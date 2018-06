O primeiro banco público galego

Dinamizar a economía local de Gondomar é o obxectivo dos microcréditos postos en marcha polo goberno do concello pontevedrés de Gondomar, na comarca de Val Miñor e moi preto de Vigo. A iniciativa xa se coñece como o primeiro banco público de Galicia. Hai tres investidores interesados e o novo banco conta xa cuns fondos de 10.000 euros. Os seus xuros non exceden do 4 por cento.

Tal como reflectía este luns a Televisión de Galicia, alí onde non chega a banca convencional, os veciños de Gondomar poderán botar man dos microcréditos para financiar os seus proxectos produtivos. Xa o fixeron na comunidade de montes de Couso con éxito. Poderán optar ata a 3.000 euros a 5 anos.

Os interesados deberán presentar unha memoria valorada e obter o visto e prace da persoa que inviste os cartos no seu negocio.