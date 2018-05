A pensión media en Galicia sitúase en 792,7 euros en maio, un 2,1% máis

A pensión media en Galicia sitúase en 792,71 euros, a segunda máis baixa de España, tras experimentar un crecemento do 2,1% en relación co mes de maio de 2017.

Segundo os datos difundidos este venres polo Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) do Ministerio de Emprego e Seguridade Social, recollidos por Europa Press, o número de pensións en Galicia situouse en maio en 760.234, o que representa un incremento do 0,4 por cento con respecto ao mesmo mes do ano anterior.

Na comunidade galega a pensión media de xubilación sitúase en 903,48 euros; a de incapacidade permanente, en 844 euros; a de viuvez, en 555,82 euros; a de orfandade, en 377,63 euros; e a de en favor de familiares, en 483,89 euros.

A pensión media en Galicia, con 792,71 euros, mantense como a segunda máis baixa de España, após a de Estremadura (777,01 euros), por baixo da media nacional de 936,6 euros.

DATOS NACIONALES. En total en España, a Seguridade Social destinou este mes de maio a cifra marca de 8.985 millóns de euros ao pago das pensións contributivas, un 3% máis que no mesmo mes de 2017, segundo datos publicados este venres polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

O gasto global do conxunto de pensións chegou a superar o 8% interanual na antesala da crise (2008). Após dous meses crecendo por encima do 3%, o ritmo de crecemento do gasto moderouse en abril até o 2,9% pero en maio volveu a subir ao 3%.

A maior parte dos 8.985 millóns de euros destinados a pagar a nómina das pensións foi a parar ás pensións de xubilación, con 6.394,6 millóns de euros (+3,7%), seguidas das pensións de viuvez, ás que se dedicaron 1.542 millóns de euros (+1,27%).

Pola súa banda, ás pensións de incapacidade permanente destináronse 894,9 millóns de euros (+1,1%), as de orfandade supuxeron 130,4 millóns de euros (+1%) e as pensións en favor de familiares totalizaron 22,6 millóns de euros (+4,1%).

O número de pensións avanzou en maio un 1,1% respecto ao mesmo mes de 2017, até 9.592.963 pensións, nova marca do sistema. Aínda que a taxa de crecemento interanual de maio non é das máis altas dentro na serie histórica da última década, con ela xa se acumulan 28 meses consecutivos de crecementos superiores ao 1%.

En termos mensuais, o número de pensións practicamente permaneceu estable respecto ao mes de abril, cun lixeiro incremento de 939 novas pensións a pagar polo sistema.

Do total de pensións, máis da metade, 5.904.918, foron pensións de xubilación, cun repunte do 1,7% respecto de maio de 2017, mentres que 2.356.004 eran pensións de viuvez (-0,03%), 950.916 de incapacidade permanente (+0,5%), 339.513 de orfandade (-0,2%), e 41.612 a favor de familiares (+2,6%).