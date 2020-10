O número de parados rexistrados nas oficinas dos servizos públicos de emprego (antigo Inem) baixou en 377 persoas en setembro en relación co mes anterior, o que supón un descenso do 0,21%, por baixo do 0,7% da media, segundo os datos que publica este venres o Ministerio de Traballo e Economía Social.

Con todo, os desempregados na comunidade galega son 19.590 máis que en setembro de 2019 (+12,48%), ata situar o total en 176.574 persoas.

Por provincias, rexistran diminucións mensuais A Coruña (-436 parados) e Pontevedra (-92), pero aumenta o número de parados en Lugo (+143) e Ourense (+8). Anualmente, as catro experimentan ascensos.

Mentres, por sectores, o desemprego incrementouse na agricultura, con 230 persoas máis nesta situación, até 6.271. A industria recortouno en 881 persoas, até 18.893; do mesmo xeito que tamén baixou en construción, en 383 persoas, até 13.341. Tamén se deron aumentos en servizos (+186 parados, até 122.191) e no colectivo sen emprego anterior (+471, até 15.878).

MÁIS DEMANDANTES DE EMPREGO. O total de demandantes de emprego situar en setembro en 270.402 persoas, deles 56.566 ocupados, 23.558 que indicaron na súa solicitude condiciones especiais de traballo e 190.278 non ocupados.

Estes últimos, os demandantes de emprego non ocupados, mantéñense practicamente sen variación respecto de agosto (un máis), pero soben en 21.278 persoas respecto de setembro do ano pasado (+12,59%).

Mentres, son 13.010 os parados estranxeiros en Galicia en setembro, 457 máis que en agosto (+3,64%) e 3.762 máis que no mesmo mes do exercicio anterior (+40,68%).

REPUNTE DE CONTRATOS. No relativo a contratos, con 83.162, a comunidade anótase un repunte do 29,14% intermensual (18.763 firmas máis), pero o descenso é do 22,09% en relación con hai 12 meses (23.573 menos).

A maior parte, 76.299, foron de carácter temporal (un 28,8% máis que en agosto pero un 21,29% máis que o pasado setembro), fronte a 6.863 indefinidos (un 33,03% máis en comparación mensual pero un 29,96% menos na evolución anual).

No acumulado, Galicia contabiliza 557.334 contratos, 51.762 deles indefinidos (9,29% do total) e os restantes 505.572, temporais (90,71%).

PRESTACIÓNS. Pola súa banda, con datos de agosto (sempre van cun mes de atraso respecto das cifras do paro), a comunidade rexistrou 52.661 solicitudes de prestacións e 50.378 altas, cun prazo de recoñecemento de 2,99 días.

Deste xeito, o total de beneficiarios sitúase en 127.390 persoas (deles 6.048 estranxeiros: 2.392 comunitarios e 3.656 extracomunitarios) e o gasto en prestacións correspondente a agosto case alcanza os 116,53 millóns de euros.

DATOS ESTATAIS. No conxunto estatal, a cifra de desemprego reduciuse en 26.329 persoas en setembro (-0,7%), o seu maior descenso neste mes de toda a serie, iniciada en 1996.

A ministra de Traballo, Yolanda Díaz, xa adiantara este xoves que o paro rexistrou en setembro o seu mellor dato neste mes "desde os anos noventa e tantos". Con esta caída, o volume total de parados alcanzou ao finalizar setembro a cifra de 3.776.485 desempregados.

De acordo coa serie histórica, que arrinca no ano 1996, o paro subiu en todos os meses de setembro, con excepción dos anos 2005, 2006 e 2007, cando baixou en 5.824, 17.511 e 10.933 persoas, respectivamente.

A partir de 2008, rexistráronse aumentos do desemprego en todos os meses de setembro, co que o dato deste ano é o primeiro descenso do paro nun mes de setembro desde o exercicio 2007.

Ata agora, a maior caída do paro no devandito mes é a de 2006 (-17.511 desempregados) e a maior subida a de 2011, cando case 96.000 persoas sumáronse ás listas do desemprego.

O dato de paro de setembro, do mesmo xeito que ocorreu nos meses anteriores, non inclúe aos traballadores que se atopan en suspensión de emprego ou redución horaria como consecuencia dun ERTE, xa que a definición de paro rexistrado non os contabiliza como desempregados.