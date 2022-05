El complejo de fibras textiles sostenibles de Altri suscitó el interés "de muchos concellos" pero, una vez definida la ubicación en Palas, el vicepresidente económico de la Xunta en funciones apela a la "corresponsabilidad política" para que el ruido no trunque un proyecto que apuntalará el futuro industrial de la provincia. Francisco Conde explica que la pastera lusa descartó A Mariña tras comprobar la inviabilidad de compartir el embalse de Río Cobo con Alcoa y verificar que desalinizar agua del mar para cubrir las necesidades de la factoría costaría al menos 160 millones más. Respecto a su futuro en el equipo de Gobierno que liderará Alfonso Rueda, elude revelar si seguirá en las mismas funciones. "Hay que estar preparado para todo", apunta.

¿Cuándo sabrá Altri si cuenta con fondos europeos?

Trasladamos a la vicepresidenta primera [Nadia Calviño] nuestra preocupación ante la falta de cogobernanza real. No se está consultando a las comunidades sobre el contenido de los Perte [los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica] y hay una lentitud que se constata con los datos. El Gobierno aprobó nueve Pertes con una dotación de más de 30.000 millones de euros y solo se han lanzado convocatorias por 4.000 millones. Las empresas no conocen exactamente cuáles son las condiciones de acceso. Pasa en el agroalimentario, el naval o el aeronáutico. Y eso genera mucha incertidumbre y una cierta desafección. Como la vicepresidenta nos pidió, identificamos tres proyectos prioritarios para Galicia: la automoción, la medicina personalizada y salud de vanguardia y la economía circular, incluyendo la gestión sostenible de los bosques con la planta de Altri. Pues bien, no tenemos una concreción de cómo los Perte pueden darnos respuesta. Desde el punto de vista del impacto sobre la economía circular, la sostenibilidad y la digitalización, el proyecto de Altri responde a los criterios que marcó la Comisión Europea. Pedimos al Gobierno sensibilidad para ver cómo puede tener encaje en las convocatorias que no ha definido y mayor agilidad en la tramitación.

Alcaldes y portavoces locales del PSdeG de A Mariña ven tras la elección de Palas una decisión política y van a recoger firmas para reclamar la fábrica para la comarca. ¿El ruido puede resultar perjudicial?

En política, las administraciones debemos ser muy responsables. Debemos generar el contexto adecuado para captar inversiones y los inversores nos piden credibilidad y responsabilidad. La Xunta demostró capacidad de iniciativa al identificar que, en el ámbito de las fibras textiles, Galicia tenía una oportunidad. Conseguimos atraer a un inversor y creo que todas las administraciones, desde la Xunta, hasta la Diputación, lo concellos y el Gobierno central, tenemos la corresponsabilidad de colaborar con la empresa para que pueda desarrollar el proyecto en las mejores condiciones. Todos los alcaldes de la provincia deben asumir esta corresponsabilidad. Altri demuestra una enorme profesionalidad y es quien tiene que marcar esas pautas técnicas. Las administraciones debemos entender que, habiendo una inviabilidad técnica, la planta no se puede instalar. Con un proyecto de estas características, lo último que hay que hacer es politizar una decisión empresarial.

"Los inversores nos piden credibilidad y responsabilidad"

Se estudió desalinizar agua del mar en A Mariña. ¿Era costoso?

Hablamos de más de un 20% de inversión adicional. Eso hacía el proyecto económicamente inviable Debemos entender que no había disponibilidad de agua dulce en A Mariña. Pero, toda la provincia tiene una enorme oportunidad. Tenemos que trabajar conjuntamente los concellos; el Gobierno, a través de los fondos, y la Xunta, con la tramitación y en los apoyos en la formación o la innovación.

¿Se planteó a Alcoa compartir el caudal del embalse de Río Cobo?

Era una opción, porque la principal disponibilidad de agua dulce en A Mariña está en este embalse. La concesión está en manos de Alcoa para abastecer a Alúmina. Altri nos planteó unas necesidades de recurso hídrico y contactamos con Alcoa para analizar la compatibilidad de los dos proyectos. Hay que agradecer su predisposición a colaborar, pero la realidad es que no hay recurso hídrico para garantizar el proyecto de Altri y el de Alúmina. Son datos objetivos y, con las explicaciones de la empresa, debemos pasar página. Hay muchos concellos que nos trasladaron interés, pero la decisión la identificó Altri con motivos puramente técnicos. Galicia y Lugo tienen una enorme oportunidad para asumir un proyecto de transformación industrial que generará valor. Serán 2.500 empleos y dinamización económica en cuanto a recurso, certificación de la madera, logística, generación energética, movilidad sostenible, digitalización de todos los procesos en la cadena de valor y gestión del residuo textil. El impacto trascenderá la ubicación de la planta.

La encomienda de Impulsa Galicia era dar con un inversor dispuesto a desarrollar el proyecto en Galicia. ¿Hubo negociaciones con otras compañías, por ejemplo, con Ence?

Cuando tuvimos conceptualizado el proyecto, abrimos un proceso para identificar inversores y hubo varios que nos trasladaron su interés. Algunos no participaron en la ronda final en la que se valoraron las propuestas. Objetivamente, Altri nos presentó un planteamiento muy competitivo, profesional y con una visión transformadora que nos convenció. Los pasos que se están dando nos dan la razón por la profesionalidad de la empresa y por su capacidad para entender esta colaboración público- privada. Va a arriesgar 800 millones y es consciente de que, en la medida en que haya colaboración de todas las administraciones, el proyecto tendrá muchas más posibilidades de éxito.

¿Ence llegó a estar en el tablero?

Había diferentes empresas. Hay que respetar la confidencialidad. Lo importante es que acertamos con Altri. Vamos a pensar de cara a futuro sin descartar nuevas inversiones en la industria forestal. Tenemos un tejido muy sólido, no solo con Ence, Finsa o Losan. Hay muchas pymes que dan un valor añadido muy relevante a la industria forestal. Ahora se une Altri y hay que consolidar el ecosistema.

"Ahora llega la tramitación administrativa. Como proyecto industrial estratégico, tendrá prioridad de despacho"

¿Qué ganchos fueron decisivos para que Altri se implante en Palas?

Tener garantías de que la tramitación tendrá todo el apoyo para su agilización administrativa. Llevamos trabajando muchos meses con Altri en el análisis del impacto del proyecto y en cómo abordar la tramitación. Se hará a través de una figura específica de la normativa autonómica: los proyectos industriales estratégicos. Estos marcan la prioridad de despacho, la reducción de los procesos a la mitad y permiten que toda la tramitación urbanística y ligada a las autorizaciones de construcción sea lo más ágil posible. Altri vio que tiene un contexto administrativo solvente y ágil. Los fondos europeos deben estar ejecutados en 2026. Garantizamos que tenemos el marco normativo adecuado para poder cumplir los plazos. A partir de ahí, compartiremos los incentivos a la contratación, formación, fondos europeos y fondos autonómicos para innovación.

El presidente Feijóo situó el inicio de las obras a finales de año…

Es un marco razonable. Vamos a ver cómo los trabajos de ingeniería en desarrollo se plasman desde el punto de vista administrativo, en los análisis urbanísticos, ambientales y territoriales. Seremos garantistas en su cumplimiento. Esperamos cumplimentar la tramitación lo más rápido posible para que la empresa pueda tomar la decisión de inversión. Las fibras textiles son muy demandadas y aspiramos a abastecer el 3% de la demanda mundial. Para Altri la competitividad pasa por estar en el mercado cuanto antes para abastecer a proveedores de las grandes multinacionales. El horizonte 24- 25 es muy razonable.

"Se usará residuo textil, eucalipto y otras especies autóctonas"

Producimos suficiente eucalipto para abastecer esta planta y las de Ence en Navia y Pontevedra si esta última sigue en la ría?

Mucho antes de pensar en la ubicación y de identificar a un invesor, nuestro primer análisis fue la sostenibilidad del recurso. Al diseñar el proyecto, las primeras preguntas que nos planteamos desde las consellerías de Medio Rural y Economía fueron: ¿Tenemos recurso? ¿Tenemos capacidad de generar madera certificada para que este proyecto tenga ese grado de sostenibilidad que identificamos? Y, claramente, vimos que hay recurso. No solo eucalipto, pues se utilizarán otras especies autóctonas y residuo textil. En paralelo, tenemos que seguir profundizando en la certificación de la madera y en la política de silvicultura. Ahí, Altri tiene vocación clara de ser un facilitador para que esa gestión sostenible de los bosques sea una realidad.



Altri negocia para sumar socios locales. ¿Será necesario algún socio tecnológico extranjero?

Es el reto que tiene el proyecto. Contará con socios tecnológicos que permitan abordar la transformación de la celulosa en lyocell. Hemos trasladado la vinculación del complejo con nuestro tejido forestal y, desde esa perspectiva, Altri trabaja en establecer alianzas desde el punto de vista del recurso, de las pymes industriales y tecnológicas. Hay una enorme oportunidad. La administración ejercerá de puente entre Altri, la industria forestal y los productores de madera. Ahí es donde veremos el alcance que tendrá el proyecto en el conjunto de la provincia.