más de 16 viajes (cuatro al mes) con el abono, Renfe devolverá la fianza a través del mismo método de pago utilizado para su compra.

En Media Distancia, el funcionamiento será el mismo, aunque el precio del abono será de 20 euros, que se devolverán también si se realizan más de 16 viajes, y podrá ser utilizado en una única ruta.

El pasado 12 de julio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el Gobierno bonificará el 100% de los abonos de varios viajes para Cercanías, Rodalies y trenes de media distancia operados por Renfe, por lo que pasarán a ser gratuitos desde del 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de este año.

Los principales beneficiarios de la medida anunciada por Pedro Sánchez en el debate del estado de la nación serán los más de 6.000 clientes diarios que tiene el eje atlántico entre Vigo y A Coruña, el segundo media distancia más concurrido de España.

¿Qué es el abono gratuito?

El abono tiene una fecha de validez de hasta 4 meses (caducidad 31 de diciembre de 2022). En el momento de la compra del abono, deberás elegir las dos estaciones (origen/destino) entre las que vas a viajar.

Puedes adquirirlo desde este 24 de agosto en los puntos de venta habituales: máquinas autoventa y taquillas de la estación.

Podrás formalizar tus viajes en los siguientes canales: App Renfe, página web renfe.com, máquinas autoventa y taquillas de la estación (te recomendamos la formalización online, más cómoda y rápida, excepto en las relaciones de Andalucía y regionales de Rodalies).

El abono es gratuito, pero para adquirirlo debe abonarse una fianza de 20 euros. Renfe recomienda el pago mediante tarjeta de crédito/débito.

Si se abonó la fianza con tarjeta bancaria, el importe, se devolverá a la tarjeta automáticamente al finalizar los 4 meses de validez del abono, siempre que se hayan realizado un mínimo de 16 viajes.

Si el abono de la fianza se ha realizado en metálico, habrá que cumplimentar una solicitud específica para su devolución. Es importante que conserves el abono durante todo el período de vigencia, para que podamos reintegrarte la fianza que has hecho.

¿Cómo registrarse?

Desde la página de Renfe: https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/sociedades/renfe-viajeros/abonos-renfe/registro-web

Desde la App de Renfe: https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/sociedades/renfe-viajeros/abonos-renfe/registro-app-renfe

¿Qué es y cómo puedo beneficiarme de la reducción en los Avant?

Se mantienen los actuales abonos (Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10, Tarjeta Plus 10 Estudiante y Tarjeta Plus 10-45) con una reducción del precio de un 50%.

Podrás adquirir tu abono Avant a precio reducido a partir del 1 de septiembre y a través de los canales de compra habituales: App Renfe, página web renfe.com, máquinas autoventa y taquillas de la estación (te recomendamos la compra online).

Podrás formalizar tus viajes en los canales habituales: App Renfe, página web renfe.com, máquinas autoventa y taquillas de la estación (te recomendamos la formalización online, más cómoda y rápida).

Los períodos de validez y utilización de los abonos varían:

Tarjeta Plus: 90 días de validez y, dentro de esta, 60 días para su uso desde la fecha de viaje de la primera formalización. No obstante, no podrán ser utilizados con posterioridad al 31 de enero de 2023.



Tarjeta Plus 10 Normal y Estudiante: 30 días para realizar el primer viaje desde la fecha de compra y 20 días para su uso desde esa primera formalización. Se limita su uso hasta el 31 de enero de 2023.



Tarjeta Plus 10-45: se mantiene el periodo de validez y uso de 45 días desde la fecha de la compra. No obstante, no podrán ser utilizados con posterioridad al 31 de enero de 2023.