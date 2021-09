"Las plantas de baterías se instalarán solo donde haya materias primas"

Metales como el estaño, el litio, el coltán o el wolframio se han convertido en materias primas altamente cotizadas al dispararse el consumo de móviles, tablets, ordenadores y televisores inteligentes y con el despegue del coche eléctrico. Con la llegada de los fondos europeos, Galicia aspira a fabricar baterías y otros componentes. Pero, para que esos proyectos cuajen, el presidente de la Cámara Minera de Galicia, el ingeniero xallés Juan José López, incide en que Galicia debe abrirse paso en la minería del siglo XXI y extraer materias primas.

¿Cuál es el objetivo del foro que celebran en Santiago?

Se centra en los minerales estratégicos para la industria gallega y, en general, europea. Presentamos el problema, que no es otro que las fábricas gallegas están percibiendo ya la falta de disponibilidad de materias primas y el incremento de los precios. Lo vemos con la crisis de los microchips que afecta a empresas como Stellantis y Televés y con la subida de los materiales de construcción. También repasamos los proyectos que ya están en marcha o que se pueden poner a producir de forma inminente en Galicia, Portugal, Extremadura y Salamanca.

¿Qué materias valiosas para la industria se podrían explotar en Galicia?

Estas jornadas están centradas en una peculiaridad que tenemos en Galicia y Portugal: los metales. Las materias primas críticas están identificadas en Europa y son unas 30. En la comunidad hay presencia de una docena, aunque falta investigación. Son las tierras raras y, fundamentalmente, metales como el tungsteno, el litio, el cobalto o el estaño. En Galicia y Portugal, en la franja oeste de la península, están las mineralizaciones de wolframio (tungsteno) y estaño, que es importantísimo. Entre esta parte y lo que se podría producir en la zona de los Balcanes, podríamos autoabastecer a Europa. Solo con arrancar estos proyectos y con investigación podríamos lograr que Europa fuese autónoma en el caso de que algún país intentase chantajearnos con las materias primas.

¿Qué proyectos hay en marcha?

Ahora mismo está el de Penouta, en Viana do Bolo, enfocado a la producción de coltán, un material estratégico para las telecomunicaciones. Luego hay dos o tres proyectos de wolframio y estaño, que directamente afecta al automóvil, a nuevas energías como la iluminación led y a cosas tan básicas como los destornilladores, las brocas de taladros o los cuchillos. Si nos controlan esa materia prima que da dureza al acero, nos controlarían las herramientas básicas para realizar trabajos como cortar piedra o perforar el acero.

Se insiste mucho en que Galicia debe contar con una fábrica de baterías e incluso con una planta de semiconductores. En cambio, apenas se aborda la necesidad de explotar las materias primas necesarias para producir estos componentes. ¿A qué lo atribuye?

Seguramente al hecho de que, en la minería, no en todas las etapas de la historia hemos hecho las cosas bien. La minería metálica, de la que estamos hablando en este foro, ha quedado alejada de la sociedad desde los años 80. En cuanto al desarrollo industrial, la implantación de fábricas de baterías y otras plantas solo se va a producir donde haya materia prima. No nos van a permitir montar aquí una fábrica de baterías y luego vendernos el litio. Nos venderán el producto terminado: el coche eléctrico. Sin la materia prima, esto es, los minerales, el agua, la madera o los animales en la ganadería, no hay cadena de valor. Nos convertiremos en ‘repartidores’, en una economía basada en el sector terciario. Lo importaríamos todo y nos descapitalizaríamos.

El foro tiene que ver con el proyecto europeo iTarg3t. ¿Qué grado de implicación tiene Galicia?

Con la erupción del volcán en La Palma, se está poniendo en evidencia lo bien que se puede trabajar con la coordinación entre administraciones española, del cabildo insular y de la UE. En nuestro caso, reunimos en Santiago el iTarg3T, promovido por EIT RawMaterials, que es la versión europea del MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts) y se dedica a financiar y promover proyectos y al desarrollo de plantas piloto; el CSIC y la Cámara Minera de Galicia, con la plataforma Minería Sostenible. La idea es que veamos las últimas técnicas disponibles a nivel europeo para la detección e investigación de nuevos minerales y la mejora de técnicas para la recuperación. Lo que se hacía en los años 80 no tiene nada que ver con lo que se hace ahora en cuanto a sensibilidad ambiental y recuperación.

En qué punto está la elaboración de la Estratexia Galega de Minaría Sostible que desarrolla la Xunta.

Lo está liderando la Dirección Xeral de Minas, a la que he trasladado la unidad del sector. Creo que hacia finales del verano empezaremos a hablar del primer borrador. Será el gran punto de inflexión para la minería gallega

La Xunta apuesta por una actividad que respete el entorno natural

Compatibilizar la actividad extractiva con el respeto al medioambiente y crear empleo "de calidade" en el rural. Son metas que apuntó el vicepresidente económico de la Xunta en el foro. Francisco Conde señaló la apuesta de la Xunta por un modelo de minería "sostenible", que entrañe una explotación "razoable" de los recursos naturales.



Autoabastecimiento



También intervino el presidente de la patronal gallega (CEG), Juan Manuel Vieites, que defendió que la comunidad debe "poner en valor sus recursos mineros de modo responsable", promoviendo su "aprovechamiento y la generación de valor añadido".



Auguró que disponer de materias primas "con carácter estable y a precios competitivos" permitirá "transformar" la industria europea.



10.500



Son los empleos que sostiene la minería en Galicia entre directos e indirectos. Sin contar la cadena de valor, la actividad de las alrededor de 200 empresas que conforman el sector representa el 0,7% del PIB.