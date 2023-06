Proyectos eólicos comprometidos con el patrimonio cultural y el medio ambiente

Naturgy diseña sus proyectos eólicos siguiendo los más estrictos criterios medioambientales y patrimoniales tanto desde el punto de vista de la normativa, como desde el respeto hacia la preservación del entorno en el que están implantados. Para ello, los técnicos realizan un análisis concienzudo y riguroso, donde se tienen en cuenta varios criterios como el recurso eólico y las propiedades del terreno, pero también el patrimonio cultural y el entorno medioambiental.

Una vez preseleccionada la ubicación de un parque, hay que adaptar el proyecto a la realidad del terreno. Empieza una labor de campo intensiva, donde se analizan los posibles impactos tanto a nivel patrimonial como medioambiental.

De la mano de arqueólogos, biólogos, paisajistas y topógrafos independientes y autorizados, se realizan las primeras evaluaciones sobre el terreno para llevar a cabo una primera optimización del proyecto eólico. Se investiga la presencia de mámoas, castros, petroglifos y otros elementos, pero también la fauna y flora en la zona y el posible impacto paisajístico del proyecto. Todo ello se plasma en el llamado Estudio de Impacto Ambiental que tendrá que ser sometido a información pública para la autorización por parte de las administraciones competentes.

"Un proyecto eólico entraña mucho más que conocer dónde hay viento", afirman desde la empresa. Los proyectos que desarrolla Naturgy se fundamentan en años de estudios del territorio y en el respeto y la responsabilidad hacia los valores naturales, sociales y patrimoniales del entorno.

"Estamos presentes desde que un proyecto nace, para que los diseños tengan en cuenta los valores patrimoniales. Visitamos los emplazamientos, hacemos prospecciones en las distintas fases y, en ocasiones, descubrimos y añadimos nuevos elementos que han de ser conservados. Durante las obras, vigilamos que se respeten los valores de la zona", explican.

Además, Naturgy también lleva a cabo actuaciones con el objetivo de poner en valor determinados yacimientos. "Es un patrimonio que no se catalogaría y pondría en valor si no fuera gracias a estos proyectos. El trabajo se hace con sumo cuidado y respeto. Se descubre, se cataloga y se protege. La idea es aflorar el conocimiento y evitar expolios o pérdida de conocimiento".

La empresa también está en contacto con la administración para que los diseños de los proyectos estén alineados con la normativa aplicable, sus requerimientos y necesidades, se proponen medidas compensatorias que están alineadas con los bienes patrimoniales que pueda haber en la zona de estudio.

Manuel Lestón, Arqueología Arkaios: "Os proxectos eólicos permiten afondar no coñecemento dos xacementos"

Manuel Lestón é integrante de Arqueoloxía Arkaios, a empresa responsable da escavación arqueolóxica no xacemento aparecido en Os Escouredos (Castro de Rei).

Manuel Lestón. EP

Cal é o traballo dos arqueólogos no deseño dun proxecto eólico?

Arkaios somos unha empresa de arqueoloxía e o noso traballo xira arredor do patrimonio en xeral, centrado na parte arqueolóxica. Nos traballos que inciden sobre o territorio –como a construción dun parque eólico ou de infraestruturas, como unha estrada un gaseoduto ou unha liña férrea– necesítanse estudos previos de impacto ambiental, e dentro destes do impacto cultural e arqueolóxico. O promotor ponse en contacto con nós para que fagamos o estudo e proporciónanos a información básica: un parque eólico con tantos aeroxeradores, nesta zona xeográfica, esta lonxitude de diales con este trazado, etc.

Que fan con esa información?

Un estudo. Aprimeira fase é a informativa. As posicións iniciais da obra asimílanse á biografia arqueolóxica da zona e ao inventariado de xacementos depositado no servizo de arqueoloxía da Xunta. Se non existe nada coñecido pásase ao seguinte paso, e se existe modifícase o proxecto de forma que continúe sendo viable a súa execución, pero sen afectar a ningún elemento coñecido. Logo, co proxecto máis avanzado, vén o estudo cultural con saídas a campo. Revísase a zona de execución da obra por se existe algún elemento non coñecido e mírase que as referencias bibliográficas existentes sexan correctas. A partir de aí analízase en detalle a incidencia do proxecto sobre o patrimonio cultural. Se non aparece nada permítese a construción da infraestrutura, cun control da súa execución, porque pode ser que existan elementos que non vemos en superficie e aparecen despois durante o movemento de terras, ou que a vexetación sexa tan densa que nos impida velos. Se se localiza algo o que se fai é adecuar a obra ás distancias de protección do patrimonio cultural.

Os proxectos eólicos supoñen unha oportunidade para poñer en valor os xacementos?

Grazas a eses traballos podemos saír a campo, analizar e estudar zonas concretas e profundar no saber arqueolóxico das comarcas nalgún xacemento, afondar no coñecemento dese xacemento. A vila romana dos Escouredos apareceu durante a construción da liña eléctrica de dous parques. Nas fases previas separouse a traza máis de 200 metros dos restos coñecidos, pero o xacemento romano, apenas estaba en superficie. Houbo un control da execución da obra e foi cando apareceu, porque non podía aparecer antes. Grazas á colaboración con Naturgy fíxose un estudo detallado do xacemento. Polos restos materiais nas sondaxes previas víase claramente que se trataba dun xacemento de época romana posterior ao cambio de era. Pensamos que sería un xacemento máis, cunha extensión grande, pero non tiñamos ningún dato para poder estimar a súa superficie. Propuxemos a Naturgy afondar no coñecemento e ampliouse a sondaxe a 40 metros cadrados. Vimos que é unha vila dos séculos III a IV DC. Fíxose unha prospección co xeorradar en toda a pradeira. A teoría inicial era que fose de pequenas dimensións, pero non. Estivemos escavando nunha esquina dunha construción única que ten uns 3.000 metros cadrados. Aí temos unha vila rústica que como actividade principal tivo seguramente o traballo metalúrxico. Grazas a esa colaboración temos enmarcado o xacemento en superficie e sabemos o marco cronoloxico se ben non se prantexa a día de hoxe aumentar a escavación da vila, sería unha superficie á que habería que destinar un investimento moi potente e ao mesmo tempo habería que facer un plan de musealización moi forte, porque non se pode escavar un edificio de 3.000 metros e deixalo á intemperie.