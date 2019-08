Los pilotos españoles de Ryanair amenazan con ir a la huelga de septiembre

El sindicato Sepla de pilotos ha registrado la mañana del miércoles un preaviso de huelga para los días 19, 20, 22, 27 y 29 de septiembre, así como la solicitud de mediación ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) para la resolución de conflictos y, de no resolverse, procederá a la convocatoria oficial de huelga ante los organismos pertinentes.

Los pilotos de Ryanair afiliados al Sepla habían apoyado masivamente la adopción de medidas legales, entre ellas la huelga, como medida de protesta por el anunciado cierre de las bases de Tenerife Sur, Las Palmas de Gran Canaria, Lanzarote y Girona, con el 90% de los votos a favor.

La sección sindical de Sepla en Ryanair, que representa a 500 pilotos de los 700 que Ryanair emplea en España, convocó una rueda de prensa la tarde del miércoles para explicar los motivos de la convocatoria de estos cinco días de huelga en la aerolínea si la compañía mantiene los anunciados cierres de cuatro de las tres bases españolas de la compañía irlandesa.

La huelga de diez días de los tripulantes de cabina (TCP) en Ryanair, convocada por los sindicatos USO y Sitcpla, para septiembre (1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29) en contra de los cierres anunciados sigue en pie, tras fracasar la primera reunión de mediación.

El ERE podría afectar a 512 trabajadores de las bases de Las Palmas, Tenerife Sur, Girona y Lanzarote

La pasada semana, USO Sector Aéreo informó de que la compañía había iniciado un proceso de despido colectivo (ERE) que podría afectar a cerca de 512 trabajadores tras confirmar el cierre de las bases de Las Palmas, Tenerife Sur, Girona y Lanzarote para el próximo 8 de enero.



ERE PARA 512 EMPLEADOS. En concreto, el ajuste de plantilla afectaría a 512 empleados, entre tripulantes de cabina y pilotos, que se desglosan en 164 personas en Girona, 156 en Tenerife Sur, 110 en Las Palmas y 82 en Lanzarote. A estas bases, se suma el anuncio cierre de su base en Faro (Portugal).

La dirección de Ryanair justifica los cierres de estas cuatro bases en España por los retrasos de los aviones 737 MAX de Boeing, los efectos de un posible Brexit duro y el descenso de beneficios con respecto a los dos últimos años.

La low cost irlandesa ha asegurado que "ninguna ruta se verá afectada", ya que serán atendidas por vuelos desde otras bases a partir de noviembre cuando comience el horario de invierno.

La compañía ya avanzó en febrero posibles ajustes en sus bases por la evolución del negocio derivada de la incertidumbre del Brexit, tras incrementos más moderados que en las temporadas anteriores, a lo que se suma el retraso del pedido de 30 aviones 737 MAX a Boeing, con el que contaba para verano y cuyas entregas están suspendidas.

Ryanair cerró el primer trimestre de su ejercicio fiscal, finalizado el pasado 30 de junio, con un beneficio de 243 millones de euros, un 21% menos que un año antes. Tras presentar sus cuentas trimestrales, el consejero delegado del grupo, Michael O'Leary, anticipó que la entidad se vería obligada a acometer despedidos, a finales de septiembre, y tras la Navidad, y cifró en 500 pilotos y 400 asistentes de vuelo los efectivos que sobran en su plantilla a nivel global.

O'Leary, aseguró que sobran 500 pilotos y 400 asistentes de vuelo en la plantilla de Ryanair

El pasado verano, la mayor aerolínea de bajo coste de Europa se enfrentó a la huelga más grande de su historia, en la que se movilizaron pilotos de Alemania, Bélgica, Suecia, Holanda e Irlanda, que se saldó con 400 vuelos y 67.000 pasajeros afectados. Con anterioridad, pararon sus TCP en cinco mercados, entre ellos España, lo que provocó la cancelación de otros 400 vuelos.

Los pilotos de Ryanair ven "injustificado" el cierre de bases



En la rueda de prensa del miércoles, el miembro de la sección sindical de Sepla en Ryanair Francisco Gómez ha manifestado que esta primera huelga de pilotos de Ryanair en España está motivada por la falta de explicaciones que la aerolínea ha dado sobre estos despidos, por que lo que exigen un "motivo real" para los despidos de los 150 pilotos tras el cierre de las bases de Lanzarote, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Girona.



No obstante, ha señalado que la huelga --convocada para los días 19, 20, 22, 27 y 29 de septiembre-- aun no está convocada y que la intención por parte del sindicato es negociar con la compañía hasta "agotar los plazos de negociación y los servicios de mediación" para evitar que los paros afecten a los pasajeros.



Gómez ha resaltado que el motivo principal que esgrime la aerolínea para los recortes es el retraso en las entregas de los 737 MAX, un argumento que "no se sostiene" porque sigue siendo rentable y aumenta el número de pasajeros. Además, ha mencionado una entrevista que concedió el director financiero de Ryanair, Neil Sorahan, a Bloomberg en la que señalaba que sería Boeing quien se haría cargo de los perjuicios económicos que causara.



También ha criticado que la aerolínea afirma que no cancelará rutas y sigue ofreciendo los vuelos a estos destinos hasta marzo, por lo que no entiende "cómo lo van a hacer".



Por ello, ha asegurado que la compañía esté estableciendo bases de otras aerolíneas del grupo en bases españolas, como la de Lauda Motion en Palma de Mallorca, "haciéndose la competencia", así como que está ofertando a los pilotos de Ryanair Sun trabajo en las Islas Canarias, además de seguir haciendo contrataciones y ofreciendo promoción interna para comandantes en las islas.



En ese sentido, ha mostrado su opinión de que Ryanair "está montando un conglomerado de empresas del bajo coste del bajo coste", y que los recortes no tienen justificación "ni comercial ni organizativa", sobre todo en el caso de las Islas Canarias, donde "los vuelos van llenos y el precio es casi el doble de la media".