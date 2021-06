El precio de la luz sigue al alza y el Gobierno sopesa una suspensión temporal de impuestos

La vicepresidenta cuarta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anticipado que "probablemente" el Gobierno rebaje de forma temporal la fiscalidad aplicada a la electricidad, suspendiendo alguno de sus impuestos, para rebajar la factura, en línea a lo realizado en otras ocasiones. Al poco de llegar al Gobierno, en 2018, Ribera decidió suspender la aplicación del Impuesto sobre la generación de la electricidad del 7% que pagan las empresas para fomentar una rebaja de la factura en unas fechas en las que se produjo una escalada de precios.

"No es descartable que haya que volver a hacer lo que ya hicimos en su momento, la suspensión de unos elementos fiscales con carácter excepcional y provisional", ha dicho Ribera, sin mencionar concretamente ningún tipo impositivo.

COMPENSACIONES A LA INDUSTRIA. Asimismo, durante una interpelación dirigida por el PP en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, Ribera ha avanzado que en las próximas semanas el Ejecutivo aumentará el crédito presupuestario previsto para compensar a la industria por el incremento de los costes de CO2 en unos 100 millones de euros. La ministra competente de Energía ha defendido la necesidad de "una revisión en profundidad" de la fiscalidad asociada a la misma para favorecer la electrificación, la eficiencia y un reparto "justo" de los costes, asociada a la revisión que planteará la nueva directiva europea.

Sin embargo, ha reconocido que no descarta "medidas provisionales" hasta la aprobación de esta reforma fiscal para hacer frente a una escalada en el precio de la electricidad que, ha asegurado, "no es imputable a un incremento real de los costes, sino a un incremento de los costes de esos combustibles fósiles" de los que, ha dicho Ribera, el sistema eléctrico español se debe "ir deshaciendo". Entre otras razones, porque "benefician de manera desproporcionada al casi 90% de la electricidad que se produce sin incurrir en estos costes". "Está bien que nuestras empresas e inversores tengan rentabilidad, pero no es razonable que en la transición esto lo paguen los consumidores más débiles", ha dicho.

"Tenemos un problema estructural: Se llaman combustibles fósiles, son los más caros y marcan el precio que se paga por toda la electricidad en el mercado mayorista", ha abundado la vicepresidenta cuarta, que ha atribuido en toda su intervención a este factor la escalada del precio de la electricidad. Y es que la vicepresidenta ha acusado a las empresas eléctricas de encarecer la electricidad en el mercado al incluir en sus ofertas "el coste de oportunidad" del aumento del gas. Concretamente, ha dicho que "otras tecnologías optan por ofertar, incorporando el coste de oportunidad que tiene calcular cuánto más pueden ganar, acercando su oferta a los costes de la tecnología más cara, el gas natural".

Por tanto, ha pedido al PP que "no se despiste con anécdotas", ya que "la única medida estructural es dejar de depender de combustibles fósiles lo antes posible". Si en 2018 más del 25% de la generación de electricidad dependía de ello, hoy es el 13%, ha dicho. "Y sin embargo son los que marcan esos precios que tanto nos espantan y caen como una losa sobre familias e industrias", ha remachado.

ESTE MIÉRCOLES SE ALCANZARÁ EL KW/H MÁS CARO DE LA HISTORIA, CRITICA EL PP. Todo ello durante una interpelación en la que el diputado 'popular' Guillermo Mariscal ha afeado a la vicepresidenta que este mismo miércoles se registrará el precio más caro de la historia, con un precio estimado a las 20 horas de 20,26 céntimos el kilowatio/hora.

La nueva factura de la luz, ha abundado, ha provocado incrementos de hasta el 73% en algunos de sus tramos respecto a los últimos días de vigencia de la anterior, y todo ello tras haber registrado un aumento del 44% respecto a tres años atrás, cuando Ribera asumió la cartera de Transición Ecológica. "Decide lo que es bueno sin escuchar a nadie, los hábitos no se pueden cambiar automáticamente", ha criticado el portavoz adjunto del PP en el Congreso, lamentando la falta de una "explicación previa" de los cambios en la factura, y que se aboque a un consumo en hora punta por los tramos fijados en la nueva factura.

Compartiendo que la descarbonización debe pasar por un mayor peso de las energías renovables, Mariscal se ha preguntado cómo es posible incentivar un consumo de electricidad si esta se encarece, y ha lamentado el "sarcasmo y la alegoría" que el presidente elija la sede de Red Eléctrica para reunirse con la Comisión Europea. "¿Va a demostrarle por qué tenemos la electricidad más cara?", ha preguntado.