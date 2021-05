Rodeada de polémica por ‘invitar’ a los consumidores a trasladar su consumo eléctrico a la madrugada, fines de semana y festivos nacionales para ahorrar unos euros, hoy entra en vigor la nueva factura. El recibo comprende una nueva estructura de peajes y cargos, que determinan el 54,6% de lo que se paga, en tanto que el resto son los impuesto, el coste de la energía, el alquiler del contador y el margen de la comercializadora. Al dividir la jornada en tres tramos —horas punta, llanas y valle— el nuevo modelo simplifica el vigente hasta ayer, en el que los consumidores más concienciados debían acudir a diario a la web de Red Eléctrica (REE) para consultar el detalle de los precios de cada una de las 8.760 horas del año.

La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que pergeñó el nuevo modelo con el Gobierno, admite que el sistema vigente desde octubre de 2015 fracasó, pues no alteró los patrones de consumo.

¿Cómo me afectará el nuevo sistema si no hago nada?

Para los usuarios del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC o tarifa regulada) —hay 10,9 millones de puntos de suministro con potencias inferiores as 10 kilovatios (kW), 1 millón en Galicia—, el cambio será automático, pues los comercializadores de referencia deberán aplicar los nuevos precios establecidos para los términos de potencia y energía con los tres tramos horarios. En cuanto a los 18,6 millones de clientes del mercado libre (771.500 en Galicia), los comercializadores deben haberles trasladado la variación del componente regulado, adaptando el precio.

Los cálculos oficiales indican que un consumidor medio con PVPC que no tuviese una tarifa de discriminación horaria se ahorrará 17 euros al año antes de impuestos, esto es, un 6,7% que al afectar a la mitad del recibo resultará en una rebaja real próxima al 3,4%.

Los cálculos oficiales apuntan que un consumidor medio con PVPC que no tenga discriminación horaria se ahorrará un 3,4% de media al año

En cambio, la CNMC admite que la factura de peajes y cargos "aumentará" para los usuarios que tenían discriminación horaria. Es el resultado de que los distintos peajes existentes se unifican en uno solo (2.0 TD). Así, un usuario de la tarifa regulada (PVPC) que tuviese contratado el peaje 2.0 DHA de dos periodos abonará unos 24 euros más al año (+8,6%). El alza será de 46 (+13,2%) para el que tuviese la de tres periodos (2.0 DHS), utilizada para cargar el coche eléctrico.

¿Qué hacer para pagar menos?

Una de las claves es adecuar la potencia contratada a las necesidades reales. Mientras el término de consumo tendrá tres periodos, el de potencia tendrá dos. Las horas punta serán de ocho de la mañana hasta la medianoche de lunes a viernes. De 24.00 a 8.00 de la mañana las horas serán valle, las más económicas, lo que se hará extensivo a la totalidad del fin de semana y festivos nacionales. Pues bien, será posible contratar una potencia más elevada para las horas valle, en las que se procurará concentrar el consumo eléctrico, y otra más baja para las punta.

Para saber lo que más nos conviene, la factura detallará las potencias máximas demandadas por periodos horarios en el último año. Además, también se podrá descargar la curva de carga horaria desde la web del distribuidor. A partir de hoy y hasta el 31 de mayo de 2022 habrá opción de modificar la potencia dos veces de forma gratuita salvo que sea necesaria "una actuación manual en el contador".

Las simulaciones del superregulador indican que un consumidor medio con una potencia de 3,95 kW que ajuste su potencia demandada a 3,5 kW en las horas punta y a 2,3 en las valle obtendrá un ahorro de unos 16 euros al año.

¿Cunde cambiar de hábitos?

La CNMC estima que en las horas valle será hasta un 95% más barato encender el horno o poner la lavadora que en las punta, en tanto que en las llanas el ahorro será de un 69%. En su web, el organismo recoge una serie de consejos, entre los cuales figura que al evitar ‘enchufar’ a la vez varios aparatos se pueden salvar hasta 300 euros

al año, modulando la potencia.

En esta línea, cuando toque plancha, uno de los electrodomésticos que más gastan, Competencia señala que se puede evitar un gasto de 38 euros al año (-32,7%) pasando la mitad de las horas de esta tarea a periodo llano y el resto a horas valle en lugar de hacerlo en las punta —entre las 10.00 y las 14.00 o de 18.00 a 22.00—.

Además de incidir en recetas como instalar bombillas de bajo consumo y bajar la temperatura del frigorífico, la CNMC recomienda cargar el coche eléctrico de madrugada. Se pueden ahorrar hasta 300 euros al año

Además de reiterar consejos como la instalación de bombillas de bajo consumo y LED; evitar dejar electrodomésticos en ‘standby’, regular la calefacción; "aprovechar las horas de luz"; reducir la temperatura de la lavadora y el frigorífico o comprar electrodomésticos "eficientes", la CNMC también recomienda cargar el coche eléctrico de madrugada para ahorrar hasta 300 euros al año.

¿Se publican los precios diarios?

Los usuarios podrán recurrir a diario a la web de Esios, el sistema de información de REE, que desde ayer publica (a partir de las 20.15 horas) la curva de precios de la jornada siguiente distinguiendo los tres tramos. Así, hoy la hora más económica para ‘enchufarse’ se dará a las 4.00 de la madrugada, cuando el kilovatio/hora cotizará a 0,11484 euros, en tanto que a las 21.00 estará a 0,24808 euros.

Facua tachó ayer de "denigrante", sobre todo para "los consumidores más vulnerables", un sistema con el que se busca desplazar la demanda a periodos de menor demanda para invertir menos en ampliar la red de transporte ante el despliegue de las renovables y la creciente electrificación de la economía. Mientras la vicepresidenta Nadia Calviño aseguró que, "de media, va a bajar el precio de la luz para el ciudadano", la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reclamó reducir el Iva del 21 al 4% y eliminar el impuesto especial de la electricidad. Desde el PP, Paula Prado avanzó que el grupo presentará alegaciones contra el nuevo recibo. En cambio, el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, defendió que el fin de las reformas es conseguir "uns prezos axeitados e competitivos".