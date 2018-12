A provincia de Lugo lidera a caída de autónomos en novembro coa perda de 96 profesionais

A asociación de autónomos Ata denuncia que Galicia está "á cabeza" en perda de afiliacións neste réxime até o mes de novembro. No décimo primeiro mes do ano, a comunidade perdeu 384 por conta propia, de acordo cos seus datos, mentres no conxunto estatal este dato baixou en 4.474 persoas.

Por provincias, Lugo "lidera" a caída, con 96 autónomos menos (-0,3%); seguida da Coruña, onde baixou en 155 autónomos (-0,2%). En Pontevedra descenderon en 108 persoas (-0,2%) e en Ourense os cotizantes reducíronse en 25 (-0,1%).

Mentres, por xénero, a baixada de autónomos correspondeuse con 275 homes (-0,2%) e 109 mulleres (-0,1%).