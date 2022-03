Día 4 de paro del transporte: pescado destruido y colapso inminente del sector lácteo

Los problemas por el paro del transporte se recrudecen en Galicia en la cuarta jornada, en la que se ha comenzado a tirar pescado ante la imposibilidad de poder transportarlo, con pérdidas millonarias en los principales puertos. Además del anuncio de la industria de no recoger la leche a ganaderos, diferentes sectores ya notan el impacto, la construcción alerta de que no podrá seguir con las obras desde este viernes, hay falta de materiales en la metalurgia y la conserva asegura que se ve obligada a "parar progresivamente" su producción. Por su parte, el riesgo de desabastecimiento se acentúa en varios productos, empresas de agua mineral avisan de ceses de la producción.

El delegado del Gobierno, José Miñones, ha anunciado que se va a "reforzar la presencia policial", de forma que ya "son más de 2.000 agentes" actuando en Galicia y se realizan "400 acompañamientos a diferentes transportistas", puesto que las empresas "están solicitando esa ayuda". "No vamos a tolerar que se produzca lo que estamos viendo estos días de coacción a los que sí quieren trabajar", sentencia.

Destrucción de pescado

El presidente de los armadores de Vigo (Arvi), Javier Touza, ha informado de que este jueves se ha tenido que destruir pescado de "gran valor" procedente de capturas en Irlanda porque "se sabotearon los camiones". Llega el producto a las lonjas, pero "no hay subasta porque están parados los transportistas" al desplazarlos a centros logísticos, lo que "significa la destrucción de producto".

Remarca que esto produce una "aceleración de parada de la flota", especialmente de cerco y Gran Sol en principales puertos, tales como A Coruña, Vigo, Burela y Celeiro. "Es inasumible salir a pescar a un euro el litro", pero ahora se suma la "huelga salvaje del transporte" que está actuando de "manera violenta". Explica que no hay tanto problema a la hora de cargar en puertos, sino a mitad de camino en zonas como Benavente o frontera con Portugal. De hecho, varias empresas estudian presentar querellas criminales.

Lence: "Apelamos a la responsabilidad"

Al respecto, la consejera delegada del Grupo Leche Río, Carmen Lence, reconoce que, en función de cómo transcurra esta jornada, sus fábricas podrían dejar de recoger leche a partir de este viernes, porque en este momento sus silos están prácticamente llenos y no pueden seguir con el envasado.

"Vamos a ver cómo nos va. Lo que podemos fabricar. A partir de hoy, no hay mucho más margen. Vamos a hacer todo lo que podamos, por el compromiso que tenemos con nuestros ganaderos. Pero milagros no podemos hacer. Tenemos los silos prácticamente llenos. Al final del día tendremos que tomar una decisión. Vamos a ir viendo día a día", dijo Carmen Lence a Efe.

Carmen Lence. ADRA PALLÓN

Por ello, la empresaria lucense apeló "a la responsabilidad" de los convocantes del paro en el sector del transporte y a su "solidaridad con el sector lácteo gallego, porque le da de comer a muchas familias".

"No es una postura egoísta", precisó Lence, “porque es un sector que ya está muy dañado. Especialmente los ganaderos, que están pasando por una época muy mala y esta puede ser la última estocada".

En ese sentido, recordó que "si a los ganaderos no les llega el pienso, no pueden alimentar a sus animales. Y si las fábricas no pueden almacenar más leche en sus silos y almacenes, no pueden recogerla. Entonces, ellos tienen que deshacerse de esa leche, con el consecuente coste económico y ambiental".

"Nos solidarizamos con los transportistas", dijo la consejera delegada de Leche Río, "pero les pedimos que miren a la industria láctea de otra manera" porque, además, "la leche es un producto básico", de primera necesidad, que no debe faltar en los lineales. "Los silos para recoger leche tienen una capacidad limitada y, después, ya no se puede recoger más, porque no hay donde meterla, básicamente", concluyó.

Lactalis ya dejó de recoger leche

El responsable del sector lácteo en el sindicato Unións Agrarias, Óscar Pose, ha informado de que la empresa Lactalis ha dejado ya de recoger leche en las explotaciones gallegas como consecuencia de la huelga del transporte.

"La cosa se está complicando mucho. La situación está muy tensa, porque aquellas granjas a las que ayer les recogieron la producción diaria aún tienen algo de margen, pero hay otras, donde la recogida se realiza cada dos días que, probablemente, ya tendrán que tirar la leche esta tarde para dejar sitio al ordeño de la noche”, dijo Pose en declaraciones a Efe.

Muerte de animales

Las organizaciones agrarias advierten de que si no hay una solución inmediata se vivirán situaciones "dramáticas", entre las que ha citado "muertes de animales" por falta de alimentación.

El director de la Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos (Agafac), Bruno Beade, aseguró que en este momento las plantas que hay en Galicia solo pueden funcionar "al 50% de su capacidad", de modo que solo producen "la mitad de la cantidad que sería necesaria para alimentar a la cabaña ganadera".

"Hemos acordado unos servicios mínimos que nos permiten utilizar cisternas para cargar materia prima en los puertos y distribuir pienso por las explotaciones, pero al no poder utilizar camiones, eso limita la capacidad de producción entre un 40 y un 50%", precisó.

La patronal, muy preocupada

El secretario general de la Confederación de Empresarios de Lugo (CEL), Jaime López, ha asegurado que la patronal está "muy preocupada" por la situación de todos los sectores productivos de la provincia.



La huelga del transporte, que la industria deje de recoger leche o el posible amarre de la flota, están "lastrando" y "ahogando" a todos los sectores de la provincia, señala.



Desabastecimiento en los mercados

El desabastecimiento de leche y de productos lácteos "se está notando ya" en los lineales de los supermercados "a causa del bloqueo del transporte", según la interprofesional (Inlac) que reúne a los productores y a la industria.

Esta asociación ha indicado que la huelga de transportes "provoca el colapso de ganaderías y fabricantes", además de ese desabastecimiento, según ha señalado en un comunicado en el comienzo de esta primera jornada de parada anunciada en la industria láctea.

La pescadería de un supermercado de Santiago, cerrada. M.V

La interrupción en la circulación de camiones "está poniendo en peligro" el suministro de piensos a las granjas, de embalajes y materiales a las plantas de producción y la salida de leche y otros productos lácteos terminados hacia los supermercados.

Por su parte, los pescaderos de la Praza de Abastos de Lugo aseguran que tienen pescado y que algunas imágenes difundades de puestos cerrados se debían a que algunos cierran los miércoles.

Problemas con el agua mineral

La Asociación Gallega de Empresas de Envasado de Agua Mineral Natural (Agamin) ha denunciado este jueves la gravedad de la situación que está provocando la huelga de transportes en el funcionamiento de la industria, la cual podría verse abocada al paro.

Las empresas del sector lamentan la ausencia de unos servicios mínimos que garanticen la salida de parte de su mercancía y explican que la huelga está poniendo a la industria envasadora en una situación tan complicada que podrían parar la producción.

Agamin está integrada por seis empresas de agua mineral: Cabreiroá, Augas de Sousa, Fontecelta, Agua Sana, Sanxinés y Aguas de Cospeito. Cuentan con 250 puestos de trabajo directos y 300 indirectos. Esta entidad advierte de que, "ante la gravedad de la situación, podrían verse obligados a poner en marcha procedimientos de Erte.

Planas, sobre el desabastecimiento

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que el Gobierno actuará con "firmeza" para que se restablezca lo antes posible el abastecimiento alimentario tras el paro de transporte de los últimos días, convocado por un grupo minoritario que "está boicoteando" el abastecimiento.

"Estos paros están afectando a la cadena alimentaria con la actuación de un grupo minoritario que está coaccionando y boicoteando e intentando que el abastecimiento alimentario no sea normal. El Gobierno está decidido y empleará toda la firmeza que sea necesaria para que el abastecimiento al conjunto de los ciudadanos se restablezca", ha asegurado Planas en declaraciones en El Programa de Ana Rosa de Telecinco, que recoge Europa Press.

Industria cervecera

Cerveceros de España ha alertado sobre "graves incidentes" registrados a raíz del paro de transportes que no solo han atentado contra la libertad de movimientos, sino que han generado daños materiales.

"Estos hechos pueden tener un gran impacto en el suministro de esta bebida, tanto en el canal de distribución como en los establecimientos de hostelería", ha señalado la entidad, que ha avisado de que en Gran Consumo el bloqueo es notable, dado que se están obstaculizando las entregas en las plataformas logísticas de los supermercados.

Paro total en Galicia

El portavoz de la Plataforma de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, Manuel Hernández, afirma que "el paro en Galicia es total" y apunta al desabastecimiento: "si el 90 % de los camiones están parados, cómo no van a faltar productos ya" en determinados sectores.

"Esto es una cadena. Es inevitable que, con el paso de los días, se vean afectados otros sectores. Para que esto no ocurra, para evitarlo, tiene que haber por parte de la Administración voluntad de escucharnos, de reunirse con nosotros, porque las demandas las conocen. Son las mismas que llevamos meses reclamando", dijo Hernández

Los piquetes continúan

Los piquetes informativos continúan otra jornada más. En la imagen que acompaña estas líneas se ve a varios manifestantes parando camiones en el cruce de O Castelo, en A Mariña, en presencia de la Guardia Civil.

Piquetes parando camiones en el cruce de O Castelo en San Cibrao. JOSÉ Mª ÁLVEZ



También continúan los piquetes en la entrada a Galicia en Pedrafita, así como en O Corgo, al igual que puertos como el de A Coruña.

Ante esta situación, el delegado del Gobierno, José Miñones, ha anunciado que se va a "reforzar la presencia policial", de forma que ya "son más de 2.000 agentes" actuando en Galicia y se realizan "400 acompañamientos a diferentes transportista", puesto que las empresas "están solicitando esa ayuda". "No vamos a tolerar que se produzca lo que estamos viendo estos días de coacción a los que sí quieren trabajar", sentencia.



Precisamente, Miñones ha censurado que el paro "minoritario" está "actuando de forma violenta y con coacción". "Hay que lanzar un mensaje de que no se pueden afectar los servicios esenciales como se están afectando ahora mismo", afirma. "Cualquiera tiene derecho a parar, pero no impedir que otros trabajen", deja claro.

Consumo responsable

En este escenario, la Unión de Consumidores de Galicia (Ucgal) ha hecho un llamamiento a "una práctica responsable y racional" de los consumidores en sus compras para evitar que se "agraven las situaciones de falta de abastecimiento que ya se están dando en distintos establecimientos". Urge a un acuerdo entre representantes del sector del transporte y las administraciones

Precios de los carburantes

El precio de la gasolina y del gasóleo ha vuelto a conquistar esta semana nuevos récords históricos, pese a la rebaja en los últimos días en la cotización del petróleo, que cotiza en torno a los 102 dólares por barril, por debajo de los niveles marcados desde el comienzo de los ataques de Rusia a Ucrania.

En concreto, ambos carburantes han encadenado esta semana su undécima subida consecutiva. En el caso del diésel, acumula ya un encarecimiento del 34,9% en lo que va año, mientras que la gasolina ha repuntado un 24,68%.

El precio medio del litro de gasolina se ha situado esta semana en los 1,844 euros, su séptimo récord consecutivo, tras encarecerse un 9,82% con respecto a la pasada semana, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea recogidos por Europa Press.

Por su parte, el precio medio del litro de gasóleo ha escalado hasta los 1,817 euros, remontando un 14,92% frente a hace siete días y estableciendo así su quinto máximo histórico consecutivo.