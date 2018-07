O número de pensións en Galicia situouse no mes de xullo en 761.894, o que representa un incremento do 0,4% con respecto ao mesmo mes do ano anterior e supón un 7,9% sobre o total nacional, segundo datos do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social.

No entanto, a pensión media en Galicia, con 794,16 euros, segue sendo a segunda máis baixa do Estado, de forma que só supera a Extremadura (778,09 euros), a pesar de que na Comunidade galega rexistra un crecemento do 2,1% en relación co mesmo mes de 2017.

A pensión media máis baixa en Galicia rexístrase na provincia de Ourense, con 685,11 euros, seguida da de Lugo, con 705,22 euros, mentres que en Pontevedra é de 835,05 euros e na da Coruña con 836,06 euros.

En canto ás pensións por xubilación, na Comunidade galega hai 474.623 cunha media de 905,50 euros, aínda que as cifras son dispares entre as provincias do interior e as atlánticas. Así, mentres os xubilados ourensáns resisten cunha media de 750,75 euros e os lucenses con 793,66 euros, os coruñeses chegan a 960,07 euros e os pontevedreses a 964,19 euros de media.

No que respecta a outras modalidades de pensións, por incapacidade permanente en Galicia cóbranse 70.050 pensións cunha media de 844,30 euros; 186.931 de viuvez cunha media de 556,46 euros; 23.843 de orfandade cunha media de 377,91 euros; e 6.447 a favor de familiares cunha media de 484,10 euros.

En canto ás pensións con complementos a mínimos, en Galicia benefician a 235.164 persoas, o que supón un 30,9% sobre o total de pensións.