En una crisis sanitaria en la que el mundo cuenta las horas para que la vacuna contra el covid-19 complete su desarrollo, el porriñés Grupo Zendal ha cobrado protagonismo al ser elegido por la farmacéutica estadounidense Novavax para producir la inmunización para la Unión Europea.

Además, en octubre la Coalición para las Innovaciones en Preparación ante Epidemias (Cepi) confió en la compañía gallega para encomendarle la fabricación de más de medio millón de dosis de las vacunas contra el coronavirus seleccionadas por esta alianza global para distribuir en la UE. El prestigio de la biotecnológica, que hace 12 años creó su división de vacunas humanas, Biofabri, ha ido en aumento desde que en 2010 se alió con la Universidad de Zaragoza en el desarrollo de la inmunización española contra la tuberculosis.

Pedro Fernández Puentes (Lugo, 1939) está tras esta compañía cuyas raíces se remontan hasta Zeltia, la química y farmacéutica que fundaron los hermanos Fernández López en 1939 para —en sus inicios— extraer insulina del páncreas de los cerdos que sacrificaban en los mataderos de la familia, obtener vitaminas de otros subproductos animales y explotar el hongo cornezuelo del centeno para su uso en obstetricia. Además de presidir el Grupo Zendal, es el vicepresidente de Pharma Mar, la biofarmacéutica que preside su primo, José María Fernández Sousa-Faro.

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidade de Santiago, Fernández Puentes vivió en Lugo hasta que, una vez concluida su formación académica, se trasladó a la comarca de Vigo. "Aquí he estado trabajando en el grupo Zeltia hasta hoy", relata el empresario que, mirando atrás, afirma no recordar en qué momento tuvo clara su vocación científica. "Ya no me acuerdo de cuándo y por qué lo decidí, pero creo que he acertado", ironiza en una entrevista concedida a AGN.

Con 300 trabajadores y una facturación de más de 44 millones en 2019, la expansión de la biotecnológica que lidera junto a su hijo y consejero delegado, Andrés Fernández, refleja su buen hacer. "Zendal ha ido ganando prestigio internacional como fabricante de vacunas y eso hizo que Novavax y otras empresas nos contacten para estos menesteres. El que estemos autorizados para estas fabricaciones ayuda a estas colaboraciones", expone el presidente al ser preguntado por el espaldarazo que supone ser designados para producir en serie antígenos contra el covid-19.

El presidente de Zendal es hijo de Antonio Fernández López, natural de Barreiros, en Sarria, y nieto de Antonio Fernández Fernández, más conocido como Antón de Marcos, un emprendedor que se labró un nombre con el comercio de ganado en la península a inicios del siglo XX. Precisamente, fue tras la súbita muerte del patriarca en un accidente de tráfico en 1931 cuando a sus hijos, Antonio, José, Manuel y Concepción Fernández López les tocó tomar el relevo. "Los cuatro actuaron juntos en la evolución de los negocios que heredaron y llegaron a crear un grupo importante de empresas punteras. Eran buenos empresarios con visión de futuro, como el tiempo ha demostrado", reflexiona Pedro Fernández.

La suya es una estirpe de emprendedores hechos a sí mismos que supieron conjugar el beneficio propio con un profundo sentido de país, que les llevó a procurar la modernización de la comunidad y a actuar como mecenas en pro de la cultura gallega en pleno franquismo. Zeltia, Antibióticos S.A., Frigsa, Cementos del Noroeste, Frigolouro, Titania, Transfesa, la Caja de Ahorros de Lugo y Pescanova, entre otros negocios, forman parte de su legado. "Mi padre fue una persona excepcional y su influencia en mí siempre será un referente en mi forma de pensar", señala Pedro Fernández, que relata que su progenitor fue también "un gran defensor de la cultura gallega, del arte, el folclore y demás actividades que comprende esta actitud".

MECENAZGO. Como constata el catedrático de la USC, Xoán Carmona Badía, en De Lugo a Capetón: a traxectoria empresarial do grupo Fernández, "os Fernández non eran só as empresas, senón tamén Fingoi, un vangardista colexio lucense, ligado á realidade e ao idioma de Galicia en plena noite de pedra". Su impulsor fue precisamente Antonio Fernández, que contrató como director a Ricardo Carballo Calero, represaliado por el régimen. El mecenazgo del padre de Pedro Fernández se extendió a la editorial Galaxia, la Fundación Penzol y la promoción de la ampliación del Museo Provincial de Lugo.

