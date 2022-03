El precio de la electricidad deja noqueada a la industria

El encarecimiento desaforado de la energía al calor de la guerra de Ucrania ahoga a la gran industria. Arrastrada por las fluctuaciones del precio del suministro, en Galicia Megasa es una de las primeras compañías que se ha visto abocada a paralizar la producción.

Desde el pasado viernes la fundición de Narón, que produce acero corrugado de barra, en rollo salvaje y alambrón a partir de chatarra, permanece sin actividad. En los últimos meses, la empresa ya había concentrado la actividad en turnos de noche y de fin de semana para ahorrar en la factura. Tras la reunión que este martes mantuvieron los sindicatos con la dirección, esta tarde los 50 efectivos de la acerería debatirán las opciones que la empresa pone sobre la mesa y que las centrales declinaron avanzar.

A la vista de la situación de Megasa, este martes la preocupación se extendía a Celsa, cuyos 150 trabajadores producen acero para la construcción y la automoción en A Laracha. Como señala Agustín Méndez (CIG), el presidente del comité, la electricidad y el gas son costes de producción "fundamentales". Mañana está previsto que retomen la actividad tras las tres semanas de parada técnica de mantenimiento que este año se postergó para atender la elevada demanda registrada en la recta final de 2021 y, sobre todo, para hacerla coincidir con el aumento de los costes de la energía. Este martes, Diego Doldán (CC.OO.) daba por hecho que la fábrica verá afectada la producción, pues en otras plantas del grupo catalán ya se han decretado "paradas en marzo e abril".

En las factorías de Xeal en Cee y Dumbría la situación es particular, pues el fondo propietario, el estadounidense TPG, adquirió hace tres años el negocio y las diez centrales hidráulicas que Ferroglobe gestionaba en la zona. "O prezo eléctrico non ten nada que ver co proceso no que estamos dende 2019", denuncia Juan Villar, de la CGT, que censura que, pese a que el ferrosilicio cotiza a precios "disparados" solo "están traballando dous dos cinco fornos". El comité —que representa a 255 trabajadores— denuncia que TPG se centra "en facer negocio coa electricidade", mientras "desmantela as fábricas", por lo que insta a la Xunta a revisar la concesión.

Patronal. Después de que este martes la electricidad marcase un precio medio de récord de 544,98 euros megavatio/hora (MWh), con un pico horario de 700 euros, el director general de la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (Aege), Fernando Soto, avisó de que la actividad "está en serio riesgo". La patronal incide en que las compañías están muy expuestas al precio que marca el ‘pool’ y que ven minada su competitividad frente a "los competidores europeos", por lo que pide al Gobierno "medidas de urgencia" en la línea de Francia, Alemania, Italia y Portugal.

Denuncia la "ausencia" de ofertas por parte de las energéticas de contratos bilaterales "a precios previos a la crisis energética", por lo que insta al Ejecutivo a "convocar subastas de tecnología inframarginal", esto es, de hidráulica, nuclear y renovables. Adicionalmente, la gran industria pide ofrecer "a un precio regulado" la producción de las instalaciones del régimen retributivo específico de renovables, cogeneración y residuos (Recore). "No podemos esperar más tiempo", avisa Soto, que también reivindica "la exención del 80% del peaje de transporte eléctrico, activar un nuevo servicio sustitutivo de la interrumpibilidad y una compensación de 450 millones de euros por los costes indirectos del CO2.

Xunta. "O que lle pedimos ao Goberno é que traslade ao Boletín Oficial do Estado un paquete de medidas para facer fronte ás necesidades que teñen as nosas empresas. Temos que poñernos en igualdade de condicións con outros países europeos e, lamentablemente, estamos reaccionando tarde", afirmó este martes el vicepresidente de la Xunta, Francisco Conde.

Galicia plantea impulsar renovables e hidrógeno con 3.800 millones de euros

El vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, destacó este martes que las empresas gallegas han presentado iniciativas con capacidad para movilizar más de 3.800 millones de euros al Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) de las renovables, el hidrógeno verde y el almacenamiento impulsado por el Gobierno central. Fue en el X Foro Next Generation Galicia, que este martes reunió en Santiago a representantes de las universidades, las autoridades portuarias y de firmas como Norvento o Reganosa.

SOS del metal por la energía y los suministros

La patronal del metal Confemetal reclamó este martes al Gobierno instrumentos de apoyo para asegurar el abastecimiento de materias primas ante el repunte de los costes, la crisis global de suministros y el impacto de la guerra. La industria pide, por ejemplo, créditos para atender los pagos por adelantado que se exigen por surtir algunas materias. También reclama una reducción de los costes energéticos.



Stellantis para en Vigo también el fin de semana



La factoría viguesa de Stellantis confirmó este martes la suspensión «temporal» del único turno que tenía operativo en los fines de semana, el del sistema 1, que monta el SUV Peugeot 2008 y las berlinas C-Elysée y Peugeot 301 y que ocupa a 600 trabajadores. ¿La causa? La falta de microchips, que ya ha obligado a parar toda la producción de furgonetas y turismos esta semana en el polígono de Balaídos.