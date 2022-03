El paro del transporte obliga a Calvo a dejar de producir conservas a partir del lunes

Los más de 700 trabajadores de la conservera Calvo se quedarán en casa al menos entre el próximo lunes y el miércoles al cerrar las instalaciones, según informaron este jueves a AGN fuentes sindicales. Si la contienda en Ucrania hizo escasear y encarecerse el aceite, ahora el paro del transporte ha cortado el suministro, al igual que el de atún, palés y estuches. "Esta semana estivemos tirando co atún que tiñamos nas cámaras de Carballo, pero ao non viren os camións acabouse. Os envases no son problema, porque nós tamén os fabricamos", indicaron fuentes del comité.

La dirección informó este jueves a los sindicatos del cierre temporal de las instalaciones, planteando incluso la posibilidad de aplicar un expediente de regulación de empleo temporal (Erte). Reunidos en asamblea, los trabajadores resolvieron conmutar las jornadas de trabajo del próximo lunes, martes y miércoles por el 26, 27 y 28 de diciembre, que tradicionalmente son de libranza.