Pontegadea entra no accionariado de Enagás cunha participación do 5%

Enagás incorporou no accionariado da súa filial Enagás Renovable a Pontegadea, o vehículo investidor do fundador de Inditex, Amancio Ortega, que adquiriu un 5% do capital social, tal e como informou a compañía.

Desta maneira, o vehículo investidor de Amancio Ortega fortalece os seus lazos con Enagás, compañía da que é accionista -o principal xunto á Sociedade Estatal de Participacións Industriais- desde 2019, tras facerse cunha participación do 5% a través da ampliación de capital que levou a cabo para facer fronte á compra da estadounidense Tallgrass.

Enagás destacou que esta operación reforza o cumprimento do seu obxectivo, anunciado na presentación do seu plan estratéxico 2022-2030, de dar entrada a novos investidores de referencia na súa filial de renovables.

O pasado 20 de xullo, Enagás xa pechou a entrada no accionariado de Enagás Renovable de Hy24, unha joint venture de Ardian e FiveT Hydrogen, que representa a maior plataforma de investimento en infraestruturas de hidróxeno renovable do mundo.

Mediante unha ampliación de capital da filial de Enagás, Hy24 adquiriu unha participación do 30% de Enagás Renovable a través de Clean H2 Infra Fund.

UN IMPORTE DA OPERACIÓN DE 3,5 MILLÓNS. Nunha conferencia con analistas, o conselleiro delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri, indicou que a operación de desembarco de Pontegadea no capital da filial de renovables realizouse "ao mesmo prezo" que a de Hy24, representando un importe de 3,5 millóns de euros e non dando lugar a ningunhas plusvalías, "xa que esta foi aflorada coa entrada de H24".

Tras estas dúas operacións, a composición accionarial de Enagás Renovable conta con Enagás como o seu investidor maioritario, co 65% das participacións, seguido de Hy24, que posúe o 30%, e Pontegadea, co 5% restante.

Gonzalo destacou "a importancia de que un grupo investidor de referencia como é Pontegadea sexa o socio en Enagás Renovable, nun momento crucial para o desenvolvemento dos gases renovables no noso país, en liña coa Folla de Ruta do Hidróxeno e do Biogás do Goberno de España e cos obxectivos da estratexia europea REPowerEU".

Pola súa banda, o conselleiro delegado de Pontegadea, Roberto Cibeira, afirmou que a entrada no capital de Enagás Renovable "consolida a aposta de Pontegadea polo sector das enerxías renovables, en liña con outros investimentos realizados recentemente polo grupo".

"Esta operación permítenos ademais apoiar a innovación neste tipo de enerxías, contribuíndo ao desenvolvemento da tecnoloxía para a obtención de hidróxeno e biogás en España da man de socios de referencia como son Enagás e Hy24", dixo.

INVESTIMENTOS NO SECTOR ENERXÉTICO. Con esta operación, Pontegadea continúa así cos seus investimentos no sector enerxético onde, ademais do 5% que xa posúe en Enagás, conta tamén con outra participación do 5% en grupo Redeia -antiga Rede Eléctrica Corporación- así como un 12% no capital de Redes Enerxéticas Nacionais (REN), o operador da rede eléctrica portuguesa.

Así mesmo, en novembro do ano pasado, o vehículo investidor de Amancio Ortega pechou un acordo con Repsol para asociarse no parque eólico Delta mediante o investimento de 245 millóns de euros para tomar unha participación do 49% no proxecto.