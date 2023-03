Postura común de la industria láctea en Galicia para bajar el precio a los ganaderos en torno a un 10%

Ya era sabido que se avecinaba una bajada de los precios de la leche a los ganaderos gallegos, pero se desconocía cuánto en un escenario en el que ninguna empresa se atrevía a dar el primer paso ante la tensión en el mercado. A pocos días para que venzan a finales de este mes muchos contratos, a los operadores no les queda otra que empezar a mostrar sus cartas confirmando los augurios de ese ajuste de precios. Unións Agrarias (UU.AA.) denuncia que unas industrias han esperado por las otras y que el resultado es que coinciden en una propuesta de bajada en el precio del litro de leche en origen de en torno al 10%.

Si ese descenso se aplica al importe medio abonado por las entregas de enero, supondría entre unos 5 y 6 céntimos menos por litro en función del tamaño de la granja, aunque hay que tener en cuenta que la brecha de precios entre explotaciones es grande y que la situación de unas difiere mucho de la de otras. En cualquier caso, la reducción pondrá fin al rally de precios, que durante 2022 repuntaron un 63,2% de media alcanzando máximos históricos en un contexto de escalada de los costes y descenso de la producción.

Ahora, el sindicato advierte de una "campaña orquestrada" por las industrias para aplicar una bajada similar, ante lo que apunta a la "articulación dun novo cártel do leite" tras los pactos para contener los precios por los que ocho empresas y dos patronales del sector fueron multadas con 80,6 millones por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En una rueda de prensa en Santiago, el secretario general de Unións, Roberto García, amenazó con presentar ante ese organismo regulador una nueva denuncia.

La organización agraria recuerda, además, que la gran mayoría de industrias han incumplido una de las normas del llamado paquete lácteo, que las obliga a presentar a los ganaderos ofertas para la renovación de contratos con dos meses de antelación a su vencimiento. Lactalis fue de las pocas, o la única, que se ajustó a la ley, pues a poco más de una semana para que arranque la nueva campaña, ganaderos y organizaciones de productores esperan por una oferta por escrito. Con ese telón de fondo, desde UU.AA. piden a la Xunta y al Ministerio de Agricultura que actúen para instar a las empresas a prorrogar los contratos todavía vigentes hasta dos meses después de que presenten esa oferta, o aplicarles las sanciones correspondientes por incumplir la obligación.

Los motivos

¿Por qué baja ahora la leche en origen? El sindicato considera que "non hai ninguna razón de tipo económico" que justifique ese movimiento. Alega que lo que paga el consumidor por el oro blanco del campo en el supermercado se mantiene tras alcanzar niveles récord. Señala, además, que la producción en España descendió el año pasado un 2% e inició 2023 también a la baja. Otro elemento que destaca es que los costes de producción se mantienen altos. Y esgrime que la caída de la cotización de productos industriales como la mantequilla o la leche en polvo no debe ser un motivo para el ajuste de precios porque "a gran maioría" de industrias en Galicia no tienen su actividad enfocada hacia esos mercados sino al de la leche líquida.

Sin embargo, otras voces dentro del sector creen que ahí está la clave de la bajada que se avecina. Consideran que si los precios en Galicia aguantaron hasta ahora en niveles elevados es por la tensión que se respira en el mercado. Hay muchos operadores, ninguno quiere perder su cuota y la producción de leche no remonta.

Agromuralla tiene sospechas de un "acuerdo" tácito

El hecho de que la gran mayoría de industrias lácteas que operan en Galicia esperen al último momento para presentar a los ganaderos una oferta de renovación de contratos a partir del 1 de abril hace sospechar a Agromuralla que las empresas pueden tener un "acuerdo" tácito para bajar el precio. "Estaríamos ante un nuevo cártel lácteo", advierte el colectivo, que agrupa a productores de las provincias de Lugo y A Coruña.

La asociación informó este miércoles junto a representantes de un bufete de abogados sobre la situación de la batalla judicial contra el cártel que actuó entre los años 2000 y 2013, con pactos de precios e intercambio de información sobre los ganaderos, llegando a intercambiárselos. A finales de 2022 presentaron las dos primeras demandas, que incluyen a cinco ganaderos lucenses socios de Agromuralla, en los juzgados de Granada y Barcelona, donde tienen su domicilio social Lactalis y Danone.

En las demandas se reclaman indemnizaciones por 3,5 millones de euros, a la espera de que la Audiencia Nacional resuelva los recursos de las ocho empresas y dos patronales del sector sancionadas por Competencia.